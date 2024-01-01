Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı Şarkı Sözleri
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Demet Akalın
Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı
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Her şeye inanırım
Bana yalan söz etme
Bir yerine bini katıp
Bana aşkı zehir etme (etme)
***
Son pişmanlık fayda mı ediyor?
Gönül en sonunda çekip gidiyor
Bir zamanlar uğruna can verdiğin
Yalanları ardına gizleniyor
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır)
***
Her şeye inanırım
Bana yalan söz etme
Bir yerine bini katıp
Bana aşkı zehir etme (etme)
***
Son pişmanlık fayda mı ediyor?
Gönül en sonunda çekip gidiyor
Bir zamanlar uğruna can verdiğin
Yalanları ardına gizleniyor
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır)
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
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Yine yakmış yâr mektubun ucunu
Askerlikte sevdâ çekmek zor diyor
Yükleyip postanın bana suçunu
Hatırımı teller ile sor diyor
Askerlikte sevdâ çekmek zor diyor
***
Dinlenmeler bir sigara içimi
Duman duman sen kaplarsın içimi
***
Çiğdem çiçek açmış tezkere yakın
Yeşiller giy artık yollara bakın
Sevgilim kendini nazardan sakın
Seni düşte gördüm hayra yor diyor
Askerlikte sevdâ çekmek zor diyor
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