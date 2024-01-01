Demet Akalın

-
Gidiyor musun, yani geçici mi?
Seyahat mi, temelli mi?
***
Topladığım valizleri, teker teker boşalttım
Gitmek için ayırttığım biletleri hep yaktım
Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım
Dün gece yoksun diye, koltukta yattım
***
Gidiyor musun, yani geçici mi?
Seyahat mi, temelli mi?
***
Madem gidiyorsun, yalandan veda et
Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet
Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et
Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet
***
Madem gidiyorsun, yalandan veda et
Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet
Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et
Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet
Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet
***
Topladığım valizleri, teker teker boşalttım
Gitmek için ayırttığım biletleri hep yaktım
Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım
Dün gece yoksun diye, koltukta yattım
***
Gidiyor musun, yani geçici mi?
Seyahat mi, temelli mi?
***
Madem gidiyorsun, yalandan veda et
Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet
Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et
Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet
***
Madem gidiyorsun, yalandan veda et
Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet
Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et
Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet
Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet
Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet
-
Isınmadı da ardından
Buralar soğuk..
Yangına girmeden,
İyileşemem bir daha.
***
Çok ağlamadım aslında
Yüreğim buruk…
Sen gibi zalimi sevmeyecek bir daha.
***
Uzun olsun bu gidişin
Bana dokunmasın gülüşün
Bıraktığın viraneden saralay olmaz
Anla bi daha…
***
Sen beni bir kere anlamadın
Bitmedi bitmez kaygıların
Sen beni bir kere anlamadın
Uzaktan uzağa yargıladın
***
Ben de bu yolda devam edemem
Kendi hayatımı mahfedemem
Sevgimi uğruna sarf edemem
Kendi hayatına git, bu defa son
***
Çok ağlamadım aslında yüreğim buruk
Sen gibi zalimi sevmeyecek bir daha.
***
Sonu gelsin kara kışın
Bana dokunmasın bakışın
Bıraktığın viraneden saralay olmaz
Anla bi daha…
***
Sen beni bir kere anlamadın
Bitmedi bitmez kaygıların
Sen beni bir kere anlamadın
Uzaktan uzağa yargıladın
***
Ben de bu yolda devam edemem
Kendi hayatımı mahfedemem
Sevgimi uğruna sarf edemem
Kendi hayatına git, bu defa son
-
Mutsuzluktan, Ölen ilk insan tabi ben olmazsam
Sensin sen, anladıysan yalnızlıktan
Vefasızlıktan payımı aldım ben
Sıra senin şimdi, misli misli
***
Bu yara neymiş anla
Biraz da sen ağla
Muma dönüp ömrün, erisin aşkımla
Damla damla
***
Benim adım var hala
Silinemez de asla!
Yüreğimin üstünde, acıtan harflerle
Damga damga!!!
Damga damga!!!
-
Hep! Bir yanı kırık
Bakma hep bir yanık
Canım ciğerim
Ama gösteremem
***
Sustum ah ölümüne
En büyük cevap anlayana
İzahat veremem
***
Gördüm, aydım, doydum ben
Senden farkım rütbemden
***
Ooof...
Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim
İsyan da ettim
Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin
***
Bir sen değil aşktan
Muaf tutamaz beni gelse felaketim
İyi bak son kez
Ben sana bundan sonra hayaletim
***
Ooof...
***
Hep! Bir yanı kırık
Bakma hep bir yanık
Canım ciğerim
Ama gösteremem
***
Sustum ah ölümüne
En büyük cevap anlayana
İzahat veremem
***
Gördüm, aydım, doydum ben
Senden farkım rütbemden
***
Ooof...
Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim
İsyan da ettim
Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin
***
Bir sen değil aşktan
Muaf tutamaz beni gelse felaketim
İyi bak son kez
Ben sana bundan sonra hayaletim
***
Ooof...
***
Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim
İsyan da ettim
Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin
***
Bir sen değil aşktan
Muaf tutamaz beni gelse felaketim
İyi bak son kez
Ben sana bundan sonra hayaletim
-
Unutuldun bende çoktan
Kalan acısı da kalpte aksesuar
Sevebilirdim gerçek olsan
Hep fake hep filtreli pozlar
***
Senle eskiyi konuşmanın
Faydası yok bu ilişkiye
Gelgit aklına alışmadım
Doydu kalp kötü tecrübeye
***
Tozdan kirden kara kalbin
Ayna olsan yine bakmam sana
Değmem değmem nazar olsam
Nazar olsam bile değmem sana
***
Tozdan kirden kara kalbin
Ayna olsan yine bakmam sana
Değmem değmem nazar olsam
Nazar olsam bile değmem sana
***
Unutuldun bende çoktan
Kalan acısı da kalpte aksesuar
Sevebilirdim gerçek olsan
Hep fake hep filtreli pozlar
***
Senle eskiyi konuşmanın
Faydası yok bu ilişkiye
Gelgit aklına alışmadım
Doydu kalp kötü tecrübeye
***
Tozdan kirden kara kalbin
Ayna olsan yine bakmam sana
Değmem değmem nazar olsam
Nazar olsam bile değmem sana
***
Tozdan kirden kara kalbin
Ayna olsan yine bakmam sana
Değmem değmem nazar olsam
Nazar olsam bile değmem sana
***
Tozdan kirden kara kalbin
Ayna olsan yine bakmam sana
Değmem değmem nazar olsam
Nazar olsam bile değmem sana
***
Tozdan kirden kara kalbin
Ayna olsan yine bakmam sana
Değmem değmem nazar olsam
Nazar olsam bile değmem sana
-
Bir elimde zehir
Bir elimde şifa
En az on bin defa
Ölücez galiba
***
Gecenin bi köründe
Uymuşuz şeytana
Yine yan yollardan
Dönücez galiba
***
Ah ah ulan sevda
Ah ulan sevda
Bi kere de sen anla
***
Ah ah ulan dünya
Ah yalan dünya
Bi kere bizi anla
***
Tam severken
Tam bu derken
Baktık ardından
***
Gel delirme
Gel de içme ızdırabından
Allah Allah
***
Gecenin bi köründe
Uymuşuz şeytana
Yine yan yollardan
Donücez galiba
***
Ah ah ulan sevda
Ah ulan sevda
Bi kerede sen anla
***
Ah ah ulan dünya
Ah yalan dünya
Bi kere bizi anla
***
Tam severken
Tam bu derken
Baktık ardından
Gel delirme
Gel de içme ızdırabından
***
Ah ah ulan dünya
Ah yalan dünya
Bi kere bizi anla
***
Tam severken
Tam bu derken
Baktık ardından
Gel delirme
Gel de içme ızdırabından
-
Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben
Yerleşmiycem kalbine
Ne kulum ne kölem olmayacaksın
Rahatla kuzum, bu halin ne?
Bir havalar mavalar nedir yani?
Kasmışın da kasmışın
Bilmem, kaç kez yanmışın da
Falanmışın filanmışın
***
Korktuğunu başına getirir dünya
Ne büyük meziyet öğretir güya
Saklandıkça korunurmuşsun
Öyle bir şey yok (Yok)
Daha dur, bakalım, kaç kez düştün?
Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın?
Olmadı, bas, git, yollar senin
Zorla tutan yok, zorla tutan yok
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben
Yerleşmiycem kalbine
Ne kulum ne kölem olmayacaksın
Rahatla kuzum, bu halin ne?
Bir havalar mavalar nedir yani?
Kasmışın da kasmışın
Bilmem, kaç kez yanmışın da
Falanmışın filanmışın
***
Korktuğunu başına getirir dünya
Ne büyük meziyet öğretir güya
Saklandıkça korunurmuşsun
Öyle bir şey yok (Yok)
Daha dur, bakalım, kaç kez düştün?
Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın?
Olmadı, bas, git, yollar senin
Zorla tutan yok, zorla tutan yok
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Daha dur, bakalım, kaç kez düştün?
Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın?
Olmadı, bas, git, yollar senin
Zorla tutan yok, zorla tutan yok
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
***
Nazını da çekerim, suyuna da giderim
Geleceksen gel
Adını da koyma, daha beni yorma
Vereceksen ver, kalbini
-
Ne de güzel ağlıyor aşk
Bağıra çağıra susuyor
Sonunda uçup gidiyor
Altın kafesinden biraz üzülerek
***
Nereye gitti, şimdi elimdeydi
Seviyordum ellerini ne güzel
Nasıl da bitti oysa yanımdayken
Özlüyordum şifalı nefesini
***
Yalan mı bu zaman?
Nasıl da çabuk geçti?
Aylardan yıllara
Umutlar tükendi
***
Ne de güzel ağlıyor aşk
Bağıra çağıra susuyor
Sonunda uçup gidiyor
Altın kafesinden biraz üzülerek
***
Ne de güzel ağlıyor aşk
Bağıra çağıra susuyor
Sonunda uçup gidiyor
Altın kafesinden biraz üzülerek
***
Nereye gitti, şimdi elimdeydi
Seviyordum ellerini ne güzel
Nasıl da bitti oysa yanımdayken
Özlüyordum şifalı nefesini
***
Yalan mı bu zaman?
Nasıl da çabuk geçti?
Aylardan yıllara
Umutlar tükendi
***
Ne de güzel ağlıyor aşk
Bağıra çağıra susuyor
Sonunda uçup gidiyor
Altın kafesinden biraz üzülerek
***
Ne de güzel ağlıyor aşk
Bağıra çağıra susuyor
Sonunda uçup gidiyor
Altın kafesinden biraz üzülerek
***
Ne de güzel ağlıyor aşk
Bağıra çağıra susuyor
Sonunda uçup gidiyor
Altın kafesinden biraz üzülerek
***
Ne de güzel ağlıyor aşk
Bağıra çağıra susuyor
Sonunda uçup gidiyor
Altın kafesinden biraz üzülerek
-
Doldurdun mu kollarını
Yürüyen var mı yollarını
Yakıştı, yakıştı
Beğendin mi sonlarımı
***
Ben bizi noktaladım
Sen doldur boş satırları
Tutuşsun, tutuşsun
Sarsın ateş canlarını
***
Aaaahhhh
Ama annenin hatrı var
Beni uslu durduranlar
Senden uzak duygular
***
Bu aralar
Görünmez ol bu aralar
Bakarsın gözüm döner
Atmasın sigortalar
***
A a a a a a a a a a a a
50 cevapsız arama
Yoksa sende hala bir umut mu var
***
Arama, arama, arama, arama
Yok mu sende hiç utanma
Burada yerin kalmadı sen de var farkına
***
A a a a a a a a a a a a
50 cevapsız arama
Yoksa sende hala bir umut mu var
***
Arama, arama, arama, arama
Yok mu sende hiç utanma
Burada yerin kalmadı sen de var farkına
***
Doldurdun mu kollarını
Yürüyen var mı yollarını
Yakıştı, yakıştı
Beğendin mi sonlarımı
***
Ben bizi noktaladım
Sen doldur boş satırları
Tutuşsun, tutuşsun
Sarsın ateş canlarını
***
Aaaahhhh
Ama annenin hatrı var
Beni uslu durduranlar
Senden uzak duygular
***
Bu aralar
Görünmez ol bu aralar
Bakarsın gözüm döner
Atmasın sigortalar
***
A a a a a a a a a a a a
50 cevapsız arama
Yoksa sende hala bir umut mu var
***
Arama, arama, arama, arama
Yok mu sende hiç utanma
Burada yerin kalmadı sen de var farkına
***
A a a a a a a a a a a a
50 cevapsız arama
Yoksa sende hala bir umut mu var
***
Arama, arama, arama, arama
Yok mu sende hiç utanma
Burada yerin kalmadı sen de var farkına
-
Demet Akalın
Yirminci yıl
***
Benim de hatalarım var
Mesela seni sevmek
Beni kurtaran bir şey var
Seni erken silmek
***
Kim bilir kaç aşk kaybettim
Tek tek ben
Aşk diye boş boş direttim
***
Senin yüzünden
Döndüm ölümden
Çekil önümden of
***
Ya sen bela mısın?
Kalpten atar mısın beni?
Ne olur benden uzağa gidip
Bir dürbünle ordan bakar mısın bana?
***
Ya sen bela mısın?
Kalpten atar mısın beni?
Ne olur benden uzağa gidip
Bir dürbünle ordan bakar mısın bana?
***
Benim de hatalarım var
Mesela seni sevmek
Beni kurtaran bir şey var
Seni erken silmek
***
Kim bilir kaç aşk kaybettim
Tek tek ben
Aşk diye boş boş direttim
***
Senin yüzünden
Döndüm ölümden
Çekil önümden of
***
Ya sen bela mısın?
Kalpten atar mısın beni?
Ne olur benden uzağa gidip
Bir dürbünle ordan bakar mısın bana?
***
Ya sen bela mısın?
Kalpten atar mısın beni?
Ne olur benden uzağa gidip
Bir dürbünle ordan bakar mısın bana?
***
Ya sen bela mısın?
***
Ya sen bela mısın?
Kalpten atar mısın beni?
Ne olur benden uzağa gidip
Bir dürbünle ordan bakar mısın bana?
Ya sen bela mısın?
-
Kara kara düşünmek benim işim değil
İşi olana da sözüm yok
Her gidene üzülmek benim işim değil
Üzülürüm ama lüzum yok
***
Kimin istediği gibi ki şu hayat?
Kendi bildiğini okuyor
Hep aynı terane yıllar yılı
Bi' saatten sonra sıkıyor
***
Efelenip efelenip gidenleri
"Bi' daha arama beni!" diyenleri
Sabahına kapımda bitenleri
Çok gördük, çok gördük
***
Efelenip efelenip gidenleri
"Bi' daha arama beni!" diyenleri
Sabahına kapımda bitenleri
Çok gördük, çok gördük
***
Kara kara düşünmek benim işim değil
İşi olana da sözüm yok
Her gidene üzülmek benim işim değil
Üzülürüm ama lüzum yok
***
Kimin istediği gibi ki şu hayat?
Kendi bildiğini okuyor
Hep aynı terane yıllar yılı
Bi' saatten sonra sıkıyor
***
Efelenip efelenip gidenleri
"Bi' daha arama beni!" diyenleri
Sabahına kapımda bitenleri
Çok gördük, çok gördük
***
Efelenip efelenip gidenleri
"Bi' daha arama beni!" diyenleri
Sabahına kapımda bitenleri
Çok gördük, çok gördük
***
Kimin istediği gibi ki şu hayat?
Kendi bildiğini okuyor
Hep aynı terane yıllar yılı
Bi' saatten sonra sıkıyor
***
Efelenip efelenip gidenleri
"Bi' daha arama beni!" diyenleri
Sabahına kapımda bitenleri
Çok gördük, çok gördük
***
Efelenip efelenip gidenleri
"Bi' daha arama beni!" diyenleri
Sabahına kapımda bitenleri
Çok gördük, çok gördük
-
Kıymetli misafirler, Bir Demet gazinosuna hoş geldiniz...
Dev gazinomuş iftaharla sunar, huzurlarınızda Demet Akalın
***
Hadi canım ordan
Gideceksen yaylan
Bukadar megaloman
Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle
Yola gel ha şöyle
İşimiz bitince
Oldu derim, pas geçerim
***
Kafana göre yaşayacaksan
Söyleseydin ben çekilirdim
Yeryüzü yarılsa da girse
Ah canım ne bu rezil halin
***
Kalbim isyanda akşamdan kalma
Ne yapar belli değil
Ben bu saate kadar sus, konuşmadıysam
Annene bir teşekkür bil
***
Hadi canım ordan
Gideceksen yaylan
Bukadar megaloman
Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle
Yola gel ha şöyle
İşimiz bitince
Oldu derim, pas geçerim
***
Hadi canım ordan
Gideceksen yaylan
Bukadar megaloman
Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle
Yola gel ha şöyle
İşimiz bitince
Oldu derim, pas geçerim
***
La la leyo
Zar soluyor yüreğin belki
La la leyo
İçim yanıyor, yıkılsın dünya
-
Orda rahatmısın sevgili taklidim
Beni yaşatırken mutlumusun?
Yanındaki benim temsili katilim
Seni vurmayacak mı sanıyorsun?
***
Bende geçtim o yollardan
O yıllardan, o kollardan
Okuyosun ama öğrenemiyosun
Aşkı okullardan
***
Senin gibi neler gördü bu dünya
Ne sultanlar, ne hürremler
Ben son sözümü demedim daha
Ahı tutanlara hürmetler
***
Senin gibi neler gördü bu dünya
Ne sultanlar, ne hürremler
Ben son sözümü demedim daha
Ahı tutanlara hürmetler
***
Orda rahatmısın sevgili taklidim
Beni yaşatırken mutlumusun?
Yanındaki benim temsili katilim
Seni vurmayacak mı sanıyorsun?
***
Bende geçtim o yollardan
O yıllardan, o kollardan
Okuyosun ama öğrenemiyosun
Aşkı okullardan
***
Senin gibi neler gördü bu dünya
Ne sultanlar, ne hürremler
Ben son sözümü demedim daha
Ahı tutanlara hürmetler
***
Senin gibi neler gördü bu dünya
Ne sultanlar, ne hürremler
Ben son sözümü demedim daha
Ahı tutanlara hürmetler
***
Ahı tutanlara hürmetler
Senin gibi neler gördü bu dünya
Ne sultanlar, ne hürremler
Ben son sözümü demedim daha
Ahı tutanlara hürmetler
-
Kaybedenler kulübünde
Kaybedenler kulübünde
***
Sonunda kartlar açılacak
Mağlubiyet hesapları yapılacak
Kalırsa geriye bi' çift söz
O da tokat gibi yüzüne vuracak
***
İyi niyet nankörüne
Bu terkediş zor gelecek
Artık herkes yerini bilecek
***
Kaybedenler kulübünde
Yerin hazır bak en ön sırada
Beni sorarsan adresim aynı
Numaram aynı, hâlâ bir numara
***
Kaybedenler kulübünde
Yerin hazır bak en ön sırada
Beni sorarsan adresim aynı
Numaram aynı, hâlâ bir numara
***
Sonunda kartlar açılacak
Mağlubiyet hesapları yapılacak
Kalırsa geriye bi' çift söz
O da tokat gibi yüzüne vuracak
***
İyi niyet nankörüne
Bu terkediş zor gelecek
Artık herkes yerini bilecek
***
Kaybedenler kulübünde
Yerin hazır bak en ön sırada
Beni sorarsan adresim aynı
Numaram aynı, hâlâ bir numara
***
Kaybedenler kulübünde
Yerin hazır bak en ön sırada
Beni sorarsan adresim aynı
Numaram aynı, hâlâ bir numara
***
Kaybedenler kulübünde
Kaybedenler kulübünde
***
Kaybedenler kulübünde
Yerin hazır bak en ön sırada
Beni sorarsan adresim aynı
Numaram aynı, hâlâ bir numara
***
Kaybedenler kulübünde
Yerin hazır bak en ön sırada
Beni sorarsan adresim aynı
Numaram aynı, hâlâ bir numara
-
Olduğu kadar, olmadığı kader
Sen ederinden fazla sevildin
Beni bitirdi sanan kendi biter
Aşk cephesinde büyük yenildin
***
Beni de seni yaratan Allah yarattı
Ner'de düşürdün o vicdanını?
Senin adına üzgünüm, o konu kapandı
Güle güle kullan, al hüsranını
***
Severken ne kadar büyükse
Giderken de o kadar rakipsiz kalbim
***
Olduğu kadar, olmadığı kader
Sen ederinden fazla sevildin
Beni bitirdi sanan kendi biter
Aşk cephesinde büyük yenildin
***
Olduğu kadar, olmadığı kader
Sen ederinden fazla sevildin
Beni bitirdi sanan kendi biter
Aşk cephesinde büyük yenildin
***
Beni de seni yaratan Allah yarattı
Ner'de düşürdün o vicdanını?
Senin adına üzgünüm, o konu kapandı
Güle güle kullan, al hüsranını
***
Severken ne kadar büyükse
Giderken de o kadar rakipsiz kalbim
***
Olduğu kadar, olmadığı kader
Sen ederinden fazla sevildin
Beni bitirdi sanan kendi biter
Aşk cephesinde büyük yenildin
***
Olduğu kadar, olmadığı kader
Sen ederinden fazla sevildin
Beni bitirdi sanan kendi biter
Aşk cephesinde büyük yenildin
***
Severken ne kadar büyükse
Giderken de o kadar rakipsiz kalbim
***
Olduğu kadar, olmadığı kader
Sen ederinden fazla sevildin
Beni bitirdi sanan kendi biter
Aşk cephesinde büyük yenildin
***
Olduğu kadar, olmadığı kader
Sen ederinden fazla sevildin
Beni bitirdi sanan kendi biter
Aşk cephesinde büyük yenildin
-
Bitsin artık bu rüya
Uyanamıyorum döndü kabusa
Ne kadar ah ettiysen tuttu rahatla
Ölüme bir varım ne eksik ne fazla
Ne kadar ah ettiysen tuttu rahatla
Ölüme bir varım ne eksik ne fazla
***
Sabretmek değildi konu
Biz aşmıştık zaten onu
Zamanı dolandı ayaklarıma
Aşk bu değil ki tabu
***
Affet beni tüm suç bende
İhmal ettim seni, gel üzme
Bana aldığın güller hâlâ yerinde
Bir tek kalbim yok ah o da sende
***
Affet beni tüm suç bende
İhmal ettim seni gel üzme
Bana aldığın güller hâlâ yerinde
Bir tek kalbim yok ah o da sende
***
Bitsin artık bu rüya
Uyanamıyorum döndü kabusa
Ne kadar ah ettiysen tuttu rahatla
Ölüme bir varım ne eksik ne fazla
Ne kadar ah ettiysen tuttu rahatla
Ölüme bir varım ne eksik ne fazla
***
Sabretmek değildi konu
Biz aşmıştık zaten onu
Zamanı dolandı ayaklarıma
Aşk bu değil ki tabu
***
Affet beni tüm suç bende
İhmal ettim seni gel üzme
Bana aldığın güller hâlâ yerinde
Bir tek kalbim yok ah o da sende
***
Affet beni tüm suç bende
İhmal ettim seni gel üzme
Bana aldığın güller hâlâ yerinde
***
Bir tek kalbim yok ah o da sende
Affet beni tüm suç bende
Bana aldığın güller