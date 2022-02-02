Demet Akalın

Aldatıldım Ne kadardır sürüyordu Başka kimler biliyordu Söyle kaç arkadaş kaç dost Arkamdan gülüyordu *** Demek ki ben senin için Hiçbir şeyden ibarettim Hayatına girip çıkan Sıradan bir hikâyeydim *** O kadar mı kıymetim yok O kadar mı değerim yok Ne kadar acı... Bir o kadar açık; Aldatıldım! *** Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun *** Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun

Böyle Ayrılık Olmaz Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim derdi ki, bir tanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız? *** Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz *** Hani verdiğin sözler? Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin? Şimdi ner'desin, ner'de? *** Hani verdiğin sözler? Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin? Şimdi ner'desin, ner'de? *** Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim derdi ki, bir tanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız? *** Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz *** Hani verdiğin sözler? Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin? Şimdi ner'desin, ner'de? *** Hani verdiğin sözler? Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin? Şimdi ner'desin, ner'de? *** Hani verdiğin sözler? Hani ellerin ner'de? Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin ner'de? Hani sen hep benimdin? Şimdi ner'desin, ner'de?

Gözlerinin Hapsindeyim Lay, lay lay la lay, lay lay la lay, la lay la lay la lay Lay, lay lay la lay, lay lay la lay, lay lay la la la la *** Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim *** Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim *** Aman vermez hasretin ay yay yay Lay, lay lay la lay, lay lay la lay İçimde martılar Lay, lay lay la lay, lay lay la Sen gözyaşlarımdasın *** Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim *** Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim *** Aman vermez hasretin ay yay yay Lay, lay lay la lay, lay lay la lay İçimde martılar Lay, lay lay la lay, lay lay la Sen gözyaşlarımdasın *** Lay, lay lay la lay, lay lay la lay Akşam firarları Lay, lay lay la lay, lay lay la Sen gözyaşlarımdasın

İnkar Etme Aklım hiç almıyor nedense Her şeyi bir anda silmeni Yaşanan onca şeyden sonra Öfkeli, insafsız sözleri *** Diyorsun ki gözyaşların faydasız Seni zaten hiç sevmedim ki Diyorsun ki gözyaşların faydasız Seni zaten hiç sevmedim ki *** İnkâr etme yalvarırım Sen de sevdin beni bir zamanlar İnkâr etme yalvarırım Sen de sevdin beni bir zamanlar *** Git diyorsun Nasıl giderim! Umutlarım ne olacak? Acılarım, gözyaşlarım Hesabını kim soracak? *** Ardıma bakmadan gitmek zor Alışmak zor şeydir nedense Yaşamak ya da ölmek aynı Yalnızlık, o ayrı işkence *** Diyorsun ki gözyaşların faydasız Seni zaten hiç sevmedim ki Diyorsun ki gözyaşların faydasız Seni zaten hiç sevmedim ki *** İnkâr etme yalvarırım Sen de sevdin beni bir zamanlar İnkâr etme yalvarırım Sen de sevdin beni bir zamanlar *** Git diyorsun Nasıl giderim! Umutlarım ne olacak? Acılarım, gözyaşlarım Hesabını kim soracak? Acılarım, gözyaşlarım Hesabını kim soracak?

O Kadın Ben Olsam Ansızın bir rüzgâr çıksa Saçlarını dağıtsa Çocuksu saçlarını Ben üşüsem *** Ansızın bir rüzgâr çıksa Saçlarını dağıtsa Çocuksu saçlarını Ben üşüsem *** Uzaklarda bir yerlerde Tanımadığın, bilmediğin Ama yüreğinde özlediğin O kadın ben olsam *** Başucunda özlediğin Bir kadın adını seslense Özlediğin o kadın O kadın ben olsam *** Ansızın bir yağmur yağsa Birden ıslansam Sımsıkı sarılsan bana Öylece kalsan *** Ansızın bir yağmur yağsa Birden ıslansam Sımsıkı sarılsan bana Öylece kalsan *** Uzaklarda bir yerlerde Tanımadığın, bilmediğin Ama yüreğinde özlediğin O kadın ben olsam *** Başucunda özlediğin Bir kadın adını seslense Özlediğin o kadın O kadın ben olsam *** Uzaklarda bir yerlerde Tanımadığın, bilmediğin Ama yüreğinde özlediğin O kadın ben olsam *** Başucunda özlediğin Bir kadın adını seslense Özlediğin o kadın O kadın ben olsam

Sen Mühimsin Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşin Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşin *** Bütün özlemler benim Sen mühimsin ben değil Sevgilim *** Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşin Bütün özlemler benim Sen mühimsin ben değil Sevgilim *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım Sen mühimsin sen benimsin Mahvolurum yokluğunda *** Ta içimde yangını yılların Sırdaşım ol gel sarıl be canım Sen mühimsin Sen benim *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım Sen mühimsin sen benimsin Mahvolurum yokluğunda *** Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşin Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşin *** Bütün özlemler benim Sen mühimsin ben değil Sevgilim *** Ufak tefek Mühim değil Sen mühimsin sen benimsin Mahvolurum yokluğunda *** Ta içimde yangını yılların Sırdaşım ol gel sarıl be canım Sen mühimsin Sen benim *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım Sen mühimsin sen benimsin Mahvolurum yokluğunda *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım Sen mühimsin sen benimsin Mahvolurum yokluğunda *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım Sen mühimsin sen benimsin Mahvolurum yokluğunda

Ve Melankoli Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım Ben sana muhtacım Dört yanımda uçurumlar Perişanım *** Sana muhtacım Dört yanımda uçurumlar Perişanım *** Dört yanımda uçurumlar Paramparça bir hayat Çıldırtan yalnızlıklar Ve melankoli *** Senle topla beni Çarp uzaklarla Ekle sensizliği Böl saatlere Ne kaldı Ne kaldı *** Dört yanımda uçurumlar Paramparça bir hayat Çıldırtan yalnızlıklar Ve melankoli *** Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım *** Ben sana muhtacım Dört yanımda uçurumlar Perişanım *** Sana muhtacım Dört yanımda uçurumlar Perişanım *** Dört yanımda uçurumlar Paramparça bir hayat Çıldırtan yalnızlıklar Ve melankoli *** Senle topla beni Çarp uzaklarla Ekle sensizliği Böl saatlere Ne kaldı Ne kaldı *** Dört yanımda uçurumlar Paramparça bir hayat Çıldırtan yalnızlıklar Ve melankoli