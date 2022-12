Demet Akalın

Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Ben kendimi baharda sanmışım Kış ortasında çiçek açmışım Yanlış dağa sırtımı vermişim Ay-ay-ay içim sızlıyor içim *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Ben kendimi baharda sanmışım Kış ortasında çiçek açmışım Yanlış dağa sırtımı vermişim Ay ay ay içim sızlıyor içim *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor