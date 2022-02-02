Demet Akalın

Dur Dur daha fazla uzatma dur Her yalan söz bana dokunur Sen bilmezsin adı gurur Yalvarırım benden uzak dur *** Kirlettin o saf ve temiz duyguları Kendi elinle çaldın gönül kapımı Aşk bir ibadettir, çok günaha girdin Aldığın tek bir nefesi hak etmedin *** Adımı duyduğun anlarda için titremedi mi Ara sıra vicdanında bir sızı hissetmedin mi Yazılı yazgıyı inkâr edip gittin Hayatı zehir ettin söyle mutlu musun?

Çanta Gidiyorum şimdi elimde bi yürek Bu sonuca nasıl geldik delice severek Güm güm atıyor çok üzülerek Ölüyorum ama gidiyorum gidiyorum *** Gücüme gidiyor kurduğun cümleler Düştüğüm hallere inanamıyorum Üstümde kurduğun edepsiz baskıya Dayanamıyorum *** Bu sabah aynada kendime bir söz verdim Belki de bu aşka ve sana zarar verdim Yıllarca senin için özümden verdim Çok iyi anlıyorum *** En azından beraberken Ayrılalım yol yakınken Henüz saygı duyarken Ve severken *** Gidiyorum şimdi elimde çanta Tüm bağlantımı kestim şu anda Üzülüpte başına vurduğu anda Zor olacak ama gidiyorum (Gidiyorum) *** Gidiyorum şimdi elimde bi yürek Bu sonuca nasıl geldik delice severek Güm güm atıyor çok üzülerek Ölüyorum ama gidiyorum (Gidiyorum) *** (Ölüyorum) *** Gücüme gidiyor kurduğun cümleler Düştüğüm hallere inanamıyorum Üstümde kurduğun edepsiz baskıya Dayanamıyorum *** Bu sabah aynada kendime bir söz verdim Belki de bu aşka ve sana zarar verdim Yıllarca senin için özümden verdim Çok iyi anlıyorum *** En azından beraberken Ayrılalım yol yakınken Henüz saygı duyarken Ve severken *** Gidiyorum şimdi elimde çanta Tüm bağlantımı kestim şu anda Üzülüpte başına vurduğu anda Zor olacak ama gidiyorum (Gidiyorum) Gidiyorum şimdi elimde bi yürek Bu sonuca nasıl geldik delice severek Güm güm atıyor çok üzülerek Ölüyorum ama gidiyorum (Gidiyorum) Gidiyorum şimdi elimde çanta Tüm bağlantımı kestim şu anda Üzülüpte başına vurduğu anda Zor olacak ama gidiyorum *** Gidiyorum şimdi elimde bi yürek Bu sonuca nasıl geldik delice severek Güm güm atıyor çok üzülerek Ölüyorum ama gidiyorum gidiyorum

Evli,Mutlu,Çocuklu Fırtına öncesi veda busesi Gönlümün mevzilinde aklın gölgesi Ayrılık yüzünden kırdım herkesi Şeytan'ın bacağını kıramıyorum *** Beni mi buldu şansın böylesi Yemin bozuyorum her pazartesi Ayrılık yüzünden kırdım herkesi Hayatın akışına uyamıyorum *** Üzenler hep seviliyor Sevenler hep üzülüyor Aşka inancım azalıyor E git gide hevesim kaçıyor *** Kimler kimler yuva kuruyor Ben niye kuramıyorum *** Yazgımla kanlı bıçaklı Kalbim hep alacaklı Hayalim üç kelime o da şöyle Evli mutlu çocuklu *** Yazgımla kanlı bıçaklı Kalbim hep alacaklı Hayalim üç kelime o da şöyle Evli mutlu çocuklu *** Fırtına öncesi veda busesi Gönlümün mevzilinde aklın gölgesi Ayrılık yüzünden kırdım herkesi Şeytan'ın bacağını kıramıyorum *** Beni mi buldu şansın böylesi Yemin bozuyorum her pazartesi Ayrılık yüzünden kırdım herkesi Hayatın akışına uyamıyorum *** Üzenler hep seviliyor Sevenler hep üzülüyor Aşka inancım azalıyor E git gide hevesim kaçıyor *** Kimler kimler yuva kuruyor Ben niye kuramıyorum *** Yazgımla kanlı bıçaklı Kalbim hep alacaklı Hayalim üç kelime o da şöyle Evli mutlu çocuklu *** Yazgımla kanlı bıçaklı Kalbim hep alacaklı Hayalim üç kelime o da şöyle Evli mutlu çocuklu *** Yazgımla kanlı bıçaklı Kalbim hep alacaklı Hayalim üç kelime o da şöyle Evli mutlu çocuklu *** Yazgımla kanlı bıçaklı Kalbim hep alacaklı Hayalim üç kelime o da şöyle Evli mutlu çocuklu

Olacak Olacak Sindiremiyorum bu ihaneti İçimde bir nefret Beklemiyordum bu felaketi Yüreğim sabret *** Hazmedemiyorum yok oluşları Kaçıyor korkak Yok sayamıyorum bu cehaleti Yok öyle susmak *** Çok vurdumduymaz Bu kadar olmaz Kendi düşen ağlamaz *** Unutup acımı alacağım öcümü Asıl o zaman görecek gücümü Onun da yerini biri dolduracak Kadere inanırım olacak olacak ** Unutup acımı alacağım öcümü Asıl o zaman görecek gücümü Onun da yerini biri dolduracak Kadere inanırım olacak olacak

Tecrübe Kime bu caka bu hava Seni herkes iyi tanıyor İki cümlede iki yalan Bir sözün bir sözünü tutmuyor *** Şımarık dengesiz hâlin Uzaktan bile fark ediliyor Eş dost arkadaş her gün Durmadan seni konuşuyor *** Bu ne cesaret sanki felaket Neresinde bunun asalet Güzel oyundu ama bozuldu Her şey çoktan unutuldu *** Zamanın aşkları tatlı telaşları Bütün detayları boş veriyor Üzüntü hâli olmuyor mâni Burada tecrübe konuşuyor *** Zamanın aşkları tatlı telaşları Bütün detayları boş veriyor Üzüntü hâli olmuyor mâni Burada tecrübe konuşuyor

Allah'ın Emri Ne güzel başlamıştı bu hazin hikâye Kim bilirdi ki böyle yanıp yanıp dönecekti bir küle Söz değil beni kıran inciten özdeki saf ihanet İlk defa beni ağır yanılttı hislerim bittik nihayet *** Bilirsin kolay kolay pes etmem öyle çok çabuk tüketmem İçime atar acıyı yaşarım her an Peki sen bilir misin yalansız, karşılıksız gerçek aşkı İnanır mısın böyle yürekten? Dinle!!! *** Aklım başımda değil ki gözlerinde Üzdüysem bir tanem kusura bakma Bu dünyada olmasa elbet ahirette Kavuşacağız o zaten Allah'ın emri *** Aklım başımda değil ki gözlerinde Üzdüysem bir tanem kusura bakma Bu dünyada olmasa elbet ahirette Kavuşacağız o zaten Allah'ın emri

Boşuna Gözlerimden kayıp gitti yollar Düştüm ardına seni bulamadım Ne aşklar yaşadım bugüne kadar Senin gibi vicdansıza rastlamadım *** Boşuna üflemişiz o mumları Boşuna kum olmuş ayaklarımız Yağmurlar boşuna ıslatmış bizi Boşuna izlemişiz aşk filmleri *** Boşuna gün doğmuş batmış Boşuna sevmişiz kız çocuklarını Mektuplar hep boşuna yazılmış Boşuna beklemişiz yarınları *** Ellerimden kayıp gitti yıllar Koştum peşinden de tutamadım Ne aşklar yaşadım bugüne kadar Senin gibi vicdansıza rastlamadım

Bozuyorum Yeminimi Bitti güvenim hakkın olamaz bu aşk senin Çaban boşuna bitmedi yalan sözlerin *** Gelmiyor içimden dur demek sana Gönüllüyüm gidişine ah yolun açık ola Gelmiyor içimden kal demek sana Bozuyorum yeminimi güle güle aşkım *** Ah gelemedim görmemezlikten sitemleri Yediremedim gururuma ihaneti Ya seni ya kendimi terk etmeyi *** Yeter gelemedim görmemezlikten sitemleri Yediremedim gururuma ihaneti Ya seni ya kendimi vuracağım çek git

Bu Benim Partim Bu benim partim Tüm dostlarımı davet ettim Giyindim biraz da süslendim Şık olmaya özen gösterdim Bu benim partim *** Bugün benim için Önemli ve özel bir gün Işıl ışıl görünmeli Hep gülmeli yüzüm *** Her şey zarif, güzel hatta kusursuz olmalı Sevenlerim beğenmeli buradan mutlu ayrılmalı *** Bu benim partim Tüm dostlarımı davet ettim Giyindim biraz da süslendim Şık olmaya özen gösterdim *** Bu benim partim Tüm dostlarımı davet ettim Giyindim biraz da süslendim Şık olmaya özen gösterdim Bu benim partim

Dayan Yüreğim Bağlasan durmaz, göndersen gitmez Laftan anlamaz, sözümü dinlemez Başına buyruk, duyguları savruk Beni bana kırdıran Bu gönül canıma düşman *** Yanıyor bedenim, acıyor içim Yoktan anlamıyor benliğim Bitmiyor geceler, geçmiyor günler Adı "Aşk" bu eziyetin *** Dayan yüreğim dayan Dayan, yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Dayan yüreğim dayan Dayan, yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Anlar mı hiç seni? Yanarak mum gibi eridiğini? Sen âşıksın, o kör Hevesin kalıcı misafiri *** Ah dayan yüreğim dayan Dayan, yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Dayan yüreğim dayan Dayan, yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Dayan yüreğim dayan Dayan, yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** (Dayan yüreğim dayan) (Dayan yüreğim dayan)

Pasta Tebrikler yılın en kötü çifti yine biz seçildik Senin de bunda bir hayli payın var Al gel bir pasta kutlayalım *** Her yerde farklı dillerde düştüğümüz komik durum Bunda da hayli bir emeğin var Altını çizelim, unutmayalım *** Bu bebeğe hikâye anlatılır mı? Öyle kolay kolay atlatılır mı? Göz göre göre göre aldatılır mı? Olmaz! E tabii ki olmaz *** Ortada birçok gerçek var Hepsi de belgeli kaçamaklar Bir ara yollarım adresine Ama izninle şimdi çok işim var *** Üflediğim anda söneceksin Beni sadece rüyanda göreceksin Emin ol en mutlu günümde En arka sıradan izleyeceksin

Tam 7 Yıl Oldu Cevap verin dostlar bu matem niye Tanıdık birisi mi çiçekler kime Ne olur bakıp bakıp ağlamayın üstüme Söyleyemem gönlüme Sensizlik ecel olmuş senden en son hediye Söyleyemem gönlüme Söyleyemem gönlüme *** Anladım ki bugün tam yedi yıl oldu Tenim seni yeni unuttu Bu sabah uyandım ilk defa rüyamda yoktun En sevdiğim dostlar bugün toplanmışlar Ellerinde çiçeklerle başarını kutlar *** Tam yedi yıl oldu Tenim seni yeni unuttu Bu sabah uyandım ilk defa rüyamda yoktun En sevdiğim dostlar bugün toplanmışlar Ellerinde çiçeklerle başarını kutlar