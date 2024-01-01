Demet Akalın

-
Belki özel şeyler yaşadık
Ama açık konuşmayı başaramadık
Güzel olan çabuk biter
Bu küçük ayrıntıyı hep atladık
***
Yanlışı doğruyu tartışalım ama
Aşkı bu konudan ayrı tutalım
Ne sen beni ne ben seni
Üzüp de boşa kalp kırmayalım
***
Hayat bazı anlarda bizi deniyor
Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende aşklar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende yaslar kısa sürüyor
***
Belki özel şeyler yaşadık
Ama açık konuşmayı başaramadık
Güzel olan çabuk biter
Bu küçük ayrıntıyı hep atladık
***
Yanlışı doğruyu tartışalım ama
Aşkı bu konudan ayrı tutalım
Ne sen beni ne ben seni
Üzüp de boşa kalp kırmayalım
***
Hayat bazı anlarda bizi deniyor
Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende aşklar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende yaslar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende yaslar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
-
Aramızda her şey bitti
Ayrılalım diyen sen değil miydin?
Ben ağlarken utanmadan
Arkanı dönüp giden sen değil miydin?
***
Aramızda her şey bitti
Ayrılalım diyen sen değil miydin?
Ben ağlarken utanmadan
Arkanı dönüp giden sen değil miydin?
***
Hayırdır ne oldu pişman mısın?
Bir gece ansızın kapımdasın
Gerçekler acıdır anlaman lazım
Benim için artık sen bir yabancısın
***
Yüzünü bile görmek istemiyorum
Yoluma çıkmasan iyi edersin
Sözlerim sana ağır mı geldi
Kalbini mi kırdım affedersin
***
Yüzünü bile görmek istemiyorum
Yoluma çıkmasan iyi edersin
Sözlerim sana ağır mı geldi
Kalbini mi kırdım affedersin
-
Maskelerden, sahtelerden bıktım artık
Doğru insan kimse gelsin bulsun beni
Hayallerden, rüyalardan geçtim artık
Eksiğiyle, fazlasıyla sarsın beni
***
Karşıma yolda, or'da bur'da çıkmıyor ki
Zaten gözler her geçene bakmıyor ki
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
***
Maskelerden, sahtelerden bıktım artık
Doğru insan kimse gelsin bulsun beni
Hayallerden, rüyalardan geçtim artık
Eksiğiyle, fazlasıyla sarsın beni
***
Karşıma yolda, or'da bur'da çıkmıyor ki
Zaten gözler her geçene bakmıyor ki
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
-
Akarım sonsuza deli sel gibi
Tut çevrele, tut gölün olayım
Çarparım ne varsa deli yel gibi
Tut kollarımdan, tut ki durayım
***
Tüm yaşananlar bir bir günaha
Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Tüm yaşananlar bir bir günaha
Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Her soluğunda
Baştan ayağa
Çek beni içine, or'da kalayım
***
Her soluğunda
Baştan ayağa
Çek beni içine, or'da kalayım
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı, hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı, hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer
***
Akarım sonsuza deli sel gibi
Tut çevrele, tut gölün olayım
Çarparım ne varsa deli yel gibi
Tut kollarımdan, tut ki durayım
***
Tüm yaşananlar bir bir günaha
Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Tüm yaşananlar bir bir günaha
Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Her soluğunda
Baştan ayağa
Çek beni içine, or'da kalayım
***
Her soluğunda
Baştan ayağa
Çek beni içine, or'da kalayım
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı, hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı, hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı, hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana değer
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı, hüsran
Geriye kalan ardından
Yalnızlık olsa da sana...
-
Ben günah işlemedim
Sadece seni sevdim
Ben günah işlemedim
Kadere boyun eğdim
***
Hiç sevmedim bu kadar sevgilim
Ne gecem var ne gündüzüm
Şarkılarda matemi var
Yarım kalan öykümüzün
***
Gurur aşkı ziyan eder
Sözümü tutacağım seni unutacağım
Aşk romandı eskiden
Seven kızın romanı şimdi veda zamanı
***
Gurur aşkı ziyan eder
Sözümü tutacağım seni unutacağım
Aşk romandı eskiden
Seven kızın romanı şimdi veda zamanı
-
Söyleyecek bi' sözün yoksa eğer evimden gidebilirsin
Yeteri kadar dinledim artık, hayatımdan çıkabilirsin
Sana ayılan bayılan yok ki, bulunmaz Hint kumaşı değilsin
Bana göre sen yalancı değil yalanın ta kendisisin
***
Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın, bana hiçbi' şey olmaz
Zamanında bi' hata yaptıysan bunun günahı beni vurmaz
***
Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun
Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun
Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun
Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun
***
Söyleyecek bi' sözün yoksa eğer evimden gidebilirsin
Yeteri kadar dinledim artık, hayatımdan çıkabilirsin
Sana ayılan bayılan yok ki, bulunmaz Hint kumaşı değilsin
Bana göre sen yalancı değil yalanın ta kendisisin
***
Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın, bana hiçbi' şey olmaz
Zamanında bi' hata yaptıysan bunun günahı beni vurmaz
***
Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun
Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun
Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun
Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun
***
Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun
Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun
Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun
Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun
-
Belki özel şeyler yaşadık
Ama açık konuşmayı başaramadık
Güzel olan çabuk biter
Bu küçük ayrıntıyı hep atladık
***
Yanlışı doğruyu tartışalım ama
Aşkı bu konudan ayrı tutalım
Ne sen beni ne ben seni
Üzüp de boşa kalp kırmayalım
***
Hayat bazı anlarda bizi deniyor
Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende aşklar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende yaslar kısa sürüyor
***
Belki özel şeyler yaşadık
Ama açık konuşmayı başaramadık
Güzel olan çabuk biter
Bu küçük ayrıntıyı hep atladık
***
Yanlışı doğruyu tartışalım ama
Aşkı bu konudan ayrı tutalım
Ne sen beni ne ben seni
Üzüp de boşa kalp kırmayalım
***
Hayat bazı anlarda bizi deniyor
Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende aşklar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende yaslar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Senin gibiler çabuk unutuluyor
Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor
Bende yaslar kısa sürüyor
***
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
Herkes hak ettiği gibi yaşıyor
-
Susma, acı sözleri saklama benden
Üzülmem korkma öğrendim zaten gerçeği
Senden duymak istedim sadece
***
Durma, canın istiyorsa git darılmam
Kararını vermişsin
Hangi güç yeter ki engel olmaya sana
Sen bakma benim ağladığıma
Suçluyum güvendim bu olanlar bana ceza
***
Bir an olsun aşkından şüphe etmedim
İhaneti aklıma getirmedim
Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin
Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin
***
Bir an olsun aşkından şüphe etmedim
İhaneti aklıma getirmedim
Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin
Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin
***
Durma, canın istiyorsa git darılmam
Kararını vermişsin
Hangi güç yeter ki engel olmaya sana
Sen bakma benim ağladığıma
Suçluyum güvendim bu olanlar bana ceza
***
Bir an olsun aşkından şüphe etmedim
İhaneti aklıma getirmedim
Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin
Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin
***
Bir an olsun aşkından şüphe etmedim
İhaneti aklıma getirmedim
Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin
Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin
***
Bir an olsun aşkından şüphe etmedim
İhaneti aklıma getirmedim
Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin
Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin
***
Bir an olsun aşkından şüphe etmedim
İhaneti aklıma getirmedim
Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin
Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin
-
Helal olsun, bir dağı devirdin
Seninle nefes alan bir canı ezip geçtin
Yazık oldu, çok yazık oldu
Bu zamansız gidişin beni sırtımdan vurdu
***
Senin yüzünden koca bir şehre küstüm
Senin yüzünden kaybolup yollara düştüm
Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya
Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya
***
Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya
Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar benimdin ya
***
Helal olsun, bir dağı devirdin
Seninle nefes alan bir canı ezip geçtin
Yazık oldu, çok yazık oldu
Bu zamansız gidişin beni sırtımdan vurdu
***
Senin yüzünden koca bir şehre küstüm
Senin yüzünden kaybolup yollara düştüm
Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya
Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya
***
Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya
Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar benimdin ya
Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya
Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya
***
Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya
Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya
-
Konuşman bittiyse iyi dinle
Benim de sana birkaç sözüm olacak
Pişman olup da gece beni arayınca
O kapanan telefon bi' daha açılmayacak
***
Konuşman bittiyse iyi dinle
Benim de sana birkaç sözüm olacak
Pişman olup da gece beni arayınca
O kapanan telefon bi' daha açılmayacak
***
Bir gecede sevdiğim gibi
Bir gecede unuturum seni
Bir gecede sevdiğim gibi
Bir gecede unuturum seni
***
Sen anlamazsın sevenin hâlinden
Sen anlamazsın yaralı kalbimden
Bırak da yansın, bunu da atlatırım
Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım
***
Sen anlamazsın sevenin hâlinden
Sen anlamazsın yaralı kalbimden
Bırak da yansın, bunu da atlatırım
Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım
***
Konuşman bittiyse iyi dinle
Benim de sana birkaç sözüm olacak
Pişman olup da gece beni arayınca
O kapanan telefon bi' daha açılmayacak
***
Konuşman bittiyse iyi dinle
Benim de sana birkaç sözüm olacak
Pişman olup da gece beni arayınca
O kapanan telefon bi' daha açılmayacak
***
Bir gecede sevdiğim gibi
Bir gecede unuturum seni
Bir gecede sevdiğim gibi
Bir gecede unuturum seni
***
Sen anlamazsın sevenin hâlinden
Sen anlamazsın yaralı kalbimden
Bırak da yansın, bunu da atlatırım
Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım
***
Sen anlamazsın sevenin hâlinden
Sen anlamazsın yaralı kalbimden
Bırak da yansın, bunu da atlatırım
Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım
***
Sen anlamazsın sevenin hâlinden
Sen anlamazsın yaralı kalbimden
Bırak da yansın, bunu da atlatırım
Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım
-
Ne kadar söylesem de inanmayın
Ben onu çok sevdim
Ağlasam da gülsem de yalandayım
Belli etmedim
***
Yaralı yürek bana senin aşkın gerek
Şimdi onunla mutlusun demek
Yaralı yürek bana senin aşkın gerek
Şimdi onunla mutlusun demek
***
Gel, gel
Gel elleri cennet kokan yarim
Hiç geçmedi seni seven halim
Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim
Çok özledim seni esmer yarim
***
Gel, gel
Gel elleri cennet kokan yarim
Hiç geçmedi seni seven halim
Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim
Çok özledim seni esmer yarim
***
Ne kadar söylesem de inanmayın
Ben onu çok sevdim
Ağlasam da gülsem de yalandayım
Belli etmedim
***
Yaralı yürek bana senin aşkın gerek
Şimdi onunla mutlusun demek
Yaralı yürek bana senin aşkın gerek
Şimdi onunla mutlusun demek
***
Gel, gel
Gel elleri cennet kokan yarim
Hiç geçmedi seni seven halim
Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim
Çok özledim seni esmer yarim
***
Gel, gel
Gel elleri cennet kokan yarim
Hiç geçmedi seni seven halim
Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim
Çok özledim seni esmer yarim
***
Gel, gel
Gel elleri cennet kokan yarim
Hiç geçmedi seni seven halim
Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim
Çok özledim seni esmer yarim
***
Gel, gel
Gel elleri cennet kokan yarim
Hiç geçmedi seni seven halim
Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim
Çok özledim seni esmer yarim
-
Çok kısa süre önce seni buldum
İçimde sakladığım hazinem oldun
Tarif edemediğim en büyük duygum
Seni sensiz yaşamak inan tek korkum
***
Senden öğrenmiştim ben karşılıksız sevmeyi
Aklımdan silinmiyor o sihirli sözlerin
Büyü yaptılar bize kötüydü niyetleri
Nihayet ayırdılar soldurdular gülleri
***
Resmine baktım yatağa uzandım uyku tutmuyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of
***
Çok kısa süre önce seni buldum
İçimde sakladığım hazinem oldun
Tarif edemediğim en büyük duygum
Seni sensiz yaşamak inan tek korkum
***
Senden öğrenmiştim ben karşılıksız sevmeyi
Aklımdan silinmiyor o sihirli sözlerin
Büyü yaptılar bize kötüydü niyetleri
Nihayet ayırdılar soldurdular gülleri
***
Resmine baktım yatağa uzandım uyku tutmuyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of
-
Anlatamadım mı, duymuyor musun?
Bu evden ben değil, sen gidiyorsun
Böyle olacağını tahmin etseydim
Sana ruhumu teslim etmezdim
***
Bilemedin kıymetimi, geçmiş olsun
Kiminle olursan ol beni düşün
Ummadığın bir anda aklına düşeyim
Yere düşen gururunu eline al
Şimdi git, uğurlar olsun
***
Kiminle olursan ol beni düşün
Ummadığın bir anda aklına geleyim
Yere düşen gururunu eline al
Şimdi git, uğurlar olsun
***
Anlatamadım mı, duymuyor musun?
Bu evden ben değil, sen gidiyorsun
Böyle olacağını tahmin etseydim
Sana ruhumu teslim etmezdim
***
Bilemedin kıymetimi, geçmiş olsun
Kiminle olursan ol beni düşün
Ummadığın bir anda aklına düşeyim
Yere düşen gururunu eline al
Şimdi git, uğurlar olsun
***
Kiminle olursan ol beni düşün
Ummadığın bir anda aklına geleyim
Yere düşen gururunu eline al
Şimdi git, uğurlar olsun
-
Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım)
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım)
***
Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok)
Zaman denilen yol
Benim için çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
***
Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım)
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım)
***
Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok)
Zaman denilen yol
Benim için çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
-
Kendimi kapatıp dört duvar arasına düşünecek değilim ya
Bende senin bildiğinden daha büyük bir yürek var
Çabuk toparlar kalbim, boş yere her gece ağlıyo' sanma
Toz duman olacak, mumla arayacak sen sensin aslında
***
Geri geri koşmaya benzer bu hayat, biraz yavaş, takılma
Tarifi yok, talihi yok, tarihi yok, bomboş bi' rüya
Boş yere kırılan kalpler bir gün karşına çıkar sonunda
Gelen gideni aratır ama bazen kural değişir, unutma
***
Oldu mu?
Yerim doldu mu?
Ay tutuldu mu?
Hepsi bu muydu? Söyle
***
Oldu mu?
Yerim doldu mu?
Ay tutuldu mu?
Hepsi bu muydu? Söyle
***
Kendimi kapatıp dört duvar arasına düşünecek değilim ya
Bende senin bildiğinden daha büyük bir yürek var
Çabuk toparlar kalbim, boş yere her gece ağlıyo' sanma
Toz duman olacak, mumla arayacak sen sensin aslında
***
Geri geri koşmaya benzer bu hayat, biraz yavaş, takılma
Tarifi yok, talihi yok, tarihi yok, bomboş bi' rüya
Boş yere kırılan kalpler bir gün karşına çıkar sonunda
Gelen gideni aratır ama bazen kural değişir, unutma
***
Oldu mu?
Yerim doldu mu?
Ay tutuldu mu?
Hepsi bu muydu? Söyle
***
Oldu mu?
Yerim doldu mu?
Ay tutuldu mu?
Hepsi bu muydu? Söyle
***
Oldu mu?
Yerim doldu mu?
Ay tutuldu mu?
Hepsi bu muydu? Söyle
***
Oldu mu?
Yerim doldu mu?
Ay tutuldu mu?
Hepsi bu muydu? Söyle
-
Ne?
Olmadı canım
Olmadı, olmadı canım, canım
Olmadı canım, olmadı canım
Bekleme
Ne?
Olmadı canım, canım
Çekilsene (canım)
***
Solundan mı kalktın ne?
Önümü kapatıyorsun, çekilsene
Göremedim önümü, korktum mu ne?
Çekemem seni, akşama bekleme
***
Ne güzel eğleniyorduk
Ne oldu yine, havan kaçtı?
Kopuyorsun mevzulardan
Rüyandan (rüyandan)
***
Takma kafanı, geçer bu da
Olmadı mı değiştir ortamı
Sana eğlenecek adam mı yok?
Yalandan (yalandan)
***
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
***
Olmadı, olmadı canım, canım
Canım
Olmadı canım
Bekleme
Bekleme
***
Solundan mı kalktın ne? (Canım)
Önümü kapatıyo'sun, çekilsene (canım)
Göremedim önümü, korktum mu ne?
Çekemem seni, akşama bekleme
***
Ne güzel eğleniyorduk
Ne oldu yine, havan kaçtı?
Kopuyorsun mevzulardan
Rüyandan (rüyandan)
***
Takma kafanı, geçer bu da
Olmadı mı değiştir ortamı
Sana eğlenecek adam mı yok?
Yalandan (yalandan)
***
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
***
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
***
Olmadı canım, kandıramadım (Olmadı canım, kandıramadım, uykundan seni kaldıramadım)
Uykundan seni kaldıramadım (Olmadı canım, kandıramadım, uykundan seni kaldıramadım)
***
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
Olmadı canım, kandıramadım
Uykundan seni kaldıramadım
-
Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım)
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım)
***
Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok)
Zaman denilen yol
Benim için çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
***
Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım)
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım)
***
Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok)
Zaman denilen yol
Benim için çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma sus yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık
Ardına bakma
-
Çok kısa süre önce seni buldum
İçimde sakladığım hazinem oldun
Tarif edemediğim en büyük duygum
Seni sensiz yaşamak inan tek korkum
***
Senden öğrenmiştim ben karşılıksız sevmeyi
Aklımdan silinmiyor o sihirli sözlerin
Büyü yaptılar bize kötüydü niyetleri
Nihayet ayırdılar soldurdular gülleri
***
Resmine baktım yatağa uzandım uyku tutmuyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of
***
Çok kısa süre önce seni buldum
İçimde sakladığım hazinem oldun
Tarif edemediğim en büyük duygum
Seni sensiz yaşamak inan tek korkum
***
Senden öğrenmiştim ben karşılıksız sevmeyi
Aklımdan silinmiyor o sihirli sözlerin
Büyü yaptılar bize kötüydü niyetleri
Nihayet ayırdılar soldurdular gülleri
***
Resmine baktım yatağa uzandım uyku tutmuyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
***
Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor
Of sabah olmuş başım dönüyor
Of