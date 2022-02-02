Demet Akalın

Banane Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu *** Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu *** Korkaklıksa bu buna ben gelemem Cesaretin yoksa onu ben bilemem Kusuruma bakma böyle çekemem *** Bu sene de biz yaşamalıyız Devlerin o büyük aşkını Sana bayılan biri olarak En büyük hakkım bana ne bana ne *** Bu sene de biz yaşamalıyız Devlerin o büyük aşkını Sana bayılan biri olarak En büyük hakkım bana ne bana ne

Bittim Savururum rüzgâra eski aşklarımı Biri gelir biri gider gönlüm sağ olsun Bunalırım düşünürken yanlış aşklarımı Biri sever biri üzer hepsi sağ olsun *** Kapında deli gibi özledim aşkı Gözümde yıllar yılı geldi gitti yaş Kalbimi kapatmışım sen gibilere Sen de kendin gibi bir şerefsize aç *** Bittim gözün aydın bittim helal olsun Uğrunda harcadığım yıllar haram olsun *** Bittim gözün aydın bittim helal olsun Uğrunda harcadığım yıllar haram olsun

Vuracak Bu kadarı az mı yeter tükendi içim zorsun zor Şiişt kenara çekil biter burada zorla değil Suçu günahı boynuma bırak kabulüm yeter ki Düş yakamdan aman canım yoluna feda değil *** Kime böyle dalıp gitmelerin Son bakışıydım ya gözlerinin Dağıttığın bu ev ve ben şahidim Seni vuracak yeminlerin *** Ardından yıkılmam unuturum Yalan aşkından büyük gururum Yazarım hasretini de tarihe Soyunur yine aşka ruhum

Aşkın Açamadığı Kapı Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar (Bi kere de senin için ölsün yar) (Bi kere de senin için ölsün yar) *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Bi kere de senin için ölsün yar Bi kere de senin için Bi kere de senin için Bi kere de senin için ölsün yar