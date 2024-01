Demet Akalın

İyi Dinle Konuşman bittiyse iyi dinle Benim de sana birkaç sözüm olacak Pişman olup da gece beni arayınca O kapanan telefon bi' daha açılmayacak *** Konuşman bittiyse iyi dinle Benim de sana birkaç sözüm olacak Pişman olup da gece beni arayınca O kapanan telefon bi' daha açılmayacak *** Bir gecede sevdiğim gibi Bir gecede unuturum seni Bir gecede sevdiğim gibi Bir gecede unuturum seni *** Sen anlamazsın sevenin hâlinden Sen anlamazsın yaralı kalbimden Bırak da yansın, bunu da atlatırım Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım *** Sen anlamazsın sevenin hâlinden Sen anlamazsın yaralı kalbimden Bırak da yansın, bunu da atlatırım Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım *** Konuşman bittiyse iyi dinle Benim de sana birkaç sözüm olacak Pişman olup da gece beni arayınca O kapanan telefon bi' daha açılmayacak *** Konuşman bittiyse iyi dinle Benim de sana birkaç sözüm olacak Pişman olup da gece beni arayınca O kapanan telefon bi' daha açılmayacak *** Bir gecede sevdiğim gibi Bir gecede unuturum seni Bir gecede sevdiğim gibi Bir gecede unuturum seni *** Sen anlamazsın sevenin hâlinden Sen anlamazsın yaralı kalbimden Bırak da yansın, bunu da atlatırım Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım *** Sen anlamazsın sevenin hâlinden Sen anlamazsın yaralı kalbimden Bırak da yansın, bunu da atlatırım Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım *** Sen anlamazsın sevenin hâlinden Sen anlamazsın yaralı kalbimden Bırak da yansın, bunu da atlatırım Kaderime bağlarım, yazıma katlanırım

Afedersin Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan Arkanı dönüp giden sen değil miydin? *** Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan Arkanı dönüp giden sen değil miydin? *** Hayırdır ne oldu pişman mısın? Bir gece ansızın kapımdasın Gerçekler acıdır anlaman lazım Benim için artık sen bir yabancısın *** Yüzünü bile görmek istemiyorum Yoluma çıkmasan iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbini mi kırdım affedersin *** Yüzünü bile görmek istemiyorum Yoluma çıkmasan iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbini mi kırdım affedersin

Mantık Evliliği Maskelerden, sahtelerden bıktım artık Doğru insan kimse gelsin bulsun beni Hayallerden, rüyalardan geçtim artık Eksiğiyle, fazlasıyla sarsın beni *** Karşıma yolda, or'da bur'da çıkmıyor ki Zaten gözler her geçene bakmıyor ki *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar *** Maskelerden, sahtelerden bıktım artık Doğru insan kimse gelsin bulsun beni Hayallerden, rüyalardan geçtim artık Eksiğiyle, fazlasıyla sarsın beni *** Karşıma yolda, or'da bur'da çıkmıyor ki Zaten gözler her geçene bakmıyor ki *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar

Sana Değer Akarım sonsuza deli sel gibi Tut çevrele, tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli yel gibi Tut kollarımdan, tut ki durayım *** Tüm yaşananlar bir bir günaha Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Tüm yaşananlar bir bir günaha Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Her soluğunda Baştan ayağa Çek beni içine, or'da kalayım *** Her soluğunda Baştan ayağa Çek beni içine, or'da kalayım *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı, hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı, hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer *** Akarım sonsuza deli sel gibi Tut çevrele, tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli yel gibi Tut kollarımdan, tut ki durayım *** Tüm yaşananlar bir bir günaha Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Tüm yaşananlar bir bir günaha Dönüşüyor ah zamanla, uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Her soluğunda Baştan ayağa Çek beni içine, or'da kalayım *** Her soluğunda Baştan ayağa Çek beni içine, or'da kalayım *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı, hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı, hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı, hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı, hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana...

Seven Kızın Romanı Ben günah işlemedim Sadece seni sevdim Ben günah işlemedim Kadere boyun eğdim *** Hiç sevmedim bu kadar sevgilim Ne gecem var ne gündüzüm Şarkılarda matemi var Yarım kalan öykümüzün *** Gurur aşkı ziyan eder Sözümü tutacağım seni unutacağım Aşk romandı eskiden Seven kızın romanı şimdi veda zamanı *** Gurur aşkı ziyan eder Sözümü tutacağım seni unutacağım Aşk romandı eskiden Seven kızın romanı şimdi veda zamanı

Alçak Söyleyecek bi' sözün yoksa eğer evimden gidebilirsin Yeteri kadar dinledim artık, hayatımdan çıkabilirsin Sana ayılan bayılan yok ki, bulunmaz Hint kumaşı değilsin Bana göre sen yalancı değil yalanın ta kendisisin *** Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın, bana hiçbi' şey olmaz Zamanında bi' hata yaptıysan bunun günahı beni vurmaz *** Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun *** Söyleyecek bi' sözün yoksa eğer evimden gidebilirsin Yeteri kadar dinledim artık, hayatımdan çıkabilirsin Sana ayılan bayılan yok ki, bulunmaz Hint kumaşı değilsin Bana göre sen yalancı değil yalanın ta kendisisin *** Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın, bana hiçbi' şey olmaz Zamanında bi' hata yaptıysan bunun günahı beni vurmaz *** Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun *** Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun Söz ağızdan çıktı bi' kere, dönen sen gibi alçak olsun Bu devirde benim gibi aşkı bulursan hemen ara, haberim olsun

Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor Belki özel şeyler yaşadık Ama açık konuşmayı başaramadık Güzel olan çabuk biter Bu küçük ayrıntıyı hep atladık *** Yanlışı doğruyu tartışalım ama Aşkı bu konudan ayrı tutalım Ne sen beni ne ben seni Üzüp de boşa kalp kırmayalım *** Hayat bazı anlarda bizi deniyor Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende aşklar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende yaslar kısa sürüyor *** Belki özel şeyler yaşadık Ama açık konuşmayı başaramadık Güzel olan çabuk biter Bu küçük ayrıntıyı hep atladık *** Yanlışı doğruyu tartışalım ama Aşkı bu konudan ayrı tutalım Ne sen beni ne ben seni Üzüp de boşa kalp kırmayalım *** Hayat bazı anlarda bizi deniyor Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende aşklar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende yaslar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende yaslar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Herkes hak ettiği gibi yaşıyor

İhanet Susma, acı sözleri saklama benden Üzülmem korkma öğrendim zaten gerçeği Senden duymak istedim sadece *** Durma, canın istiyorsa git darılmam Kararını vermişsin Hangi güç yeter ki engel olmaya sana Sen bakma benim ağladığıma Suçluyum güvendim bu olanlar bana ceza *** Bir an olsun aşkından şüphe etmedim İhaneti aklıma getirmedim Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin *** Bir an olsun aşkından şüphe etmedim İhaneti aklıma getirmedim Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin *** Durma, canın istiyorsa git darılmam Kararını vermişsin Hangi güç yeter ki engel olmaya sana Sen bakma benim ağladığıma Suçluyum güvendim bu olanlar bana ceza *** Bir an olsun aşkından şüphe etmedim İhaneti aklıma getirmedim Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin *** Bir an olsun aşkından şüphe etmedim İhaneti aklıma getirmedim Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin *** Bir an olsun aşkından şüphe etmedim İhaneti aklıma getirmedim Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin *** Bir an olsun aşkından şüphe etmedim İhaneti aklıma getirmedim Söyle kaç bedende aşkımı lekeledin Nasıl yaktın içimi beni hak etmedin

Helal Olsun Helal olsun, bir dağı devirdin Seninle nefes alan bir canı ezip geçtin Yazık oldu, çok yazık oldu Bu zamansız gidişin beni sırtımdan vurdu *** Senin yüzünden koca bir şehre küstüm Senin yüzünden kaybolup yollara düştüm Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya *** Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar benimdin ya *** Helal olsun, bir dağı devirdin Seninle nefes alan bir canı ezip geçtin Yazık oldu, çok yazık oldu Bu zamansız gidişin beni sırtımdan vurdu *** Senin yüzünden koca bir şehre küstüm Senin yüzünden kaybolup yollara düştüm Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya *** Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar benimdin ya Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya *** Hani sen bana kıyamazdın, gözün gibi bakardın ya Hani sen beni kıramazdın, ölene kadar senindim ya

Esmer Yarim Ne kadar söylesem de inanmayın Ben onu çok sevdim Ağlasam da gülsem de yalandayım Belli etmedim *** Yaralı yürek bana senin aşkın gerek Şimdi onunla mutlusun demek Yaralı yürek bana senin aşkın gerek Şimdi onunla mutlusun demek *** Gel, gel Gel elleri cennet kokan yarim Hiç geçmedi seni seven halim Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim Çok özledim seni esmer yarim *** Gel, gel Gel elleri cennet kokan yarim Hiç geçmedi seni seven halim Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim Çok özledim seni esmer yarim *** Ne kadar söylesem de inanmayın Ben onu çok sevdim Ağlasam da gülsem de yalandayım Belli etmedim *** Yaralı yürek bana senin aşkın gerek Şimdi onunla mutlusun demek Yaralı yürek bana senin aşkın gerek Şimdi onunla mutlusun demek *** Gel, gel Gel elleri cennet kokan yarim Hiç geçmedi seni seven halim Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim Çok özledim seni esmer yarim *** Gel, gel Gel elleri cennet kokan yarim Hiç geçmedi seni seven halim Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim Çok özledim seni esmer yarim *** Gel, gel Gel elleri cennet kokan yarim Hiç geçmedi seni seven halim Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim Çok özledim seni esmer yarim *** Gel, gel Gel elleri cennet kokan yarim Hiç geçmedi seni seven halim Seni çalan şimdi mutlu şimdi zalim Çok özledim seni esmer yarim

Of Çok kısa süre önce seni buldum İçimde sakladığım hazinem oldun Tarif edemediğim en büyük duygum Seni sensiz yaşamak inan tek korkum *** Senden öğrenmiştim ben karşılıksız sevmeyi Aklımdan silinmiyor o sihirli sözlerin Büyü yaptılar bize kötüydü niyetleri Nihayet ayırdılar soldurdular gülleri *** Resmine baktım yatağa uzandım uyku tutmuyor *** Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor *** Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor Of *** Çok kısa süre önce seni buldum İçimde sakladığım hazinem oldun Tarif edemediğim en büyük duygum Seni sensiz yaşamak inan tek korkum *** Senden öğrenmiştim ben karşılıksız sevmeyi Aklımdan silinmiyor o sihirli sözlerin Büyü yaptılar bize kötüydü niyetleri Nihayet ayırdılar soldurdular gülleri *** Resmine baktım yatağa uzandım uyku tutmuyor *** Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor *** Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor *** Of hiç hâlim yok canım sıkılıyor Of sabah olmuş başım dönüyor Of

Anlatamadın Mı? Anlatamadım mı, duymuyor musun? Bu evden ben değil, sen gidiyorsun Böyle olacağını tahmin etseydim Sana ruhumu teslim etmezdim *** Bilemedin kıymetimi, geçmiş olsun Kiminle olursan ol beni düşün Ummadığın bir anda aklına düşeyim Yere düşen gururunu eline al Şimdi git, uğurlar olsun *** Kiminle olursan ol beni düşün Ummadığın bir anda aklına geleyim Yere düşen gururunu eline al Şimdi git, uğurlar olsun *** Anlatamadım mı, duymuyor musun? Bu evden ben değil, sen gidiyorsun Böyle olacağını tahmin etseydim Sana ruhumu teslim etmezdim *** Bilemedin kıymetimi, geçmiş olsun Kiminle olursan ol beni düşün Ummadığın bir anda aklına düşeyim Yere düşen gururunu eline al Şimdi git, uğurlar olsun *** Kiminle olursan ol beni düşün Ummadığın bir anda aklına geleyim Yere düşen gururunu eline al Şimdi git, uğurlar olsun

Yanılmışım Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım *** Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım) Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım) *** Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok) Zaman denilen yol Benim için çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım) Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım) *** Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok) Zaman denilen yol Benim için çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma

Oldu Mu? Kendimi kapatıp dört duvar arasına düşünecek değilim ya Bende senin bildiğinden daha büyük bir yürek var Çabuk toparlar kalbim, boş yere her gece ağlıyo' sanma Toz duman olacak, mumla arayacak sen sensin aslında *** Geri geri koşmaya benzer bu hayat, biraz yavaş, takılma Tarifi yok, talihi yok, tarihi yok, bomboş bi' rüya Boş yere kırılan kalpler bir gün karşına çıkar sonunda Gelen gideni aratır ama bazen kural değişir, unutma *** Oldu mu? Yerim doldu mu? Ay tutuldu mu? Hepsi bu muydu? Söyle *** Oldu mu? Yerim doldu mu? Ay tutuldu mu? Hepsi bu muydu? Söyle *** Kendimi kapatıp dört duvar arasına düşünecek değilim ya Bende senin bildiğinden daha büyük bir yürek var Çabuk toparlar kalbim, boş yere her gece ağlıyo' sanma Toz duman olacak, mumla arayacak sen sensin aslında *** Geri geri koşmaya benzer bu hayat, biraz yavaş, takılma Tarifi yok, talihi yok, tarihi yok, bomboş bi' rüya Boş yere kırılan kalpler bir gün karşına çıkar sonunda Gelen gideni aratır ama bazen kural değişir, unutma *** Oldu mu? Yerim doldu mu? Ay tutuldu mu? Hepsi bu muydu? Söyle *** Oldu mu? Yerim doldu mu? Ay tutuldu mu? Hepsi bu muydu? Söyle *** Oldu mu? Yerim doldu mu? Ay tutuldu mu? Hepsi bu muydu? Söyle *** Oldu mu? Yerim doldu mu? Ay tutuldu mu? Hepsi bu muydu? Söyle

Solundan mı Kalktın? Ne? Olmadı canım Olmadı, olmadı canım, canım Olmadı canım, olmadı canım Bekleme Ne? Olmadı canım, canım Çekilsene (canım) *** Solundan mı kalktın ne? Önümü kapatıyorsun, çekilsene Göremedim önümü, korktum mu ne? Çekemem seni, akşama bekleme *** Ne güzel eğleniyorduk Ne oldu yine, havan kaçtı? Kopuyorsun mevzulardan Rüyandan (rüyandan) *** Takma kafanı, geçer bu da Olmadı mı değiştir ortamı Sana eğlenecek adam mı yok? Yalandan (yalandan) *** Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım *** Olmadı, olmadı canım, canım Canım Olmadı canım Bekleme Bekleme *** Solundan mı kalktın ne? (Canım) Önümü kapatıyo'sun, çekilsene (canım) Göremedim önümü, korktum mu ne? Çekemem seni, akşama bekleme *** Ne güzel eğleniyorduk Ne oldu yine, havan kaçtı? Kopuyorsun mevzulardan Rüyandan (rüyandan) *** Takma kafanı, geçer bu da Olmadı mı değiştir ortamı Sana eğlenecek adam mı yok? Yalandan (yalandan) *** Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım *** Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım *** Olmadı canım, kandıramadım (Olmadı canım, kandıramadım, uykundan seni kaldıramadım) Uykundan seni kaldıramadım (Olmadı canım, kandıramadım, uykundan seni kaldıramadım) *** Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım Olmadı canım, kandıramadım Uykundan seni kaldıramadım

Yanılmışım (Dance Version) Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım *** Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım) Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım) *** Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok) Zaman denilen yol Benim için çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım) Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım) *** Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok) Zaman denilen yol Benim için çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma

Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor (2.Version) Belki özel şeyler yaşadık Ama açık konuşmayı başaramadık Güzel olan çabuk biter Bu küçük ayrıntıyı hep atladık *** Yanlışı doğruyu tartışalım ama Aşkı bu konudan ayrı tutalım Ne sen beni ne ben seni Üzüp de boşa kalp kırmayalım *** Hayat bazı anlarda bizi deniyor Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende aşklar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende yaslar kısa sürüyor *** Belki özel şeyler yaşadık Ama açık konuşmayı başaramadık Güzel olan çabuk biter Bu küçük ayrıntıyı hep atladık *** Yanlışı doğruyu tartışalım ama Aşkı bu konudan ayrı tutalım Ne sen beni ne ben seni Üzüp de boşa kalp kırmayalım *** Hayat bazı anlarda bizi deniyor Ama her zaman ikinci bir şans vermiyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende aşklar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende yaslar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Senin gibiler çabuk unutuluyor Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor Bende yaslar kısa sürüyor *** Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Herkes hak ettiği gibi yaşıyor Herkes hak ettiği gibi yaşıyor