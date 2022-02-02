Emanet Şarkı Sözleri
Demet Akalın Emanet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Emanet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çok içim acıyor
Sorular soruyor kalp
Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla
***
Vasiyet yazıyor gibi aşk
Vaziyet ne kadar zor
Bi çözüm yok, bi bilen yok
Bu durumda üzülen çok
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana
***
Çok içim acıyor
Sorular soruyor kalp
Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla
***
Vasiyet yazıyor gibi aşk
Vaziyet ne kadar zor
Bi çözüm yok, bi bilen yok
Bu durumda üzülen çok
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana