Kıymetli misafirler, Bir Demet gazinosuna hoş geldiniz... Dev gazinomuş iftaharla sunar, huzurlarınızda Demet Akalın *** Hadi canım ordan Gideceksen yaylan Bukadar megaloman Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle Yola gel ha şöyle İşimiz bitince Oldu derim, pas geçerim *** Kafana göre yaşayacaksan Söyleseydin ben çekilirdim Yeryüzü yarılsa da girse Ah canım ne bu rezil halin *** Kalbim isyanda akşamdan kalma Ne yapar belli değil Ben bu saate kadar sus, konuşmadıysam Annene bir teşekkür bil *** Hadi canım ordan Gideceksen yaylan Bukadar megaloman Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle Yola gel ha şöyle İşimiz bitince Oldu derim, pas geçerim *** Hadi canım ordan Gideceksen yaylan Bukadar megaloman Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle Yola gel ha şöyle İşimiz bitince Oldu derim, pas geçerim *** La la leyo Zar soluyor yüreğin belki La la leyo İçim yanıyor, yıkılsın dünya