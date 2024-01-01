Demet Akalın

Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden *** Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden *** Sen orada ben burada Bir şey gelmez elimden Sen orada ben burada Ben de özledim ben de *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Canımdasın dilde değil bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin bunun suçu bende değil *** Canımdasın dilde değil bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin bunun suçu bende değil *** Yavrunun anası gibi sevenin sevdası gibi Derdimin dermanı gibi ben de özledim ben de *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde *** Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde