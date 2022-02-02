Alaturka 2000 Şarkı Sözleri
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Demet Akalın
Alaturka 2000
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Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
***
Cadı kazanına fırlat
Her şeyi bir bir yak
Asabi hâllere gerek yok, ah
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Kimse bilmez huyunu suyunu
Dans et görelim boyunu posunu
Dans zaten bir aşk oyunu ahh
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
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Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
-
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h çile bülbülüm
Çi-l-e Allah
-
Sevmekten kim usanır,
Tadına doyum olmaz,
Hangi gönül uslanır, ah,
Sevenle oyun olmaz
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz yapamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
İster yüzümü güldür,
İstersen ağlat beni,
Bir gecenin koynundan, ah,
Bin geceye at beni
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
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Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
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