Demet Akalın

-
Bazen şu gölüme bir ateş düşer
Sen o zaman benim gibi yanıyor musun?
Bazen kulaklarım öyle çınlar ki
Sen de beni benim gibi anıyor musun?
***
Seviyorum seni farkında mısın?
Bana uzaklarda mı yakında mısın?
***
Söyle söyle yaradan aşkına söyle
Yoksa şu feleğin çarkında mısın?
Başka başka gönüllerin tahtında mısın?
***
Öyle güzelsin ki sana kıyamam
Senden gelen derdi bile dertten sayamam
Önümüzde nice nice yıllar var
Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar
***
Seviyorum seni farkında mısın?
Bana uzaklarda mı yakında mısın?
***
Söyle söyle yaradan aşkına söyle
Yoksa şu feleğin çarkında mısın?
Başka başka gönüllerin tahtında mısın?
-
-
-
Ne sevenim var ne soranım var
Öyle yalnızım ki
Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok
Öyle dertliyim ki
***
Bana kaderimin bi' oyunu mu bu?
Aldı sevdiğimi, verdi zulumu
Dünyaya doymadan geçip gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu?
Of
Bu yalnızlık, bu dertler
Bu dertler
***
Bıktım artık
***
Bekleyeceğim, bekleyeceğim
Geri dönmese bile
Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile
***
Geri dönmez artık giden sevgililer
Her ümit ufkunda ağlıyor gözler
Bitmeyen çilenin, derdin sarhoşuyum
Kahredip geçiyor en güzel günler
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu?
Of
Bu yalnızlık, bu dertler
***
Bıktım artık
***
Bu dertler
***
Bıktım artık
-
-
-
Sen ne dersen de
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil
Kahrolduğum yalan değil
Duyarsam bir gün başka sevgili bulduğunu yalan değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni hâlime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
Karar verdim artık, senin her şeyini unutacağım
***
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular
Kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni hâlime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
-
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Üzülme kahretme kaybettim onu diye
Kendini yok etme artık yok diye
Yazıktır canına ömrüne yazık
Hediye Tanrı'dan bu can hediye
Yazıktır canına ömrüne yazık
Hediye Tanrı'dan bu can hediye
***
Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor
Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor
Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama
Hayat devam ediyor hayat devam ediyor
***
Çıkmaz bir sokağa girip de kalsan da
Pişmanlık duyduğun bir hata yapsan da
Ümitler bizimdir çareler bizim
Gönülden çok derin yaralar alsan da
Ümitler bizimdir çareler bizim
Gönülden çok derin yaralar alsan da
***
Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor
Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor
Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama
Hayat devam ediyor hayat devam ediyor
-
Bir teselli ver
Bir teselli ver
Yarattığın Mecnun'a
Bir teselli ver
***
Sevenin halinden
Sevenler anlar
Gel gör şu halimi
Bir teselli ver
***
Aramızda başka
Biri var ise
Tertemiz aşkımı
Bana geri ver
***
Ben zaten her acının
Tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen
Derdinle yoğrulmuşum
***
Gülemem sevgilim
Ben sensiz ah yaşayamam
Yaşayamam
***
Bana ne gerek
Bana ne gerek
Senin aşkından başka
Bana ne gerek
***
Aşkın zehir olsa
Yine içerim
Yolun ecel olsa
Korkmam geçerim
***
Yeter ki sevdim de
Ben bu aşk ile
Dünyanın kahrına
Gülüp geçerim
***
Ben zaten her acının
Tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen
Derdinle ile yoğrulmuşum
***
Gülemem sevgilim
Ben sensiz ah yaşayamam
Yaşayamam yaşayamam
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Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi
Kaybettim seni sevgili
Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden
Kahrettin beni sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim
Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim
Sen mesut ol diye ben kendi kendimi
Kaderimle avutup nasıl da harap ettim
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bi' gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Sen başka dünyada, ben sanki rüyada
Bilemedim ey sevgili
Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın?
Bulamadım ey sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Her nereye baksam acı hatıran var
Mazi hançer gibi derinden yaralar
Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun
Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
-
-
Gitti de gitti sevgilim gitti,
Ardına bile bakmadan gitti de gitti,
Bu gönül onundu almadan gitti,
En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
***
Beklemek faydasız, dönmeyeceksin,
Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin,
Başka bir sevgili bulmuşsun dediler,
Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin,
Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
-
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
*
Belki sevmek yetersiz
Belki bu aşk kadersiz
Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık
Anlasaydık belki de
*
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk, talihsiz
*
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk, talihsiz
Hani mâzi bağlıyordu
*
Anılar hep ağlıyordu
Hani gönlün seviyordu
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
*
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
Böyle mi tanıdın?
*
Böyle mi anladın?
Yıllardan beri beni
Kolay mı ayrılık?
Unutmak, veda etmek
Terk etmek seni
*
Ömrünce ızdırap
Ömrünce bin çile
Çekmek istemiyorsan
Son bir defa daha
Dinleyip de öyle git
Sevdiğim beni
*
Hala seni seviyorum
Mutluluğum diyorum
Ayrılık zor, biliyorum
*
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
*
Beni biraz anlasaydın
Ayrılmazdık
Ayrılmazdık
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