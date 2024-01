Demet Akalın

Beş Yıl Biliyorum bi' gün kapımın önüne geleceksin Utancından kapımı çalamayıp geri döneceksin Korkuyorum seni o kadar bitkin görmekten Korkuyorum seni yeniden, yeniden, yeniden sevmekten *** Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın Belki beş yıl sonra adımı anarsın O gün bizim için deli gibi ağlarsın Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin *** Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın Belki beş yıl sonra adımı anarsın O gün bizim için deli gibi ağlarsın Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin *** Biliyorum bi' gün kapımın önüne geleceksin Utancından kapımı çalamayıp geri döneceksin Korkuyorum seni o kadar bitkin görmekten Korkuyorum seni yeniden, yeniden, yeniden sevmekten *** Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın Belki beş yıl sonra adımı anarsın O gün bizim için deli gibi ağlarsın Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin *** Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın Belki beş yıl sonra adımı anarsın O gün bizim için deli gibi ağlarsın Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin *** Gün gelir için sızlar, beni anlarsın Belki beş yıl sonra adımı anarsın Bugün bizim için deli gibi ağladın Çok geç biz bittik ve ben bitirmiştim

Gölge O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge *** O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge

Pırlanta Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı

Çalkala Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala *** Cadı kazanına fırlat Her şeyi bir bir yak Asabi hâllere gerek yok, ah *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Kimse bilmez huyunu suyunu Dans et görelim boyunu posunu Dans zaten bir aşk oyunu ahh *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala

Seven Sever Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider

Bekleyemedin Mi Bunu nasıl yaptın, ciğerimi yaktın Daha yatağım bile soğumadı hala, sımsacak Yolumun yoldaşı canımın sırdaşı Ruhumun özeşiği derken sapladın bi kör bıçak *** Yeni moda aşlar böyle mi? Hadi sıradaki yani öyle mi? Bu kadar mı değişmiş Dünya ben sevmem o zaman *** Fırlatırım dünyanın suratına Bütün zevklerimi Satmam ruhumu bi daha Kalbimi yormam o zaman *** Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun Bari ayrılık senesi dolsun Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun Bari ayrılık senesi dolsun *** Yeni moda aşlar böyle mi? Hadi sıradaki yani öyle mi? Bu kadar mı değişmiş Dünya ben sevmem o zaman *** Fırlatırım dünyanın Suratına bütün zevklerimi Satmam ruhumu bi daha Kalbimi yormam o zaman *** Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun Bari ayrılık senesi dolsun Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun Bari ayrılık senesi dolsun *** Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun Bari ayrılık senesi dolsun Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun Bari ayrılık senesi dolsun

Ders Olsun (Remix) Tabii şimdi çok zor benle Anladın sen imkansız ne Sallanıyor, bastığın her yer (yer, yer, yer) *** Hani güzeldi ayrı günler Sana yanlış bahsetmişler Dar geliyor gittiğin her yer *** Şimdi gelene geçene Sor sen, üzüle üzüle Aşkım, nerede nerede Dert olsun *** Git sen, acele acele Bensiz, ecele ecele Halin, gelene geçene Ders olsun *** Tabii şimdi çok zor benle Anladın sen imkansız ne Sallanıyor, bastığın her yer *** Hani güzeldi ayrı günler Sana yanlış bahsetmişler Dar geliyor gittiğin her yer *** Şimdi gelene geçene Sor sen, üzüle üzüle Aşkım, nerede nerede Dert olsun *** Git sen, acele acele Bensiz, ecele ecele Halin gelene geçene Ders olsun *** Şimdi gelene geçene Sor sen, üzüle üzüle Aşkım, nerede nerede Dert olsun *** Git sen, acele acele Bensiz, ecele ecele Halin gelene geçene Ders olsun

Gidenlerin Kalanları Hayat böyle demekle çıkılmıyor işin içinden Dün dediğinde nihayet iki adım ötede Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede *** Hadi unut, hadi avut kendini Hadi uyut bir kere daha Belli uzun bu gece Daha çok var sabaha *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik *** Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede *** Hadi unut, hadi avut kendini Hadi uyut bir kere daha Belli uzun bu gece Daha çok var sabaha *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik

Günaydın Abla Pencereden baktım dün gece Sokaklarda var pür neşe Benim de içim kıpır kıpır Atıverdim kendimi geceye *** Pencereden baktım dün gece Sokaklarda var pür neşe Benim de içim kıpır kıpır Atıverdim kendimi geceye *** O bar senin bu bar benim Gezdim durdum bütün gece Sarhoş oldum yalan oldum Dönemedim bir türlü eve *** Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya *** Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya *** Pencereden baktım dün gece Sokaklarda var pür neşe Benim de içim kıpır kıpır Atıverdim kendimi geceye *** O bar senin bu bar benim Gezdim durdum bütün gece Sarhoş oldum yalan oldum Dönemedim bir türlü eve *** Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya *** Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya *** Kafam bir dünya Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya Denizde dalga günaydın abla Akşamdan kalma kafam bir dünya

Matmazel Kapı çalıyor yine, telefonum sessizde Bakalım şimdi hangi bahane Tuzun mu bitti yine? Komşu komşunun külüne Kedi girmiş evine, bana ne? *** Aynalara küsmüşsün sen Dön de bir bak şu garip hâline Hayallere dalıp gitme Havaya girme kendi kendine *** Aynalara küsmüşsün sen Dön de bir bak şu garip hâline Hayallere dalıp gitme Davul bile bak dengi dengine *** Sen bir müptezel, bense bir matmazel Bendeki masumiyet sende ne gezer Saçın başın darmadağın Harpten çıkmış her yanın Böyle giderse hayat seni çok üzer *** Sen bir müptezel, bense bir matmazel Bendeki masumiyet sende ne gezer Saçın başın darmadağın Harpten çıkmış her yanın Böyle giderse hayat seni çok üzer *** Kapı çalıyor yine, telefonum sessizde Bakalım şimdi hangi bahane Tuzun mu bitti yine? Komşu komşunun külüne Kedi girmiş evine, bana ne? *** Aynalara küsmüşsün sen Dön de bir bak şu garip hâline Hayallere dalıp gitme Havaya girme kendi kendine *** Aynalara küsmüşsün sen Dön de bir bak şu garip hâline Hayallere dalıp gitme Davul bile bak dengi dengine *** Sen bir müptezel, bense bir matmazel Bendeki masumiyet sende ne gezer Saçın başın darmadağın Harpten çıkmış her yanın Böyle giderse hayat seni çok üzer *** Sen bir müptezel, bense bir matmazel Bendeki masumiyet sende ne gezer Saçın başın darmadağın Harpten çıkmış her yanın Böyle giderse hayat seni çok üzer *** Sen bir müptezel, bense bir matmazel Bendeki masumiyet sende ne gezer Saçın başın darmadağın Harpten çıkmış her yanın Böyle giderse hayat seni çok üzer

Ya Sana Bir Şey Olursa Sus birşey daha söyleme Zaten seni seviyorum Çabalama beni mutlu etmek için Ben zaten seni seviyorum *** Gel sarıl bana biraz öylece kal Sıkıca tut ellerimi, aklımı al Yokluğun soğuk, her yer puslu, üşüyorum Ya sana bir şey olursa diye çok korkuyorum *** İyi ki daha önce tanımamışım seni İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç Toy zamanlarımda olsaydın inan Anlayamazdım ki kıymetini *** İyi ki daha önce tanımamışım seni İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç Toy zamanlarımda olsaydın inan Anlayamazdım ki kıymetini *** Gel sarıl bana biraz öylece kal Sıkıca tut ellerimi, aklımı al Yokluğun soğuk, her yer puslu, üşüyorum Ya sana bir şey olursa diye çok korkuyorum *** İyi ki daha önce tanımamışım seni İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç Toy zamanlarımda olsaydın inan Anlayamazdım ki kıymetini *** İyi ki daha önce tanımamışım seni İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç Toy zamanlarımda olsaydın inan Anlayamazdım ki kıymetini Anlayamazdım ki kıymetini

Özüme Döndüm Artık siyah giymiyorum Bu huyum bak yepyeni Yastan çıktım, dinliyorum Bugünlerde kalp sesimi *** Bende hükmün şöyle dursun Ne pahasına olursa olsun Seni geldiğin yere döndürmek Boynumun borcu olsun *** Yüzüğü attım, özüme döndüm Kendime verdiğim sözüme döndüm Yokluğumda gülemez o demişsin Bak en çokta ona güldüm *** Gözümü açtım, özüme döndüm Kendime verdiğim sözüme döndüm Yokluğumda gülemez o demişsin Bak en çokta ona güldüm *** Artık siyah giymiyorum Bu huyum bak yepyeni Yastan çıktım, dinliyorum Bugünlerde kalp sesimi *** Bende hükmün şöyle dursun Ne pahasına olursa olsun Seni geldiğin yere döndürmek Boynumun borcu olsun *** Yüzüğü attım, özüme döndüm Kendime verdiğim sözüme döndüm Yokluğumda gülemez o demişsin Bak en çokta ona güldüm *** Gözümü açtım, özüme döndüm Kendime verdiğim sözüme döndüm Yokluğumda gülemez o demişsin Bak en çokta ona güldüm *** Ona güldüm *** Gözümü açtım, özüme döndüm Kendime verdiğim sözüme döndüm Yokluğumda gülemez o demişsin Bak en çokta ona güldüm *** Gözümü açtım, özüme döndüm Kendime verdiğim sözüme döndüm Yokluğumda gülemez o demişsin Bak en çokta ona güldüm