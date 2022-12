Demet Akalın

Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar (Bi kere de senin için ölsün yar) (Bi kere de senin için ölsün yar) *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Bi kere de senin için ölsün yar Bi kere de senin için Bi kere de senin için Bi kere de senin için ölsün yar