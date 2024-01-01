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7/24 Dinle Ateş

Ateş Şarkı Sözleri

Demet Akalın Ateş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Ateş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ateş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Ateş

  • Geberesice

  • Bizi Buluyor

  • Esiyor

  • Minik

  • Ağlar O Deli

  • N'apıyorsan Yap

  • Kader

  • 2'den Sonra

  • Ala

  • Ateş

  • Bir Demet

  • Marlin

  • Söz

  • Yekten (feat. Haktan)

  • Ödül

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