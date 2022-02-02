Demet Akalın

Felaket Hani elindeyken kıymet bilmezsin ya Sen de bu misal geç mi fark ettin Geriye dönmek için bir bahane ararsın ya Taş mı düştü şimdi çark ettin Hayret! *** Zamanında yokları oynayan sendin Ayrılık acısıyla şimdi kendine mi geldin *** Söyledim sana aşk oyuncak ayrılık oyun Bence kalbinde sorun Denize düşsen yılana sarılıyorsun yazık! Felaket senin sonun *** aşk oyuncak ayrılık oyun Bence kalbinde sorun Denize düşsen yılana sarılıyorsun yazık! Felaket senin sonun

Seni Seviyorum Anlıyor musun Sen beni kendine bir tutsak ettin Büyüledin beni kopamıyorum Gizli bir kuvvet var o gözlerinde Saatlerce baksam doyamıyorum *** Seni seviyorum anlıyor musun Seni seviyorum duyuyor musun Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sen de beni beni seviyor musun *** Sen iste bir ömür ayrılmam senden Yalnız sen anlarsın benim halimden Konuş bir şey söyle susma ne olur Hasretim sana ben tut ellerimden *** Seni seviyorum anlıyor musun Seni seviyorum duyuyor musun Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sende beni beni seviyor musun