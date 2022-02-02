Demet Akalın

Çok içim acıyor Sorular soruyor kalp Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla *** Vasiyet yazıyor gibi aşk Vaziyet ne kadar zor Bi çözüm yok, bi bilen yok Bu durumda üzülen çok *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana *** Çok içim acıyor Sorular soruyor kalp Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla *** Vasiyet yazıyor gibi aşk Vaziyet ne kadar zor Bi çözüm yok, bi bilen yok Bu durumda üzülen çok *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana