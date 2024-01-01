Demet Akalın

Kaybedenler Kulübü Kaybedenler kulübünde Kaybedenler kulübünde *** Sonunda kartlar açılacak Mağlubiyet hesapları yapılacak Kalırsa geriye bi' çift söz O da tokat gibi yüzüne vuracak *** İyi niyet nankörüne Bu terkediş zor gelecek Artık herkes yerini bilecek *** Kaybedenler kulübünde Yerin hazır bak en ön sırada Beni sorarsan adresim aynı Numaram aynı, hâlâ bir numara *** Kaybedenler kulübünde Yerin hazır bak en ön sırada Beni sorarsan adresim aynı Numaram aynı, hâlâ bir numara *** Sonunda kartlar açılacak Mağlubiyet hesapları yapılacak Kalırsa geriye bi' çift söz O da tokat gibi yüzüne vuracak *** İyi niyet nankörüne Bu terkediş zor gelecek Artık herkes yerini bilecek *** Kaybedenler kulübünde Yerin hazır bak en ön sırada Beni sorarsan adresim aynı Numaram aynı, hâlâ bir numara *** Kaybedenler kulübünde Yerin hazır bak en ön sırada Beni sorarsan adresim aynı Numaram aynı, hâlâ bir numara *** Kaybedenler kulübünde Kaybedenler kulübünde *** Kaybedenler kulübünde Yerin hazır bak en ön sırada Beni sorarsan adresim aynı Numaram aynı, hâlâ bir numara *** Kaybedenler kulübünde Yerin hazır bak en ön sırada Beni sorarsan adresim aynı Numaram aynı, hâlâ bir numara

Bu Defa Son Isınmadı da ardından Buralar soğuk.. Yangına girmeden, İyileşemem bir daha. *** Çok ağlamadım aslında Yüreğim buruk… Sen gibi zalimi sevmeyecek bir daha. *** Uzun olsun bu gidişin Bana dokunmasın gülüşün Bıraktığın viraneden saralay olmaz Anla bi daha… *** Sen beni bir kere anlamadın Bitmedi bitmez kaygıların Sen beni bir kere anlamadın Uzaktan uzağa yargıladın *** Ben de bu yolda devam edemem Kendi hayatımı mahfedemem Sevgimi uğruna sarf edemem Kendi hayatına git, bu defa son *** Çok ağlamadım aslında yüreğim buruk Sen gibi zalimi ﻿sevmeyecek bir daha. *** Sonu gelsin kara kışın Bana dokunmasın bakışın Bıraktığın viraneden saralay olmaz Anla bi daha… *** Sen beni bir kere anlamadın Bitmedi bitmez kaygıların Sen beni bir kere anlamadın Uzaktan uzağa yargıladın *** Ben de bu yolda devam edemem Kendi hayatımı mahfedemem Sevgimi uğruna sarf edemem Kendi hayatına git, bu defa son

Damga Damga Mutsuzluktan, Ölen ilk insan tabi ben olmazsam Sensin sen, anladıysan yalnızlıktan Vefasızlıktan payımı aldım ben Sıra senin şimdi, misli misli *** Bu yara neymiş anla Biraz da sen ağla Muma dönüp ömrün, erisin aşkımla Damla damla *** Benim adım var hala Silinemez de asla! Yüreğimin üstünde, acıtan harflerle Damga damga!!! Damga damga!!!

Hayalet Hep! Bir yanı kırık Bakma hep bir yanık Canım ciğerim Ama gösteremem *** Sustum ah ölümüne En büyük cevap anlayana İzahat veremem *** Gördüm, aydım, doydum ben Senden farkım rütbemden *** Ooof... Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim *** Ooof... *** Hep! Bir yanı kırık Bakma hep bir yanık Canım ciğerim Ama gösteremem *** Sustum ah ölümüne En büyük cevap anlayana İzahat veremem *** Gördüm, aydım, doydum ben Senden farkım rütbemden *** Ooof... Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim *** Ooof... *** Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim

Nazar Unutuldun bende çoktan Kalan acısı da kalpte aksesuar Sevebilirdim gerçek olsan Hep fake hep filtreli pozlar *** Senle eskiyi konuşmanın Faydası yok bu ilişkiye Gelgit aklına alışmadım Doydu kalp kötü tecrübeye *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Unutuldun bende çoktan Kalan acısı da kalpte aksesuar Sevebilirdim gerçek olsan Hep fake hep filtreli pozlar *** Senle eskiyi konuşmanın Faydası yok bu ilişkiye Gelgit aklına alışmadım Doydu kalp kötü tecrübeye *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana

Ah Ulan Sevda Bir elimde zehir Bir elimde şifa En az on bin defa Ölücez galiba *** Gecenin bi köründe Uymuşuz şeytana Yine yan yollardan Dönücez galiba *** Ah ah ulan sevda Ah ulan sevda Bi kere de sen anla *** Ah ah ulan dünya Ah yalan dünya Bi kere bizi anla *** Tam severken Tam bu derken Baktık ardından *** Gel delirme Gel de içme ızdırabından Allah Allah *** Gecenin bi köründe Uymuşuz şeytana Yine yan yollardan Donücez galiba *** Ah ah ulan sevda Ah ulan sevda Bi kerede sen anla *** Ah ah ulan dünya Ah yalan dünya Bi kere bizi anla *** Tam severken Tam bu derken Baktık ardından Gel delirme Gel de içme ızdırabından *** Ah ah ulan dünya Ah yalan dünya Bi kere bizi anla *** Tam severken Tam bu derken Baktık ardından Gel delirme Gel de içme ızdırabından

Vereceksen Ver Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben Yerleşmiycem kalbine Ne kulum ne kölem olmayacaksın Rahatla kuzum, bu halin ne? Bir havalar mavalar nedir yani? Kasmışın da kasmışın Bilmem, kaç kez yanmışın da Falanmışın filanmışın *** Korktuğunu başına getirir dünya Ne büyük meziyet öğretir güya Saklandıkça korunurmuşsun Öyle bir şey yok (Yok) Daha dur, bakalım, kaç kez düştün? Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın? Olmadı, bas, git, yollar senin Zorla tutan yok, zorla tutan yok *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben Yerleşmiycem kalbine Ne kulum ne kölem olmayacaksın Rahatla kuzum, bu halin ne? Bir havalar mavalar nedir yani? Kasmışın da kasmışın Bilmem, kaç kez yanmışın da Falanmışın filanmışın *** Korktuğunu başına getirir dünya Ne büyük meziyet öğretir güya Saklandıkça korunurmuşsun Öyle bir şey yok (Yok) Daha dur, bakalım, kaç kez düştün? Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın? Olmadı, bas, git, yollar senin Zorla tutan yok, zorla tutan yok *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Daha dur, bakalım, kaç kez düştün? Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın? Olmadı, bas, git, yollar senin Zorla tutan yok, zorla tutan yok *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini

Altın Kafes Ne de güzel ağlıyor aşk Bağıra çağıra susuyor Sonunda uçup gidiyor Altın kafesinden biraz üzülerek *** Nereye gitti, şimdi elimdeydi Seviyordum ellerini ne güzel Nasıl da bitti oysa yanımdayken Özlüyordum şifalı nefesini *** Yalan mı bu zaman? Nasıl da çabuk geçti? Aylardan yıllara Umutlar tükendi *** Ne de güzel ağlıyor aşk Bağıra çağıra susuyor Sonunda uçup gidiyor Altın kafesinden biraz üzülerek *** Ne de güzel ağlıyor aşk Bağıra çağıra susuyor Sonunda uçup gidiyor Altın kafesinden biraz üzülerek *** Nereye gitti, şimdi elimdeydi Seviyordum ellerini ne güzel Nasıl da bitti oysa yanımdayken Özlüyordum şifalı nefesini *** Yalan mı bu zaman? Nasıl da çabuk geçti? Aylardan yıllara Umutlar tükendi *** Ne de güzel ağlıyor aşk Bağıra çağıra susuyor Sonunda uçup gidiyor Altın kafesinden biraz üzülerek *** Ne de güzel ağlıyor aşk Bağıra çağıra susuyor Sonunda uçup gidiyor Altın kafesinden biraz üzülerek *** Ne de güzel ağlıyor aşk Bağıra çağıra susuyor Sonunda uçup gidiyor Altın kafesinden biraz üzülerek *** Ne de güzel ağlıyor aşk Bağıra çağıra susuyor Sonunda uçup gidiyor Altın kafesinden biraz üzülerek

50 Cevapsız Arama Doldurdun mu kollarını Yürüyen var mı yollarını Yakıştı, yakıştı Beğendin mi sonlarımı *** Ben bizi noktaladım Sen doldur boş satırları Tutuşsun, tutuşsun Sarsın ateş canlarını *** Aaaahhhh Ama annenin hatrı var Beni uslu durduranlar Senden uzak duygular *** Bu aralar Görünmez ol bu aralar Bakarsın gözüm döner Atmasın sigortalar *** A a a a a a a a a a a a 50 cevapsız arama Yoksa sende hala bir umut mu var *** Arama, arama, arama, arama Yok mu sende hiç utanma Burada yerin kalmadı sen de var farkına *** A a a a a a a a a a a a 50 cevapsız arama Yoksa sende hala bir umut mu var *** Arama, arama, arama, arama Yok mu sende hiç utanma Burada yerin kalmadı sen de var farkına *** Doldurdun mu kollarını Yürüyen var mı yollarını Yakıştı, yakıştı Beğendin mi sonlarımı *** Ben bizi noktaladım Sen doldur boş satırları Tutuşsun, tutuşsun Sarsın ateş canlarını *** Aaaahhhh Ama annenin hatrı var Beni uslu durduranlar Senden uzak duygular *** Bu aralar Görünmez ol bu aralar Bakarsın gözüm döner Atmasın sigortalar *** A a a a a a a a a a a a 50 cevapsız arama Yoksa sende hala bir umut mu var *** Arama, arama, arama, arama Yok mu sende hiç utanma Burada yerin kalmadı sen de var farkına *** A a a a a a a a a a a a 50 cevapsız arama Yoksa sende hala bir umut mu var *** Arama, arama, arama, arama Yok mu sende hiç utanma Burada yerin kalmadı sen de var farkına

Cinayet Gidiyor musun, yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? *** Topladığım valizleri, teker teker boşalttım Gitmek için ayırttığım biletleri hep yaktım Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım Dün gece yoksun diye, koltukta yattım *** Gidiyor musun, yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet *** Topladığım valizleri, teker teker boşalttım Gitmek için ayırttığım biletleri hep yaktım Elimden hiç düşmedi, telefonlara sardım Dün gece yoksun diye, koltukta yattım *** Gidiyor musun, yani geçici mi? Seyahat mi, temelli mi? *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet *** Madem gidiyorsun, yalandan veda et Reçetemde bir kaç dost, biraz da metanet Her zaman ki huyun bu, gel bizide ziyan et Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet Bu bir ayrılık değil, resmen cinayet

Dürbün Demet Akalın Yirminci yıl *** Benim de hatalarım var Mesela seni sevmek Beni kurtaran bir şey var Seni erken silmek *** Kim bilir kaç aşk kaybettim Tek tek ben Aşk diye boş boş direttim *** Senin yüzünden Döndüm ölümden Çekil önümden of *** Ya sen bela mısın? Kalpten atar mısın beni? Ne olur benden uzağa gidip Bir dürbünle ordan bakar mısın bana? *** Ya sen bela mısın? Kalpten atar mısın beni? Ne olur benden uzağa gidip Bir dürbünle ordan bakar mısın bana? *** Benim de hatalarım var Mesela seni sevmek Beni kurtaran bir şey var Seni erken silmek *** Kim bilir kaç aşk kaybettim Tek tek ben Aşk diye boş boş direttim *** Senin yüzünden Döndüm ölümden Çekil önümden of *** Ya sen bela mısın? Kalpten atar mısın beni? Ne olur benden uzağa gidip Bir dürbünle ordan bakar mısın bana? *** Ya sen bela mısın? Kalpten atar mısın beni? Ne olur benden uzağa gidip Bir dürbünle ordan bakar mısın bana? *** Ya sen bela mısın? *** Ya sen bela mısın? Kalpten atar mısın beni? Ne olur benden uzağa gidip Bir dürbünle ordan bakar mısın bana? Ya sen bela mısın?

Efeler Kara kara düşünmek benim işim değil İşi olana da sözüm yok Her gidene üzülmek benim işim değil Üzülürüm ama lüzum yok *** Kimin istediği gibi ki şu hayat? Kendi bildiğini okuyor Hep aynı terane yıllar yılı Bi' saatten sonra sıkıyor *** Efelenip efelenip gidenleri "Bi' daha arama beni!" diyenleri Sabahına kapımda bitenleri Çok gördük, çok gördük *** Efelenip efelenip gidenleri "Bi' daha arama beni!" diyenleri Sabahına kapımda bitenleri Çok gördük, çok gördük *** Kara kara düşünmek benim işim değil İşi olana da sözüm yok Her gidene üzülmek benim işim değil Üzülürüm ama lüzum yok *** Kimin istediği gibi ki şu hayat? Kendi bildiğini okuyor Hep aynı terane yıllar yılı Bi' saatten sonra sıkıyor *** Efelenip efelenip gidenleri "Bi' daha arama beni!" diyenleri Sabahına kapımda bitenleri Çok gördük, çok gördük *** Efelenip efelenip gidenleri "Bi' daha arama beni!" diyenleri Sabahına kapımda bitenleri Çok gördük, çok gördük *** Kimin istediği gibi ki şu hayat? Kendi bildiğini okuyor Hep aynı terane yıllar yılı Bi' saatten sonra sıkıyor *** Efelenip efelenip gidenleri "Bi' daha arama beni!" diyenleri Sabahına kapımda bitenleri Çok gördük, çok gördük *** Efelenip efelenip gidenleri "Bi' daha arama beni!" diyenleri Sabahına kapımda bitenleri Çok gördük, çok gördük

Gazino Kıymetli misafirler, Bir Demet gazinosuna hoş geldiniz... Dev gazinomuş iftaharla sunar, huzurlarınızda Demet Akalın *** Hadi canım ordan Gideceksen yaylan Bukadar megaloman Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle Yola gel ha şöyle İşimiz bitince Oldu derim, pas geçerim *** Kafana göre yaşayacaksan Söyleseydin ben çekilirdim Yeryüzü yarılsa da girse Ah canım ne bu rezil halin *** Kalbim isyanda akşamdan kalma Ne yapar belli değil Ben bu saate kadar sus, konuşmadıysam Annene bir teşekkür bil *** Hadi canım ordan Gideceksen yaylan Bukadar megaloman Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle Yola gel ha şöyle İşimiz bitince Oldu derim, pas geçerim *** Hadi canım ordan Gideceksen yaylan Bukadar megaloman Olmasaydın olmasaydın ne yapardım söyle Yola gel ha şöyle İşimiz bitince Oldu derim, pas geçerim *** La la leyo Zar soluyor yüreğin belki La la leyo İçim yanıyor, yıkılsın dünya

Hürmetler Orda rahatmısın sevgili taklidim Beni yaşatırken mutlumusun? Yanındaki benim temsili katilim Seni vurmayacak mı sanıyorsun? *** Bende geçtim o yollardan O yıllardan, o kollardan Okuyosun ama öğrenemiyosun Aşkı okullardan *** Senin gibi neler gördü bu dünya Ne sultanlar, ne hürremler Ben son sözümü demedim daha Ahı tutanlara hürmetler *** Senin gibi neler gördü bu dünya Ne sultanlar, ne hürremler Ben son sözümü demedim daha Ahı tutanlara hürmetler *** Orda rahatmısın sevgili taklidim Beni yaşatırken mutlumusun? Yanındaki benim temsili katilim Seni vurmayacak mı sanıyorsun? *** Bende geçtim o yollardan O yıllardan, o kollardan Okuyosun ama öğrenemiyosun Aşkı okullardan *** Senin gibi neler gördü bu dünya Ne sultanlar, ne hürremler Ben son sözümü demedim daha Ahı tutanlara hürmetler *** Senin gibi neler gördü bu dünya Ne sultanlar, ne hürremler Ben son sözümü demedim daha Ahı tutanlara hürmetler *** Ahı tutanlara hürmetler Senin gibi neler gördü bu dünya Ne sultanlar, ne hürremler Ben son sözümü demedim daha Ahı tutanlara hürmetler

Rakipsiz Olduğu kadar, olmadığı kader Sen ederinden fazla sevildin Beni bitirdi sanan kendi biter Aşk cephesinde büyük yenildin *** Beni de seni yaratan Allah yarattı Ner'de düşürdün o vicdanını? Senin adına üzgünüm, o konu kapandı Güle güle kullan, al hüsranını *** Severken ne kadar büyükse Giderken de o kadar rakipsiz kalbim *** Olduğu kadar, olmadığı kader Sen ederinden fazla sevildin Beni bitirdi sanan kendi biter Aşk cephesinde büyük yenildin *** Olduğu kadar, olmadığı kader Sen ederinden fazla sevildin Beni bitirdi sanan kendi biter Aşk cephesinde büyük yenildin *** Beni de seni yaratan Allah yarattı Ner'de düşürdün o vicdanını? Senin adına üzgünüm, o konu kapandı Güle güle kullan, al hüsranını *** Severken ne kadar büyükse Giderken de o kadar rakipsiz kalbim *** Olduğu kadar, olmadığı kader Sen ederinden fazla sevildin Beni bitirdi sanan kendi biter Aşk cephesinde büyük yenildin *** Olduğu kadar, olmadığı kader Sen ederinden fazla sevildin Beni bitirdi sanan kendi biter Aşk cephesinde büyük yenildin *** Severken ne kadar büyükse Giderken de o kadar rakipsiz kalbim *** Olduğu kadar, olmadığı kader Sen ederinden fazla sevildin Beni bitirdi sanan kendi biter Aşk cephesinde büyük yenildin *** Olduğu kadar, olmadığı kader Sen ederinden fazla sevildin Beni bitirdi sanan kendi biter Aşk cephesinde büyük yenildin