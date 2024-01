Demet Akalın

Her şeye inanırım Bana yalan söz etme Bir yerine bini katıp Bana aşkı zehir etme (etme) *** Son pişmanlık fayda mı ediyor? Gönül en sonunda çekip gidiyor Bir zamanlar uğruna can verdiğin Yalanları ardına gizleniyor *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır) *** Her şeye inanırım Bana yalan söz etme Bir yerine bini katıp Bana aşkı zehir etme (etme) *** Son pişmanlık fayda mı ediyor? Gönül en sonunda çekip gidiyor Bir zamanlar uğruna can verdiğin Yalanları ardına gizleniyor *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır) *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır