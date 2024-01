Demet Akalın

Hayat böyle demekle çıkılmıyor işin içinden Dün dediğinde nihayet iki adım ötede Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede *** Hadi unut, hadi avut kendini Hadi uyut bir kere daha Belli uzun bu gece Daha çok var sabaha *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik *** Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede *** Hadi unut, hadi avut kendini Hadi uyut bir kere daha Belli uzun bu gece Daha çok var sabaha *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik *** Her ayrılık bir kurşun yarası Her ayrılık iki dünya arası Paramparça yürek, yürek delik deşik Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik