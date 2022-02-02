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7/24 Dinle Zirve

Zirve Şarkı Sözleri

Demet Akalın Zirve şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Zirve şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zirve sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Zirve

  • Boşuna

  • Çanta

  • Evli,Mutlu,Çocuklu

  • Olacak Olacak

  • Tecrübe

  • Allah'ın Emri

  • Bozuyorum Yeminimi

  • Bu Benim Partim

  • Dayan Yüreğim

  • Dur

  • Pasta

  • Tam 7 Yıl Oldu

  • Umutsuz Vaka (remıx)

  • Zirve

  • Umutsuz Vaka

  • Umutsuz Vaka (Erhan Boyalı Version)

  • Zirve (Mert Ali Version)

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