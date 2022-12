Demet Akalın

Karşılıklıdır her şey Düşmez, kalkmaz bir Allah Kime niyet, neye kısmet *** Bir kapı kapanırsa Başkası açılırmış Güldü yüzüme adalet (Hadi o zaman) *** Seyret perişan halini Eden bulur seyret, seyret (Yürü o zaman) Benden daha dişlisi çıktı Karşına nihayet *** O cezanı ben veremedim ama Ahım tuttu sonunda Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin *** Sanma ki etrafında Döner durur bu dünya Hani sen kralsın da Bak neler oldu? *** Her daim ortamlarda Havanı da attın ya Sonu gelmez sandın ya Bak neler oldu? *** Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin Oh-oh-oh-oh, bu da sana gelsin *** Karşılıklıdır her şey Düşmez, kalkmaz bir Allah Kime niyet, neye kısmet *** Bir kapı kapanırsa Başkası açılırmış Güldü yüzüme adalet (Hadi o zaman) *** Seyret perişan halini Eden bulur seyret, seyret (Yürü o zaman) Benden daha dişlisi çıktı Karşına nihayet *** O cezanı ben veremedim ama Ahım tuttu sonunda Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin *** Sanma ki etrafında Döner durur bu dünya Hani sen kralsın da Bak neler oldu? *** Her daim ortamlarda Havanı da attın ya Sonu gelmez sandın ya Bak neler oldu? *** Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin Oh-oh-oh-oh, bu da sana gelsin *** Sanma ki etrafında Döner durur bu dünya Hani sen kralsın da Bak neler oldu? *** Her daim ortamlarda Havanı da attın ya Sonu gelmez sandın ya Bak neler oldu? *** Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin Oh-oh-oh-oh, bu da sana gelsin