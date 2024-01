Demet Akalın

Gurur Duyarım Nelerden vazgeçtim Kimleri geride bıraktım Ne yol kaldı gitmediğim Ne acı bilmediğim *** Kimlere sığındım Hangi biri şimdi yoldaşım Kader değil kederdi Hayatta tek başımayım *** Şimdi sen geldin aşkı temize çektin Bilirim yolda koymazsın beni *** Ben yine yerimde yurdumdayım Seninle ilk aşkımın yaşındayım Bir düğün ilan et yanımda olmandan Gurur duyarım *** Ben yine yerimde yurdumdayım Seninle ilk aşkımın yaşındayım Bir düğün ilan et yanımda olmandan Gurur duyarım, Gurur duyarım *** Nelerden vazgeçtim Kimleri geride bıraktım Ne yol kaldı gitmediğim Ne acı bilmediğim *** Kimlere sığındım Hangi biri şimdi yoldaşım Kader değil kederdi Hayatta tek başımayım *** Şimdi sen geldin aşkı temize çektin Bilirim yolda koymazsın beni *** Ben yine yerimde yurdumdayım Seninle ilk aşkımın yaşındayım Bir düğün ilan et yanımda olmandan Gurur duyarım *** Ben yine yerimde yurdumdayım Seninle ilk aşkımın yaşındayım Bir düğün ilan et yanımda olmandan Gurur duyarım, Gurur duyarım

İlahi Adalet Yaz hadi, bugünü yaz bir kenara Mütemadiyen, her sene bensiz kutla Yaz hadi, bugünü yaz bir kenara Unutma ki, her giden dönmez aşkta *** Gelemem akşama bozuyor ağlama Bu da geçer ama yenisi var Seveni vur ama kalp kırma İlahi adalet diye bir şey var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var *** Yaz hadi, bugünü yaz bir kenara Mütemadiyen, her sene bensiz kutla *** Gelemem akşama bozuyor ağlama Bu da geçer ama yenisi var Seveni vur ama kalp kırma İlahi adalet diye bir şey var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var

Rekor Biz bile ayrıldıysak, durum gerçekten vahim (durum gerçekten vahim ) Aşk acısı ne kadar sürer, kalbim yok mu tahminin? *** Aklımda hala cevapsız bazı şeyler Hiç ummadığım çiftler, rekor kırıyor Doğru insanı arıyor yanlış kişiler Aşkın içi boşalmış, dekor duruyor *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar *** Biz bile ayrıldıysak, durum gerçekten vahim (durum gerçekten vahim ) Aşk acısı ne kadar sürer, kalbim yok mu tahminin? *** Aklımda hala cevapsız bazı şeyler Hiç ummadığım çiftler, rekor kırıyor Doğru insanı arıyor yanlış kişiler Aşkın içi boşalmış, dekor duruyor *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar

Koltuk Yok anladım, bize karada ayrılık yok Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok *** Bir yuva dedik, içine aşk ektik Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok Bir yuva dedik, içine aşk ektik Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok *** Evde sıcacık yatak İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat *** Evde sıcacık yatak (evde sıcacık yatak) İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat Ya da bizi baştan yarat *** Yok anladım, bize karada ayrılık yok Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok *** Bir yuva dedik, içine aşk ektik Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok Bir yuva dedik, içine aşk ektik Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok *** Evde sıcacık yatak İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat *** Evde sıcacık yatak (evde sıcacık yatak) İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat Ya da bizi baştan yarat *** Evde sıcacık yatak (evde sıcacık yatak) İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat Ya da bizi baştan yarat

Ummadığım Anda Mektupları, resimleri kaldıramam ki Sevdim seni başkasına yar edemem ki İki dünya bir araya gelse imkansız Seni benden başkasıyla düşünemem ki *** Sevgilim kıskanırlar Yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar Aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek *** Bahar dalı çiçek gibi yeşilin rengi Anlatmanın imkanı yok güzelliğini Sana susuz, açım sana, hastayım sana Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki *** Sevgilim kıskanırlar Yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar Aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek

Yeminim Var Sevmek yakışmıyor senin gibilere İhaneti sevindirip aşkı üzenlere Kalk gel cesaretim burada durulmuyor Kurtar bu canı bu azaptan *** Seninle mutluyduk bugüne kadar Aramızdan biri sözünden dönene kadar Tükendim kalbimde kalıcı hasar Buraya kadar of buraya kadar *** Sen beni hak etmedin Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin Dönsen ne yazar eksildik azar azar Seni bir daha sevmemeye yeminim var *** Sen beni hak etmedin Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin Dönsen ne yazar eksildik azar azar Seni bir daha sevmemeye yeminim var

Ara Verelim Bu aralar pek keyfim yok Ne olur anla beni Korkma sakinim duruma hakimim Gördüğün gibiyim *** Tarihimde beliriyor bazen boşver sen beni Endişelenme sakinleş artık Herşey gayet iyi *** Toparlanırım kısa sürede tatlım Bana birşey olmaz Bir iki güne herşey düzelir Kalbim mühür tutmaz *** Beni biraz yalnız bırak Bi ara ben sana geri dönerim Olanları bazen akışına bırak Bence kısa bi ara verelim *** Beni biraz yalnız bırak Bi ara ben sana geri dönerim Olanları bazen akışına bırak Bence kısa bi ara verelim Verelim *** Kısa bi ara verelim Verelim *** Bu aralar pek keyfim yok Ne olur anla beni Korkma sakinim duruma hakimim Gördüğün gibiyim *** Tarihimde beliriyor bazen boşver sen beni Endişelenme sakinleş artık Herşey gayet iyi *** Toparlanırım kısa sürede tatlım Bana birşey olmaz Bir iki güne herşey düzelir Kalbim mühür tutmaz *** Beni biraz yalnız bırak Bi ara ben sana geri dönerim Olanları bazen akışına bırak Bence kısa bi ara verelim *** Beni biraz yalnız bırak Bi ara ben sana geri dönerim Olanları bazen akışına bırak Bence kısa bi ara verelim Verelim *** Kısa bi ara verelim Verelim

Aşk Totemi Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor Küs olanlar bile tek tek barışıyor Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç Millet çoluğa çocuğa karışıyor *** Ah nasıl etmeli, vah nasıl etmeli İmzasız kaldı bak mutluluk defteri *** Denemediğim yol kalmadı ki Kahve falı aşk totemi Seni yola getirmenin olmalı Başka bir yöntemi *** Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor Küs olanlar bile tek tek barışıyor Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç Millet çoluğa çocuğa karışıyor *** Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor Küs olanlar bile tek tek barışıyor Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç Millet çoluğa çocuğa karışıyor *** Ah nasıl etmeli, vah nasıl etmeli İmzasız kaldı bak mutluluk defteri *** Denemediğim yol kalmadı ki Kahve falı aşk totemi Seni yola getirmenin olmalı Başka bir yöntemi *** Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor Küs olanlar bile tek tek barışıyor Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç Millet çoluğa çocuğa karışıyor *** Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor Küs olanlar bile tek tek barışıyor Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç Millet çoluğa çocuğa karışıyor *** Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor Küs olanlar bile tek tek barışıyor Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç Millet çoluğa çocuğa karışıyor *** Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor Küs olanlar bile tek tek barışıyor Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç Millet çoluğa çocuğa karışıyor

Kibrit Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım Seni de unutacağım Ne karın ağrısı Ne gönül sancısı Nasılsa döneceğin yok *** Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı Sensizlik yanımda hiç ayrılmayacaktık Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı Sensizlik yanımda hiç ayrılmayacaktık *** Çok gidenler gördüm ben Çok dönenler gördüm ben Çok yalanlar gördüm ben Çok sönenler gördüm ben *** Hepsi birer birer dağıldılar Pişmanlar ordusuna katıldılar *** Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım Seni de unutacağım Ne karın ağrısı Ne gönül sancısı Nasılsa döneceğin yok *** Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım Seni de unutacağım Ne karın ağrısı Ne gönül sancısı Nasılsa döneceğin yok *** Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı Sensizlik yanımda hiç ayrılmayacaktık Çok gidenler gördüm ben Çok dönenler gördüm ben Çok yalanlar gördüm ben Çok sönenler gördüm ben *** Hepsi birer birer dağıldılar Pişmanlar ordusuna katıldılar *** Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım Seni de unutacağım Ne karın ağrısı Ne gönül sancısı Nasılsa döneceğin yok *** Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım Seni de unutacağım Ne karın ağrısı Ne gönül sancısı Nasılsa döneceğin yok *** Bir kibrit çakacağım Seni de unutacağım Ne karın ağrısı Ne gönül sancısı Nasılsa döneceğin yok *** Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım Seni de unutacağım Ne karın ağrısı Ne gönül sancısı Nasılsa döneceğin yok

Kötü Kalp Yolun sonuna geldik iyisiyle kötüsüyle Alev alevdik söndük bırakmadık kül geride Hayat bize güzeldi heyecandan ölüyorduk Olacakları bilmiyorduk dün gibi hatırlıyorum *** İlk sen kırdın beni ardından ben seni Hangimiz haklıydık hangimiz kötü kalpli *** Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece ikimizde Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece dilimizde *** Yolun sonuna geldik iyisiyle kötüsüyle Alev alevdik söndük bırakmadık kül geride Hayat bize güzeldi heyecandan ölüyorduk Olacakları bilmiyorduk dün gibi hatırlıyorum *** İlk sen kırdın beni ardından ben seni Hangimiz haklıydık hangimiz kötü kalpli *** Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece ikimizde Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece dilimizde *** Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece ikimizde Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece dilimizde

Nefsi Müdafaa Nedense insan anlamaz Bitirmeden aşkın değerini Kendi düşen aşık ağlamaz Kendin sil hadi gözlerini *** Beni acılara sor cevabı al konuyu kapat Sana yer yok kalbimde kapıyı dışarıdan kapat *** Tasını tarağını topla da git Bir daha ismimi anma yeter Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma Yürek kendini seçer *** Tasını tarağını topla da git Bir daha ismimi anma yeter Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma Yürek kendini seçer *** Nedense insan anlamaz Bitirmeden aşkın değerini Kendi düşen aşık ağlamaz Kendin sil hadi gözlerini *** Beni acılara sor cevabı al konuyu kapat Sana yer yok kalbimde kapıyı dışarıdan kapat *** Tasını tarağını topla da git Bir daha ismimi anma yeter Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma Yürek kendini seçer *** Tasını tarağını topla da git Bir daha ismimi anma yeter Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma Yürek kendini seçer *** Yürek kendini seçer Yürek kendini seçer (seçer) *** Tasını tarağını topla da git Bir daha ismimi anma yeter Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma Yürek kendini seçer *** Tasını tarağını topla da git Bir daha ismimi anma yeter Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma Yürek kendini seçer *** Kendi düşen aşık ağlamaz

Sözüm Ona Sevdin Yokluğuna alışamadım "Kader" deyip atamadım Çok bekledim, çok ağladım Seni kimseye anlatamadım Seni kimseyle paylaşamadım *** Yüreğime son bi' gözyaşı Bırakıp da gittin Anlamadın, zalim Sözüm ona sevdin *** Yüreğime son bi' gözyaşı Bırakıp da gittin Anlamadın, zalim Sözüm ona sevdin *** Yüreğime son bi' gözyaşı Bırakıp da gittin Anlamadın, zalim Sözüm ona (sözüm ona) sevdin (sevdin) *** Yokluğuna alışamadım "Kader" deyip atamadım Çok bekledim, çok ağladım Seni kimseye anlatamadım Seni kimseyle paylaşamadım *** Yüreğime son bi' gözyaşı Bırakıp da gittin Anlamadın, zalim Sözüm ona sevdin *** Yüreğime son bi' gözyaşı Bırakıp da gittin Anlamadın, zalim Sözüm ona sevdin *** Yüreğime son bi' gözyaşı Bırakıp da gittin Anlamadın, zalim Sözüm ona sevdin *** Yüreğime son bi' gözyaşı Bırakıp da gittin Anlamadın, zalim Sözüm ona sevdin

Vay Vay Vay Beni hissedecek kalp yoktu sende Biraz hafif kaldın sen böyle aşka Cazibe katıyor yalanlar sana Birazını sakla kalan aşklara Vay vay vay *** (Demek öyle) kalbimden seni çıkardım (Kalmadı bende) kapandı mesele (İşte bu yüzden) ben giderken acımam Kalamam senle müsadenle Vay vay vay *** Sende oyun hiç bitmez Bilirim arkası yarın Gişe rekoru kırar Senin yalan aşkların Sevildikçe şımardın Aşkı bir oyun sandın İhanet oscarını Bu yılda sen kazandın Vay vay vay Vay vay vay *** Sende oyun hiç bitmez Bilirim arkası yarın Gişe rekoru kırar Senin yalan aşkların Sevildikçe şımardın Aşkı bir oyun sandın İhanet oscarını Bu yılda sen kazandın Vay vay vay Vay vay vay Vay vay vay *** Beni hissedecek kalp yoktu sende Biraz hafif kaldın sen böyle aşka Cazibe katıyor yalanlar sana Birazını sakla kalan aşklara Vay vay vay *** (Demek öyle) kalbimden seni çıkardım (Kalmadı bende) kapandı mesele (İşte bu yüzden) ben giderken acımam Kalamam sende müsadenle Vay vay vay *** Sende oyun hiç bitmez Bilirim arkası yarın Gişe rekoru kırar Senin yalan aşkların Sevildikçe şımardın Aşkı bir oyun sandın İhanet oscarını Bu yılda sen kazandın Vay vay vay Vay vay vay *** Sende oyun hiç bitmez Bilirim arkası yarın Gişe rekoru kırar Senin yalan aşkların Sevildikçe şımardın Aşkı bir oyun sandın İhanet oscarını Bu yılda sen kazandın Vay vay vay Vay vay vay Vay vay vay

Vur Gitsin Beni (İdo Versiyon) Benden sevgi değil canımı istesen Boynum kıldan ince vur gitsin beni Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer Soldu çiçeklerim kır gitsin beni Soldu çiçeklerim yol gitsin beni *** Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki Sende bir kenara at gitsin beni Her gelen yakıp da kavurdu beni Savur küllerimi yak gitsin beni *** Felekle kaderim bir oldu vurdu Sende yerden yere vur gitsin beni Sende yerden yere vur gitsin beni Yanıma yaklaşma dertle doluyum *** Sen de uzaklardan sev gitsin beni Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki Sende bir kenara at gitsin beni Savur küllerimi yak gitsin beni

