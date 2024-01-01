130 BPM Forte Şarkı Sözleri
Demet Akalın 130 BPM Forte şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın 130 BPM Forte şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 130 BPM Forte sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın
130 BPM Forte
-
Yine kalıyor aynı noktada
Suratın da asılıyor
Bi' derdin bitmeden
Sende valla diğeri başlıyor aaah
***
Hiç durulmuyor
Orda bi' dur
Geride dur
Vermiyorsun ki sen bana huzur
Konuşmadan bi' dinlesen
Biraz sussan çok güzel olur
***
Evde sen otur da kendi
Kendine kudur (dur dur dur)
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Yine kalıyor aynı noktada
Suratın da asılıyor
Bi' derdin bitmeden
Sende vallah diğeri başlıyor aaah
***
Hiç durulmuyor
Orda bi' dur
Geride dur
Vermiyorsun ki sen bana huzur
Konuşmadan bi' dinlesen
Biraz sussan çok güzel olur
***
Evde sen otur da kendi
Kendine kudur (dur dur dur)
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte)
Pistin ortasında (sında sında sında) oynuyorum
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte)
Oynuyorum
-
Böyle insanoğlu
Düşünmüyor ki sonu
Kaybedince kıymeti biliyor
***
Kalp eridi su oldu
Yokluğumda mahvoldu
Huzurda affını diliyor
***
Hey aşk bende durmuyor
Hey yanımdan da geçmiyor
***
Hey hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Bulamazsın sen yazgında
Ben gibi seveni bu cihanda
***
Hey hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Bulamazsın sen yazgında
Ben gibi seveni bu cihanda
-
-
Yine kalıyor aynı noktada
Suratın da asılıyor
Bi' derdin bitmeden
Sende valla diğeri başlıyor aaah
***
Hiç durulmuyor
Orda bi' dur
Geride dur
Vermiyorsun ki sen bana huzur
Konuşmadan bi' dinlesen
Biraz sussan çok güzel olur
***
Evde sen otur da kendi
Kendine kudur (dur dur dur)
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Yine kalıyor aynı noktada
Suratın da asılıyor
Bi' derdin bitmeden
Sende vallah diğeri başlıyor aaah
***
Hiç durulmuyor
Orda bi' dur
Geride dur
Vermiyorsun ki sen bana huzur
Konuşmadan bi' dinlesen
Biraz sussan çok güzel olur
***
Evde sen otur da kendi
Kendine kudur (dur dur dur)
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte)
Pistin ortasında (sında sında sında) oynuyorum
***
Şu anda kulüpte keyfim yerinde
Arasan da seni duymuyorum
Sanma çekilirim bir kenara
Pistin ortasında oynuyorum
***
Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte)
Oynuyorum
-
-
Noldu heyecanlandın
Dizildi laflar gözlerine
İnmesin bir yerlerine
***
Bundan sonra öyle
Sövdürtme kendine
Allah’ından bul da
Sürün yerden yere
***
Hadi o zaman
Bensiz dünya cehennemmiş demişsin
Madem öyle yan o zaman
***
Atma i·çine söyle
Yapma bana gönderme
Haydi bir cesaretle
Söylesene sıkıyorsa suratıma
***
Görmedim hiç alemde
Sen gibisi ömrümde
İzliyorum hayretle
Vay anasını sayın seyirciler
***
Sağdan soldan yandan
Kıvırma lafları döndürme
Ben dönmem geriye
***
Bundan sonra öyle
Sövdürtme kendine
Allah’ından bul da
Sürün yerden yere
***
Hadi o zaman
Bensiz dünya cehennemmiş demişsin
Madem öyle yan o zaman
***
Atma içine söyle
Yapma bana gönderme
Haydi bir cesaretle
Söylesene sıkıyorsa suratıma
***
Görmedim hiç alemde
Sen gibisi ömrümde
İzliyorum hayretle
Vay anasını sayın seyirciler
***
Hadi o zaman
Bensiz dünya cehennemmiş demişsin
Madem öyle yan o zaman
***
Atma içine söyle
Yapma bana gönderme
Haydi bir cesaretle
Söylesene sıkıyorsa suratıma
***
Görmedim hiç alemde
Sen gibisi ömrümde
İzliyorum hayretle
Vay anasını sayın seyirciler
-
-
Bir yolunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında
Bir sürü bahanen var, bana ezbere cümleler kurma
Değeri yok üstelik ilk defa değil
Sözlerin acıtmıyor beni
***
Eskidendi, eskidi resimler gibi
Geçer dedim direndim aşka
Bir türlü geçmedi
***
Bir yolunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Olurunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında
Görmezden gelmişim gerçekleri
Eskidendi, eskidi resimler gibi
Geçer dedim direndim aşka
Bir türlü geçmedi
***
Bir yolunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Olurunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Olurunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
-
-