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7/24 Dinle Alaturka 2000

Alaturka 2000 Şarkı Sözleri

Demet Akalın Alaturka 2000 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Alaturka 2000 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alaturka 2000 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Alaturka 2000

  • Çalkala

  • Bu Akşam Bütün Meyhanelerini

  • Çile Bülbülüm

  • Sevmekten Kim Usanır

  • Ömrümüzün Son Demi

  • Dertleri Zevk Edindim

  • Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var

  • Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim

  • Çökertme

  • Pişman Olurda Birgün

  • Kadere Bak

  • Eski Dostlar-Bilemezsin ki

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