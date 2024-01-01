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7/24 Dinle Aşk Melekleri

Aşk Melekleri Şarkı Sözleri

Demet Akalın Aşk Melekleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Aşk Melekleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Melekleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Aşk Melekleri

  • Ara Verelim

  • İnanırım

  • Aşk Melekleri

  • Baştan Sevelim

  • Gel Gel

  • Kararsızım

  • Saygı Duyarım

  • Sen Varsın

  • Unuturum

  • Yığılıp Kaldım

  • İki Kişiden Biri

  • En Azından

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