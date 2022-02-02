Demet Akalın

Bizi Buluyor Uçurumun ta dibinde Pencerenin gerisinde Yokladığın ihtimalse İhtimalsen daha gelme *** Kendini kandırmakta Usta mı var benden başka? Bu oyunlar diyarında Sıkılırsın bence gelme *** Sussan da akıyo' yaşlar Hadi susma, içeri içeri Makul olana biz varamadık ki Nerde hasta bizi buluyo' bizi *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor *** Zümrütünden hayır da yok Çürük vişne dudağından Çatık kaşı, yarık toprak Yağmur olsan bile yağma *** N'apalım len ölelim mi? Ağlarken gülelim mi? Bildiğini okuyosun Aşk seni bi' temiz dövelim mi? *** Sussan da akıyo' yaşlar Hadi susma, içeri içeri Makul olana biz varamadık ki Nerde hasta bizi buluyo' bizi *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor

Esiyor Yokluğunda çok acı çektim Demeyi isterdim Bir iyi geldi ki ayrılık Bitti bütün derdim *** Alışmadık kalpte aşk durmaz Durmadı zaten Kimsenin yanı boş kalmaz Kalmadı zaten *** Yeni bir aşka yelken açtım Çok mutluyum iki kere iki dört Esiyor şimdi tabi senin oralar Aman üşütürsün sırtını ört *** Yeni bir aşka yelken açtım Çok mutluyum iki kere iki dört Esiyor şimdi tabi senin oralar Aman üşütürsün sırtını ört

Minik Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik *** Seni bugüne kadar sevenler Hakkını verememiş O gözlerine dalmış dalmış da Kalbinin içini görememiş *** O işler öyle olmuyor işte Öğrenirsin bu gidişle Aşk ateşine gönüllü düşenler Yanıyor görünmez bir ateşte *** Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik

Ağlar O Deli Bırak gelirse gelsin üstüme dünya Bırak tütsün yangın yeri Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi Olmayınca olmuyor işte *** Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın Bir ömür benim başıma belasın, belasın *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli *** Bırak gelirse gelsin üstüme dünya Bırak tütsün yangın yeri Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi Olmayınca olmuyor işte *** Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın Bir ömür benim başıma belasın, belasın *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli