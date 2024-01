Demet Akalın

Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar *** Yani sen güldüğüme bakma Kadehin varsa biraz ağlarım Ah, bu hava, bu efkâr Aşkın şerefine bağlarım *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Kalp yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Aşk yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar *** Yani sen güldüğüme bakma Kadehin varsa biraz ağlarım Ah, bu hava, bu efkâr Aşkın şerefine bağlarım *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Kalp yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Aşk yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Yediler ömrümüzü Doymadılar, be anam Of, of Hoba (hoba) *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Kalp yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Aşk yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ