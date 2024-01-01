Aşk Şarkı Sözleri
Demet Akalın Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden
***
Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden
***
Sen orada ben burada
Bir şey gelmez elimden
Sen orada ben burada
Ben de özledim ben de
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Canımdasın dilde değil bu haykırış elde değil
Bırakıp da giden sensin bunun suçu bende değil
***
Canımdasın dilde değil bu haykırış elde değil
Bırakıp da giden sensin bunun suçu bende değil
***
Yavrunun anası gibi sevenin sevdası gibi
Derdimin dermanı gibi ben de özledim ben de
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
***
Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim derman yok dizlerimde
-
Aşk her şeyi geride bırakır
En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır
Düşünmeden geçmişi sildirir
Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir
Düşünmeden yeniyi sevdirir
Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Aşk her şeyi geride bırakır
En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır
Düşünmeden geçmişi sildirir
Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir
Düşünmeden yeniyi sevdirir
Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
-
Deliyim ben deliyim
Bile bile bekledim
Ben seninle en güzeli
Konuşmadan gitmeliyim
***
Sakladım seni kalbimde
En derin en sevgili yerinde
Sen rahat edemiyorsun
Uyandığın yeri bilmiyorsun
***
Nasıl kandım sana
Aşkına dostluğuna
Gözünden anlarım ben
İhanet yolun sonunda
***
Deliyim ben deliyim
Bile bile bekledim
Ben seninle en güzeli
Konuşmadan gitmeliyim
***
Deliyim ben deliyim
Bile bile bekledim
Ben seninle en güzeli
Konuşmadan gitmeliyim
-
Kalbime kurdum mahkeme
Yargıladım seni her gece
Hafifletici bir bahane bulamadım
***
Bu sefer kendini yakalattın
Konuşacak korunacak aşk bırakmadın
***
Kalbime kurdum mahkeme
Yargıladım seni her gece
Hafifletici bir bahane bulamadım
***
Yukarıda Allah var diye kendimi yokladım
Hakkın var mı diye bir baktım
Aklımı bayağı bir zorladım
Yapamadım aşk gözünü açtı
***
Ne bir dakika alırım ne bir dakika veririm
Hayatın kıymetini senden iyi bilirim
***
Sen âşık olanı üzdüysen eğer
Aşk sihrini bozduysan eğer
Cezalısın artık sabıkalısın
-
Aşk her şeyi geride bırakır
En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır
Düşünmeden geçmişi sildirir
Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir
Düşünmeden yeniyi sevdirir
Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Aşk her şeyi geride bırakır
En sevdiğim yanı, hep önüne baktırır
Düşünmeden geçmişi sildirir
Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir
Düşünmeden yeniyi sevdirir
Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla
***
Mutlu olan herkes el kaldırsın
Kutla, kutla, kutla
Çekemeyen aramızdan ayrılsın
Hızla, hızla, hızla