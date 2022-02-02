Çekilmiyor Şarkı Sözleri
Demet Akalın Çekilmiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Çekilmiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çekilmiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Ben kendimi baharda sanmışım
Kış ortasında çiçek açmışım
Yanlış dağa sırtımı vermişim
Ay-ay-ay içim sızlıyor içim
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Ben kendimi baharda sanmışım
Kış ortasında çiçek açmışım
Yanlış dağa sırtımı vermişim
Ay ay ay içim sızlıyor içim
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor