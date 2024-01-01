Ala Şarkı Sözleri
Demet Akalın Ala şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Ala şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ala sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Oh, kızlar
Oyna
***
Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde
Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam
Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar
Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar
***
Yani sen güldüğüme bakma
Kadehin varsa biraz ağlarım
Ah, bu hava, bu efkâr
Aşkın şerefine bağlarım
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Kalp yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Aşk yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde
Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam
Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar
Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar
***
Yani sen güldüğüme bakma
Kadehin varsa biraz ağlarım
Ah, bu hava, bu efkâr
Aşkın şerefine bağlarım
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Kalp yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Aşk yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Yediler ömrümüzü
Doymadılar, be anam
Of, of
Hoba (hoba)
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Kalp yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Aşk yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ