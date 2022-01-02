Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Ali ve Şenay Akalın çiftinin kızı olarak Gölcük, Kocaeli'de doğdu. Boşnak, Tatar ve Laz kökenli bir ailede doğdu. İlköğretimini Gölcük'de ve lise eğitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna girdi. Ardından Neşe Erberk'te mankenlik yapmaya başladı. O dönemde bazı filmlerde de rol aldı. 1992 yılında "Günlerden Pazar", 1994 yılında "Tele Anahtar" ve aynı yıl Hülya rolüyle "Sensiz Olmaz" filmlerinde rol aldı. Ece Sükan ile beraber Hayatın Anlamı isimli TV Filminde rol aldı. Demet Akalın, mankenliğe devam ederken gazinolarda sahne almaya başladı. Eylül 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim, Elenor Plak tarafından yayımlandı. Seda Akay ile Niran Ünsal'ın birlikte ortaya çıkardığı albümle aynı adı taşıyan şarkı, hem Akalın'ın hem de albümün çıkış şarkısı olarak tanıtıldı. Bu şarkıya çekilen video klibin gösterime girmesinin ardından "Asla Affedilmez" ve "Sakın Vazgeçme" şarkılarının klipleri de gösterime girdi. 1998'de Akalın, Kanal D'de yayınlanan on bir bölümlük Sibel dizisinde Deniz rolünü canlandırarak yer aldı. Haziran 2000'de ilk EP'si Yalan Sevdan'ı Şahin Özer Müzik etiketiyle yayımladı. EP'nin klip çekilen tek şarkısı "Senin Anan Güzel mi?", Akalın'ın ilk hit parçası olarak değerlendirildi. Aralık 2004'te şarkıcı, Ersay Üner'in yanı sıra Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe tarafından yazılan şarkıları seslendirdiği üçüncü stüdyo albümü Banane'yi Seyhan Müzik etiketiyle yayımladı. 40 bin kopya satan albümdeki sekiz şarkıya klip çekildi: "Bittim", "Aşkın Açamadığı Kapı", "Banane", "Vuracak", "Bir Anda Sevmiştim", "Tamamdır", "Pembe Dizi" ve "Adam Gibi". Bunlardan ikincisi 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Yılın Şarkısı kategorisinde ödüle layık görüldü. Akalın, ilk kez şarkı sözü yazarı olarak da görev aldığı dördüncü stüdyo albümü Kusursuz 19'u Seyhan Müzik etiketiyle Haziran 2006'da satışa sundu. Albümle Türk pop müziğinde öne çıkmayı hedeflediğini Hande Yener, kaseti çok Avrupai olduğu için bayağı bir geriledi. Temmuz 2006'da şarkıcı, restoran zinciri sahibi Oğuz Kayhan ile evlense de birliktelik, Kasım'da tek celsede biten boşanma davasıyla sona erdi. Akalın, Kayhan ile çocuk sahibi olma konusunda fikir ayrılığına düştükleri için ayrıldıklarını belirtti. Ocak 2010'da Akalın, ikinci evliliğini yaparak iş adamı Önder Bekensir ile evlense de bu evliliği de ilkine benzer şekilde aynı yıl içinde sonlandı. Temmuz'da çift, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle mahkemeye başvurdu ve yirmi dakikada tamamlanan dava sonucunda boşandı. Nisan'da şarkıcı, 83 bin kopya satarak yılın en çok satan sekizinci çalışması olan altıncı stüdyo albümü Zirve'yi yayımladı. Mart 2012'de bir küsüp bir barıştığı Hande Yener ile birlikte reklamda oynayarak tanıtılan kıyafetlerle ilgili fırsatlara ulaşabilmek için Yener'le mücadeleye girişti. Aynı ay çıkan Erdem Kınay'ın Proje albümünde "Rota" ve "Emanet" şarkılarını seslendirerek yer aldı. Sonraki ay Okan Kurt ile evlenerek üçüncü evliliğini yapmış oldu. Şubat 2016'da Osman Pazarlama filminde eşi Okan Kurt ile birlikte konuk oyuncu rol aldı. Kasım'da onuncu stüdyo albümü Rakipsiz'i çıkış şarkısı Türkiye'de peş peşe iki hafta bir numara olan "Hayalet" ile birlikte yayımladı. 11 Eylül 2018'de eşi Okan Kurt'tan boşandı. Akalın'ın on birinci stüdyo albümü Ateş, 18 Nisan 2019 tarihinde DMC tarafından yayınlandı. Albümün ilk video klibi, "N'apıyorsan Yap", 19 Nisan 2019 tarihinde albümün dijital platformlarda yayınlanmasından dört gün önce yayınlandı. Ardından albümdeki "Ağlar O Deli", "Esiyor", "Yekten", ''Söz'' ve ''Ödül'' şarkılarının video klipleri de gösterime girdi.