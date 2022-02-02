Mecnun Şarkı Sözleri
Demet Akalın Mecnun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Mecnun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mecnun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden
***
Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden
***
Sen orada ben burada
Bir şey gelmez elimden
Sen orada ben burada
Ben de özledim ben de
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Canımdasın dilde değil bu haykırış elde değil
Bırakıp da giden sensin bunun suçu bende değil
***
Canımdasın dilde değil bu haykırış elde değil
Bırakıp da giden sensin bunun suçu bende değil
***
Yavrunun anası gibi sevenin sevdası gibi
Derdimin dermanı gibi ben de özledim ben de
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
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Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Yemin verdim, gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Yemin verdim, gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var
***
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım, yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Senden başka kimim var
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