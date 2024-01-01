Aşk (version) Şarkı Sözleri
Demet Akalın Aşk (version) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Aşk (version) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk (version) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın
Aşk (version)
Tüm Şarkıları
-
Aşk her şeyi geride bırakır
En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır
Düşünmeden geçmişi sildirir
Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir
Düşünmeden yeniyi sevdirir
Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Aşk her şeyi geride bırakır
En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır
Düşünmeden geçmişi sildirir
Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir
Düşünmeden yeniyi sevdirir
Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla