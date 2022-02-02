Rekor Şarkı Sözleri
Demet Akalın Rekor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Rekor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rekor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yok anladım bize karada ayrılık yok
Buralarda benden başka kürkçü dükkânı yok
Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok
Bizde böyle aşkın şiddeti merhamet yok
***
Bir yuva dedik içine aşk ektik
3 de çocuk istedik kavgadan vakit yok
***
Bir yuva dedik içine aşk ektik
3 de çocuk istedik kavgadan vakit yok
***
Evde sıcacık yatak
İstemezsen koltuk da rahat
Yeter ki yanımda kal
Ya da bizi baştan yarat
***
Evde sıcacık yatak
İstemezsen koltuk da rahat
Yeter ki yanımda kal
Ya da bizi baştan yarat
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Yaz hadi bugünü yaz bir kenara
Mütemadiyen her sene bensiz kutla
Yaz hadi bugünü yaz bir kenara
Unutma ki her giden dönmez aşkta
***
Gelemem akşama bozuyor ağlama
Bu da geçer ama yenisi var
Seveni vur ama kalp kırma
İlahî adalet diye bir şey var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
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Biz bile ayrıldıysak durum gerçekten vahim
Aşk acısı ne kadar sürer kalbim yok mu tahminin?
***
Aklımda hâlâ cevapsız bazı şeyler
Hiç ummadığım çiftler rekor kırıyor
Doğru insanı arıyor yanlış kişiler
Aşkın içi boşalmış dekor duruyor
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
İkinizden birisi yarın bıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
İkinizden birisi yarın bıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
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Mektupları, resimleri kaldıramam ki
Sevdim seni başkasına yar edemem ki
İki dünya bir araya gelse imkansız
Seni benden başkasıyla düşünemem ki
***
Sevgilim kıskanırlar
Yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar
Aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek
***
Bahar dalı çiçek gibi yeşilin rengi
Anlatmanın imkanı yok güzelliğini
Sana susuz, açım sana, hastayım sana
Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki
***
Sevgilim kıskanırlar
Yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar
Aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek
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Sevmek yakışmıyor senin gibilere
İhaneti sevindirip aşkı üzenlere
Kalk gel cesaretim burada durulmuyor
Kurtar bu canı bu azaptan
***
Seninle mutluyduk bugüne kadar
Aramızdan biri sözünden dönene kadar
Tükendim kalbimde kalıcı hasar
Buraya kadar of buraya kadar
***
Sen beni hak etmedin
Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin
Dönsen ne yazar eksildik azar azar
Seni bir daha sevmemeye yeminim var
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Sen beni hak etmedin
Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin
Dönsen ne yazar eksildik azar azar
Seni bir daha sevmemeye yeminim var
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