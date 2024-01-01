Demet Akalın

İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım Ft Ahmet Aslan İşte gidiyorum çeşm-i siyahım İşte gidiyorum çeşm-i siyahım Önümüze dağlar sıralansa da sıralansa da *** Sermayem derdimdir servetim ahım Karardıkça bahtım karalansa da Sermayem derdimdir servetim ahım Karardıkça bahtım karalansa da *** Hayli dolaşayım yüce dağlarda Hayli dolaşayım yüce dağlarda Dost beni bıraktı ah ile zarda ah ile zarda *** Ötmek istiyorum viran bağlarda Ayağıma cennet kiralansa da Ötmek istiyorum viran bağlarda Ayağıma cennet kiralansa da *** Bağladım canımı zülfün teline Bağladım canımı zülfün teline Sen beni bıraktın elin diline elin diline *** Güldün Mahzuni'nin berbat haline Mervanın elinde parelense de Güldün Mahzuni'nin berbat haline Mervanın elinde parelense de

Dargın Mahkum Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Mapushane içinde Minderim kana battı Minderim kana battı *** Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır *** Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti *** Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim Ne çabuk söndü bitti *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar *** Yahu deli miyim Yok ölü müyüm Yahu deli miyim Yok ölü müyüm *** Parlayan bizi paylar Parlayan bizi paylar Ağlama sızlama anam benim Bir gün biter yaralar *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı?

Dumanlı Dumanlı Vay göresim geldi Berçenek seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Nasıl unuturum körpe yavrumu Nasıl unuturum körpe yavrumu Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Nasıl unuturum körpe yavrumu Nasıl unuturum körpe yavrumu Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bizim elin yiğitleri bol olur Çalar davulları dizgin dol'olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Mahzuni Şerif'im oy beni beni Hanı ya ikrarsız ikrarın hani Vay göresim geldi Berçenek seni Vay göresim geldi kuzular seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Vay göresim geldi Berçenek seni Vay göresim geldi kuzular seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler

Zevzek Bir elinde kadeh var nerden gelirsin canım? İçip de ağlamayı derman bilirsin canım Dünya fani bahçedir bir gün ölürsün canım *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Hele bak şu aynaya yüzün yüze benzer mi? Ta sabahtan uyumuş gözün göze benzer mi? Vay o boynun devrilsin, özün bize benzer mi? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Mahsuni bu haliyle nereye vardın canım? Sen bu ele gelmeden nerde yatardın canım? Belinde barabellom kimi kurtardın canım? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin

Zalım Dünya zalımlar dünyası Giden zalım gelen zalım İnsanlığın yüz karası Hayvan gibi ölen zalım *** Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım *** Almış ele arsızlığı Baştan başa yersizliği Bilmem neden hırsızlığı? Bilmem neden hırsızlığı? Yapan değil bilen zalım *** Zalım zalım meyhaneler Sarhoş olur divaneler Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım *** Ben insanlar dargınıyım Dertlilerin yorgunuyum Sanki felek vurgunuyum Sanki felek vurgunuyum Bu halıma gülen zalım *** Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım *** Sevmem dünya muradını Görenler görmüş tadını Mahzuni'nin ganadını Mahzuni'nin ganadını Kırıp kırıp yolan zalım *** Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım Zalım zalım zalım zalım Ne olacak benim halım