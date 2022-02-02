Dans Et Şarkı Sözleri
Demet Akalın Dans Et şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Dans Et şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dans Et sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kalk gururum bugün buradan gidelim
Ne olur ona yenilmeyelim
Hadi dik dur toparlan gidelim
***
Gel gururum her zalim böyle değil
Eğileceksen sen gerçek aşka eğil
Gözlerinden kurtul da gidelim
***
Oooff teslim etme beni ona
Son kelime aşktan sana
Artık seni sevmiyorum
***
Kalbime dönüyorum
Sevdama ağlıyorum
Umurunda değil ki onun
Aşk benim sonum
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Ne oldu da biz bu duruma geldik
Az mı sevdik çok mu sevdik
Biz nerede hata yaptık
Düşünüyorum bulamıyorum
İşin içinden çıkamıyorum
***
Şimdi gördüm çok şaşırdım
Yeni mi geldin burada mıydın
Oysa bir ara hep aklımdaydın
İsim neydi çıkaramadım
Adın neydi hatırlamadım
***
Her şey çok güzel gidiyordu
Konuşuyorduk anlaşıyorduk
Günler çok çabuk geçiyordu
Deniyorduk başarıyorduk inan
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
-
Ne kadardır sürüyordu
Başka kimler biliyordu
Söyle kaç arkadaş kaç dost
Arkamdan gülüyordu
***
Demek ki ben senin için
Hiçbir şeyden ibarettim
Hayatına girip çıkan
Sıradan bir hikâyeydim
***
O kadar mı kıymetim yok
O kadar mı değerim yok
Ne kadar acı...
Bir o kadar açık;
Aldatıldım!
***
Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun
Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun
Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun
Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun
***
Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun
Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun
Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun
Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun
-
Eğer bana ayıracak vaktin varsa
Kendini savunacak gücün varsa
Sende az da olsa gurur varsa
Evde bekliyorum
***
Olmuyor böyle boş konuşmakla
Birkaç gün görüşüp sonra kaçmakla
Doğru söyleyecek yüzün yoksa
Gelme istemiyorum
***
Ne üzülür ne sıkılır
Sadece birazcık düşünür
Hemen yeni bir âşık bulunur
Yerin çok çabuk doldurulur
***
Sevgilimi koluma takarım
Bebek'te üç beş tur atarım
Olmadı bir de sinema yaparım
(Olmadı bir de Miami yaparım)
Gördüğün gibi çok unutkanım
-
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Ben kendimi baharda sanmışım
Kış ortasında çiçek açmışım
Yanlış dağa sırtımı vermişim
Ay-ay-ay içim sızlıyor içim
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Ben kendimi baharda sanmışım
Kış ortasında çiçek açmışım
Yanlış dağa sırtımı vermişim
Ay ay ay içim sızlıyor içim
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
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Sendin benden ikinci bir şans isteyen
Sendin bir cümleyle her şeyi bitiren
Sözler utandı gözler yaşlandı neden
Özür dilemek için geç kalmadın mı?
***
Gözümde tütse de bazı tavırların
Üzgünüm hayatım çok yanlış yaptın
Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım
Avuçlarından su gibi akıp kaçtım
Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım
Sen o defteri ellerinle kapattın
***
Çok çok çok çok pişmansın biliyorum
Boş boş boş ne yapsan boş duyuyorum
Yok yok yok senden vazgeçiyorum
Ölsem de ben sözümden dönmüyorum
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