Gazino Şarkı Sözleri
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Kıymetli misafirler, Bir Demet gazinosuna hoş geldiniz...
Dev gazinomuş iftaharla sunar, huzurlarınızda Demet Akalın
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Hadi canım ordan
Gideceksen yaylan
Bukadar megaloman
Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle
Yola gel ha şöyle
İşimiz bitince
Oldu derim, pas geçerim
***
Kafana göre yaşayacaksan
Söyleseydin ben çekilirdim
Yeryüzü yarılsa da girse
Ah canım ne bu rezil halin
***
Kalbim isyanda akşamdan kalma
Ne yapar belli değil
Ben bu saate kadar sus, konuşmadıysam
Annene bir teşekkür bil
***
Hadi canım ordan
Gideceksen yaylan
Bukadar megaloman
Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle
Yola gel ha şöyle
İşimiz bitince
Oldu derim, pas geçerim
***
Hadi canım ordan
Gideceksen yaylan
Bukadar megaloman
Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle
Yola gel ha şöyle
İşimiz bitince
Oldu derim, pas geçerim
***
La la leyo
Zar soluyor yüreğin belki
La la leyo
İçim yanıyor, yıkılsın dünya