Demet Akalın

Acıyı kalana soruyo' aşk, sorsun Ne kadar acıtırsa o kadar seviyorsun Ya gözlerin de terk edecek bu şehri Ya sen geri döneceksin *** Yavaş yavaş çekildi akşam Keşke şu an yanımda olsan Canımdan can gidecek günün sonunda Ve sen bunu göreceksin *** Aman aman bu ayrılık neyin nesi? Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi? *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Yavaş yavaş çekildi akşam Keşke şu an yanımda olsan Canımdan can gidecek günün sonunda Ve sen bunu göreceksin *** Aman aman bu ayrılık neyin nesi? Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi? *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Sonunu bilmez ki ateş Bırak keyfince yansın