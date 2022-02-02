Dayan Yüreğim Şarkı Sözleri
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Demet Akalın
Dayan Yüreğim
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Bağlasan durmaz, göndersen gitmez
Laftan anlamaz, sözümü dinlemez
Başına buyruk, duyguları savruk
Beni bana kırdıran
Bu gönül canıma düşman
***
Yanıyor bedenim, acıyor içim
Yoktan anlamıyor benliğim
Bitmiyor geceler, geçmiyor günler
Adı "Aşk" bu eziyetin
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Anlar mı hiç seni?
Yanarak mum gibi eridiğini?
Sen âşıksın, o kör
Hevesin kalıcı misafiri
***
Ah dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
(Dayan yüreğim dayan)
(Dayan yüreğim dayan)