Demet Akalın

İki Kelime Dikkat et çabuk tüketme Belli et ama söyleme Dile çabuk dolanıyor O sihirli kelime *** Kalbine zorla öğretemezsin Yabancı iki kelime Yalnızları oynarsın Hatalı bir sözde *** Kalbine zorla öğretemezsin Yabancı iki kelime Yalnızları oynarsın Hatalı bir sözde

Mucize Ne oldu da biz bu duruma geldik? Az mı sevdik? Çok mu sevdik? Biz nerde hata yaptık? *** Düşünüyorum, bulamıyorum İşin içinden çıkamıyorum *** Şimdi gördüm, çok şaşırdım Yeni mi geldin? Burda mıydın? Oysa bir ara hep aklımdaydın *** İsim neydi? Çıkaramadım Adın neydi? Hatırlamadım *** Her şey çok güzel gidiyordu Tanışıyorduk, anlaşıyorduk Günler çok çabuk geçiyordu Deniyorduk, başarıyorduk inan *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize (Barışmamız bir mucize) *** Şimdi gördüm, çok şaşırdım Yeni mi geldin? Burda mıydın? Oysa bir ara hep aklımdaydın *** İsim neydi? Çıkaramadım Adın neydi? Hatırlamadım *** Her şey çok güzel gidiyordu Tanışıyorduk, anlaşıyorduk Günler çok çabuk geçiyordu Deniyorduk, başarıyorduk inan *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize (Bir mucize...)

Aldatıldım Ne kadardır sürüyordu Başka kimler biliyordu Söyle kaç arkadaş kaç dost Arkamdan gülüyordu *** Demek ki ben senin için Hiçbir şeyden ibarettim Hayatına girip çıkan Sıradan bir hikâyeydim *** O kadar mı kıymetim yok O kadar mı değerim yok Ne kadar acı... Bir o kadar açık; Aldatıldım! *** Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun *** Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun

Bebek Eğer bana ayıracak vaktin varsa Kendini savunacak gücün varsa Sende az da olsa gurur varsa Evde bekliyorum *** Olmuyor böyle boş konuşmakla Birkaç gün görüşüp sonra kaçmakla Doğru söyleyecek yüzün yoksa Gelme istemiyorum *** Ne üzülür ne sıkılır Sadece birazcık düşünür Hemen yeni bir âşık bulunur Yerin çok çabuk doldurulur *** Sevgilimi koluma takarım Bebek'te üç beş tur atarım Olmadı bir de sinema yaparım (Olmadı bir de Miami yaparım) Gördüğün gibi çok unutkanım

Çekilmiyor Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Ben kendimi baharda sanmışım Kış ortasında çiçek açmışım Yanlış dağa sırtımı vermişim Ay-ay-ay içim sızlıyor içim *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Ben kendimi baharda sanmışım Kış ortasında çiçek açmışım Yanlış dağa sırtımı vermişim Ay ay ay içim sızlıyor içim *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor

Geç Kalmadın mı? Sendin benden ikinci bir şans isteyen Sendin bir cümleyle her şeyi bitiren Sözler utandı gözler yaşlandı neden Özür dilemek için geç kalmadın mı? *** Gözümde tütse de bazı tavırların Üzgünüm hayatım çok yanlış yaptın Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım Avuçlarından su gibi akıp kaçtım Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım Sen o defteri ellerinle kapattın *** Çok çok çok çok pişmansın biliyorum Boş boş boş ne yapsan boş duyuyorum Yok yok yok senden vazgeçiyorum Ölsem de ben sözümden dönmüyorum

Gururum Kalk gururum bugün buradan gidelim Ne olur ona yenilmeyelim Hadi dik dur toparlan gidelim *** Gel gururum her zalim böyle değil Eğileceksen sen gerçek aşka eğil Gözlerinden kurtul da gidelim *** Oooff teslim etme beni ona Son kelime aşktan sana Artık seni sevmiyorum *** Kalbime dönüyorum Sevdama ağlıyorum Umurunda değil ki onun Aşk benim sonum

Mucize (remix) Ne oldu da biz bu duruma geldik? Az mı sevdik? Çok mu sevdik? Biz nerde hata yaptık? *** Düşünüyorum, bulamıyorum İşin içinden çıkamıyorum *** Şimdi gördüm, çok şaşırdım Yeni mi geldin? Burda mıydın? Oysa bir ara hep aklımdaydın *** İsim neydi? Çıkaramadım Adın neydi? Hatırlamadım *** Her şey çok güzel gidiyordu Tanışıyorduk, anlaşıyorduk Günler çok çabuk geçiyordu Deniyorduk, başarıyorduk inan *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize (Barışmamız bir mucize) *** Şimdi gördüm, çok şaşırdım Yeni mi geldin? Burda mıydın? Oysa bir ara hep aklımdaydın *** İsim neydi? Çıkaramadım Adın neydi? Hatırlamadım *** Her şey çok güzel gidiyordu Tanışıyorduk, anlaşıyorduk Günler çok çabuk geçiyordu Deniyorduk, başarıyorduk inan *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize (Bir mucize...)

Dans Et Okay ladies and gentlemen Here it is another brand new track from Demet Akalın Allright, turn it up This is what you need This is gonna make you move This is gonna make you groove This is everything you ask for, right here, right now *** This is what you're waiting for C'mon, c'mon Turn up the volume *** Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Pick up pick up, everybody calm down Pick up pick up, everbody chop around Pick up pick up, everybody calm down Everybody calm down, everybody calm down *** Pick up pick up, everybody calm down Pick up pick up, everbody chop around Pick up pick up, everybody calm down Calm down, calm down *** Demet on the mic' and stop stop stoppin' it Funky on the right and rock rock rockin' it Boot me up to get a little stop stop stoppin' it On the microphone, will you jug jug juggin' it? *** Move it, prove it, shake it, don't brake it Make it, fake it, play it, don't take it Work it, back it, make it and play it Demet, Funky C in the place to be *** Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Kadeh kadeh içkiler Şıkır şıkır giysiler Açık saçık cümleler Yanıyor yine geceler *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et Durma, dans et *** Move it, prove it, shake it, don't brake it Make it, fake it, play it, don't take it Work it, back it, make it and play it Demet, Funky C in the place to be *** Will you jug jug juggin' it?

Selam Söyle Git ona git benden selam söyle, selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle Git ona git benden selam söyle, selam söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Git ona git benden selam söyle, selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Onun burnu kafdağı’nda Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Git ona git benden selam söyle, selam söyle Nispet yapmasın hiç bana öyle, bana öyle Git ona git benden selam söyle, selam söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle *** Onun burnu kafdağı’nda Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle

Gölge Etme Kimselere inancım kalmadı benim Dost bilip sevdiklerimden el aman dedim Beni benden alıp da gidenler arasında En büyük ızdırabı çektiren sendin *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden *** Na-na-na-na-na-na-na-na Ben gönlünün sultanı başının tacı Sense kahraman aşık usta yalancı Şimdi geride kaldıi sen ve senin gibiler Ve yalan dostlukların verdiği acı *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna Bıkmışım dertten gölge etme Başka ihsan istemem senden

Bulamadım Ben, ne yaptım ki ben sana Niye böyle apansız Bırakıp gittin *** Ben, söyle ne yaptım, söyle Hiç bir günahım yokken Sevdim delice *** Sen Allahını seversen Aklını başına al Hemen geri gel *** Sen o Allahın aşkına Geçmiş günler hatrına Bir düşünüver *** Hasretinden kahrolsam da İnanki hiç unutmadım Ne olursun dön geriye Bir an seni unutamadım *** Bulamadım, bulamadım Senin gibi olamadım Hiç olmadı başka kimse İnan seni unutamadım *** Bulamadım, bulamadım Senin gibi olamadım Hiç olmadı başka kimse Seni bir an unutmadım *** Bulamadım, bulamadım Senin gibi olamadım Hiç olmadı başka kimse Seni bir an unutamadım

Kına Yak Kına (yak, yak) Kına (yak, yak) *** Biraz daha uğraş güzelim Sabrım tam taşacak Tarih bana yaptıklarını Tükenmezle yazacak *** Ölenle ölünmez derler İstisna tanımam Çiğnediğin güller başına Siyah çelenk olacak *** Seninle bir gün daha mı? Yok (yok) hadi yok (yok) Bana yatacak yorgan, yastık Çok ama çok *** Elinle çizdiğin kaderine Bak, iyi bak İyisinden seç kınalarını En güzel yerine yak *** Seninle bir gün daha mı? Yok, hadi yok Bana yatacak yorgan, yastık Çok ama çok (çok) *** Elinle çizdiğin kaderine Bak, iyi bak İyisinden seç kınalarını Münasip yerine yak *** Nası' yani? (Çok) *** Biraz daha uğraş güzelim Sabrım tam taşacak Tarih bana yaptıklarını Tükenmezle yazacak *** Ölenle ölünmez derler İstisna tanımam Çiğnediğin güller başına Siyah çelenk olacak *** Seninle bir gün daha mı? Yok, hadi yok Bana yatacak yorgan, yastık Çok ama çok (çok, çok) *** Elinle çizdiğin kaderine Bak, iyi bak (bak) İyisinden seç kınalarını En güzel yerine yak *** Seninle bir gün daha mı? Yok, hadi yok (yok, yok) Bana yatacak yorgan, yastık Çok ama çok *** Elinle çizdiğin kaderine Bak, iyi bak (bak, bak) İyisinden seç kınalarını Münasip yerine yak *** Kınalarını (Yak, yak, yak, yak, yak, yak) (Yak, yak, yak, yak, yak) *** Nası' yani?