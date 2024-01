Okay ladies and gentlemen Here it is another brand new track from Demet Akalın Allright, turn it up This is what you need This is gonna make you move This is gonna make you groove This is everything you ask for, right here, right now *** This is what you're waiting for C'mon, c'mon Turn up the volume *** Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Pick up pick up, everybody calm down Pick up pick up, everbody chop around Pick up pick up, everybody calm down Everybody calm down, everybody calm down *** Pick up pick up, everybody calm down Pick up pick up, everbody chop around Pick up pick up, everybody calm down Calm down, calm down *** Demet on the mic' and stop stop stoppin' it Funky on the right and rock rock rockin' it Boot me up to get a little stop stop stoppin' it On the microphone, will you jug jug juggin' it? *** Move it, prove it, shake it, don't brake it Make it, fake it, play it, don't take it Work it, back it, make it and play it Demet, Funky C in the place to be *** Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Move it, prove it, shake it, don't brake it Make it, fake it, play it, don't take it Work it, back it, make it and play it Demet, Funky C in the place to be *** Will you jug jug juggin' it?