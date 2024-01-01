Demet Akalın

Aşk her şeyi geride bırakır En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır Düşünmeden geçmişi sildirir Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir Düşünmeden yeniyi sevdirir Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla, kutla, kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla, hızla, hızla *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla, kutla, kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla, hızla, hızla *** Aşk her şeyi geride bırakır En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır Düşünmeden geçmişi sildirir Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir Düşünmeden yeniyi sevdirir Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla, kutla, kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla, hızla, hızla *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla, kutla, kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla, hızla, hızla