Demet Akalın

Ateş Şarkı Sözleri
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Acıyı kalana soruyo' aşk, sorsun
Ne kadar acıtırsa o kadar seviyorsun
Ya gözlerin de terk edecek bu şehri
Ya sen geri döneceksin
***
Yavaş yavaş çekildi akşam
Keşke şu an yanımda olsan
Canımdan can gidecek günün sonunda
Ve sen bunu göreceksin
***
Aman aman bu ayrılık neyin nesi?
Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi?
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Yavaş yavaş çekildi akşam
Keşke şu an yanımda olsan
Canımdan can gidecek günün sonunda
Ve sen bunu göreceksin
***
Aman aman bu ayrılık neyin nesi?
Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi?
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak keyfince yansın