Canıma Da Değsin Şarkı Sözleri
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Demet Akalın
Canıma Da Değsin
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Karşılıklıdır her şey
Düşmez, kalkmaz bir Allah
Kime niyet, neye kısmet
***
Bir kapı kapanırsa
Başkası açılırmış
Güldü yüzüme adalet
(Hadi o zaman)
***
Seyret perişan halini
Eden bulur seyret, seyret
(Yürü o zaman)
Benden daha dişlisi çıktı
Karşına nihayet
***
O cezanı ben veremedim ama
Ahım tuttu sonunda
Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin
***
Sanma ki etrafında
Döner durur bu dünya
Hani sen kralsın da
Bak neler oldu?
***
Her daim ortamlarda
Havanı da attın ya
Sonu gelmez sandın ya
Bak neler oldu?
***
Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin
Oh-oh-oh-oh, bu da sana gelsin
***
Karşılıklıdır her şey
Düşmez, kalkmaz bir Allah
Kime niyet, neye kısmet
***
Bir kapı kapanırsa
Başkası açılırmış
Güldü yüzüme adalet
(Hadi o zaman)
***
Seyret perişan halini
Eden bulur seyret, seyret
(Yürü o zaman)
Benden daha dişlisi çıktı
Karşına nihayet
***
O cezanı ben veremedim ama
Ahım tuttu sonunda
Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin
***
Sanma ki etrafında
Döner durur bu dünya
Hani sen kralsın da
Bak neler oldu?
***
Her daim ortamlarda
Havanı da attın ya
Sonu gelmez sandın ya
Bak neler oldu?
***
Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin
Oh-oh-oh-oh, bu da sana gelsin
***
Sanma ki etrafında
Döner durur bu dünya
Hani sen kralsın da
Bak neler oldu?
***
Her daim ortamlarda
Havanı da attın ya
Sonu gelmez sandın ya
Bak neler oldu?
***
Oh-oh-oh-oh, canıma da değsin
Oh-oh-oh-oh, bu da sana gelsin