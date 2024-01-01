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7/24 Dinle Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı

Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı Şarkı Sözleri

Demet Akalın Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Pırlanta Şarkılar 4 Hüzzam Makamı

  • Doğruyu Söyle

  • Asker Oldum Piyade

  • Samanyolu

  • Sormadın Halimi Hiç

  • Sen Sanki Baharın Gülüsün

  • Düriyemin Güğümleri Kalaylı

  • Alıverin Bağlamamı Çalayım

  • Yine Yakmış Yar Mektubun Ucunu

  • Seni Sesini Gözlerinin Rengini

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