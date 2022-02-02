Bi Daha Bi Daha Şarkı Sözleri
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Demet Akalın
Bi Daha Bi Daha
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Düştün aşk yine bende karanlığa
Sana yol bulamıyorum
1 hafta iyiyiz 1 hafta kötüyüz
Dengeyi kuramıyorum
***
Yok, "asla yapmam" dediğim her şeyi yapıyorum
Sorun bende mi acaba?
"Bu kalbe aşk yok." diye söz verip, unutuyorum
Hadi bi' daha bi' daha
***
Ben artık, kalbimin kapısını yalvarsan son kez
Sana açar mıyım hiç?
Ben artık, en güzel şarkıları açıpta son ses
Sana adar mıyım hiç?
***
Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin
Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine
Ama başka birinin
***
Düştün aşk yine bende karanlığa
Sana yol bulamıyorum
Bi' hafta iyiyiz bi' hafta kötüyüz
Dengeyi kuramıyorum
***
Yok, "asla yapmam" dediğim her şeyi yapıyorum
Sorun bende mi acaba?
"Bu kalbe aşk yok." diye söz verip, unutuyorum
Hadi bi' daha bi' daha
***
Ben artık, kalbimin kapısını yalvarsan son kez
Sana açar mıyım hiç?
Ben artık, en güzel şarkıları açıpta son ses
Sana adar mıyım hiç?
***
Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin
Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine
Ama başka birinin
***
Ben artık, kalbimin kapısını yalvarsan son kez
Sana açar mıyım hiç?
Ben artık, en güzel şarkıları açıpta son ses
Sana adar mıyım hiç?
***
Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin
Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine
Ama başka birinin
***
Gel vur aşk bana sağıma soluma
Bi' daha bi' daha, bi' daha bi' daha