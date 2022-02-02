Demet Akalın

Deliyim Deliyim ben deliyim Bile bile bekledim Ben seninle en güzeli Konuşmadan gitmeliyim *** Sakladım seni kalbimde En derin en sevgili yerinde Sen rahat edemiyorsun Uyandığın yeri bilmiyorsun *** Nasıl kandım sana Aşkına dostluğuna Gözünden anlarım ben İhanet yolun sonunda *** Deliyim ben deliyim Bile bile bekledim Ben seninle en güzeli Konuşmadan gitmeliyim *** Deliyim ben deliyim Bile bile bekledim Ben seninle en güzeli Konuşmadan gitmeliyim

Aşk Aşk her şeyi geride bırakır En sevdiğim yanı hep önüne baktırır *** Düşünmeden geçmişi sildirir Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir Düşünmeden yeniyi sevdirir Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla kutla kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla hızla hızla *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla kutla kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla hızla hızla