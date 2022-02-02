Demet Akalın

Düştün aşk yine bende karanlığa Sana yol bulamıyorum 1 hafta iyiyiz 1 hafta kötüyüz Dengeyi kuramıyorum *** Yok, "asla yapmam" dediğim her şeyi yapıyorum Sorun bende mi acaba? "Bu kalbe aşk yok." diye söz verip, unutuyorum Hadi bi' daha bi' daha *** Ben artık, kalbimin kapısını yalvarsan son kez Sana açar mıyım hiç? Ben artık, en güzel şarkıları açıpta son ses Sana adar mıyım hiç? *** Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine Ama başka birinin *** Düştün aşk yine bende karanlığa Sana yol bulamıyorum Bi' hafta iyiyiz bi' hafta kötüyüz Dengeyi kuramıyorum *** Yok, "asla yapmam" dediğim her şeyi yapıyorum Sorun bende mi acaba? "Bu kalbe aşk yok." diye söz verip, unutuyorum Hadi bi' daha bi' daha *** Ben artık, kalbimin kapısını yalvarsan son kez Sana açar mıyım hiç? Ben artık, en güzel şarkıları açıpta son ses Sana adar mıyım hiç? *** Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine Ama başka birinin *** Ben artık, kalbimin kapısını yalvarsan son kez Sana açar mıyım hiç? Ben artık, en güzel şarkıları açıpta son ses Sana adar mıyım hiç? *** Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine Ama başka birinin *** Gel vur aşk bana sağıma soluma Bi' daha bi' daha, bi' daha bi' daha