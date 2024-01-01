Demet Akalın

Emanet ft Erdem Kınay Çok içim acıyor Sorular soruyor kalp Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla *** Vasiyet yazıyor gibi aşk Vaziyet ne kadar zor Bi çözüm yok, bi bilen yok Bu durumda üzülen çok *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana *** Çok içim acıyor Sorular soruyor kalp Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla *** Vasiyet yazıyor gibi aşk Vaziyet ne kadar zor Bi çözüm yok, bi bilen yok Bu durumda üzülen çok *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana *** İkimiz yarıştık hep inadına Birimiz bıraktık hep oluruna Elimiz uzansa yeni bir ele Yerimiz emanet geliyor bana

Rota Ft. Erdem Kınay Seninle bir o yana Bir bu yana Tutmadı hiç kalpte rota Kalma sakın Git yoluna Anladım aşk Senle hata *** Hiç çekilmiyor Bu haller Hiç çekilmiyor Hep yalan dolansa eller Aşk tutulmuyor *** Yalanın tadına Varanın yarına Adı kalmazmış Bilemedin sen *** Sonunu yazana Oyunu bozana Dönüş olmazmış *** Seninle bir o yana Bir bu yana Tutmadı hiç kalpte rota Kalma sakın Git yoluna Anladım aşk Senle hata *** Bir o yana Bir bu yana Tutmadı hiç kalpte rota Uygun adım Marş diyor bak Bu şarkıda En son nota *** Yok bulunmuyor Seven çok zor Bulunmuyor Hep zarar ziyan Hayalde aşk kurulmuyor

Kanat ft Erdem Kınay Hadi ben ol dayanabiliyorsan Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan Kaybolup git acele ediyorsan Ve unut git becerebiliyorsan Kaderini silemez ona gücü yetmeyen Değerini bilemez sevenini kaybetmeyen *** Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla Hadi ben ol dayanabiliyorsan Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan Kaybolup git acele ediyorsan Ve unut git becerebiliyorsan *** Altımda mavi Üstümde kot ceket fiyaka Kız Lady Gaga hastası düşmüyor telefondan eli a! Üst üste mesajlar bir gidecekmiş dönmeyecekmiş geri Bu değiştirir her şeyi ters yüz eder tüm gerçeği Ah bak bu bir sonun değil yeni bir başlangıcın hediyesi *** Kullandığın her git kelimesi Seni bana daha çok itiyor geçmiyor etkisi Bırak inadı haydi çık odamdan Yönümüz aynı unutamaz Evet işte öyle sakın durma bu gece bu sar! *** Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla Hadi ben ol dayanabiliyorsan Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan Kaybolup git acele ediyorsan Ve unut git becerebiliyorsan