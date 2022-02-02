Demet Akalın

-
Bile bile açık açık lades olmaz bunu bir kenara yaz
Hiç uzatma kapı açık arkana bakma gururun varsa biraz
***
Seni hatırlamaya bile gerek yok düşündüm sen asla buna değmezsin
Bazen insan hata da yapar ancak sen gözümde hata bile etmezsin
***
Artık her şey için çok geç bari tadında bırak
Bir suçlu arıyorsan git acilen aynaya bak
***
Bile bile açık açık lades olmaz bunu bir kenara yaz
Hiç uzatma kapı açık arkana bakma gururun varsa biraz
***
Bile bile açık açık lades olmaz bunu bir kenara yaz
Lafı boş ver kapı açık arkana bakma gururun varsa biraz
***
Gördüğüm en ucuz yalancı sensin yatıyor kalkıyor atıyorsun
Bu hayatı aşk gemisi mi sandın dikkat et su aldın batıyorsun
-
Bu kalbin üzülmesine izin vermeyeceğim
Sevgi saygı ne varsa yitirdik
Mutlu sonu görmeden asla ölmeyeceğim
Giden kazansa illaki bilirdik
***
Çat diye kaldırıp atıyorum resimlerimizi duvardan
Herkes nasibini alır giderli şarkılardan
***
Arkasına bakmadan çekip giden birisi var
Eminim bu gidişin yarın U dönüşü var
O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin
Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var
***
Arkasına bakmadan çekip giden birisi var
Eminim bu gidişin yarın U dönüşü var
O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin
Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var
-
Yangın her aşkın yolu sevdim gördüm
Gözlerin karanlık kuyu düştüm öldüm
***
Ahh gönlün şimdi başka yâre mesken
Ahh el çekmiyor kara sevda benden
Sen hangi elde sevda olup açtın
Ben karlı dağlar misali yalnızım
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yâr sana hakkımı helal ettim
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yâr sana hakkımı helal ettim
***
Ahh gönlün şimdi başka yâre mesken
Ahh el çekmiyor kara sevda benden
Sen hangi elde sevda olup açtın
Ben karlı dağlar misali yalnızım
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yâr sana hakkımı helal ettim
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yâr sana hakkımı haram ettim
-
En büyük aşkın bile sonu var
Kaderin önüne geçilmiyor
Doğmadan yazılıyor hikâye
Hayat önceden seçilmiyor
***
En büyük aşkın bile sonu var
Kaderin önüne geçilmiyor
Doğmadan yazılıyor hikâye
Hayat önceden seçilmiyor
***
Bize de yolun çıkmazı göründü
Anılar ortadan ikiye bölündü
Yüreğim hep gururuyla övündü
Burada gidene dur denilmiyor
***
Bahçesini gülünü perdesini tülünü
Her şeyini özle aşk yuvamızın
Al her acı gününü yangınını külünü
Taşın kalbimden hemen yarın
***
Bahçesini gülünü perdesini tülünü
Her şeyini özle aşk yuvamızın
Al her acı gününü yangınını külünü
Taşın kalbimden hemen yarın
-
İki şeyi bir araya koymam aklımı kalbime yormam
Şansıma küsüp ona kızmam sonuçta her şey kısmet
***
Nasıl yapılırmış nispet asıl sen şimdi seyret
Benim de sabrım var elbet şansına veda et
***
Bu kadarı yeter bende bitti mi biter gönlüme bir sözüm yeter
Herkes kendine döner ektiğini biçer kalbine hesabı öder
***
Her şeyi bir bir unut sana ait ne varsa al durma
Artık nereye gidersen git bana ait kalbindeki imza
***
Her şeyi bir bir unut sana ait ne varsa al durma
Artık nereye gidersen git bana ait kalbindeki imza
-
Seni de hatırlatır beni de hatırlatır
Ne büyük aşk lafı herkese
Her yerden duyuyoruz ne güzel uyuyoruz
Kalbimizden gelen bu sese
***
Bir gün bile ayrılık bizim için saçmalık
Düşüncesi bile korkutur
Bütün olanlar için şöyle diyebiliriz
Delice sevmenin sonucudur
***
Bir daha sev beni şimdi
Bir daha bizi yaşa bıkma
Söylesem bin defa gerçek aşk bu
Haydi durma…
***
Bir daha sev beni şimdi
Bir daha bizi yaşa bıkma
Söylesem bin defa nerde bulacağız
Böyle aşk bir daha
***
Seni de hatırlatır beni de hatırlatır
Ne büyük aşk lafı herkese
Her yerden duyuyoruz ne güzel uyuyoruz
Kalbimizden gelen bu sese
***
Bir gün bile ayrılık bizim için saçmalık
Düşüncesi bile korkutur
Bütün olanlar için şöyle diyebiliriz
Delice sevmenin sonucudur
***
Bir daha sev beni şimdi
Bir daha bizi yaşa bıkma
Söylesem bin defa gerçek aşk bu
Haydi durma…
***
Bir daha sev beni şimdi
Bir daha bizi yaşa bıkma
Söylesem bin defa nerde bulacağız
Böyle aşk bir daha
Haydi durma…
**
Bir daha sev beni şimdi
Bir daha bizi yaşa bıkma
Söylesem bin defa gerçek aşk bu
Haydi durma…
***
Bir daha sev beni şimdi
Bir daha bizi yaşa bıkma
Söylesem bin defa nerde bulacağız
Böyle aşk… Bir daha
-
Haksızsın ikimiz de biliyoruz kabul et istersen
Yanlışı doğruyu yüzüne de vururum tabii beni dinlersen
***
Kaç kere denedik denedik denedik yetmedi yine denedik
Yılda en az iki üç kere bozuk bir ilişki tazeledik
***
Söyle nereye kadar böyle nereye kadar
Çok basit bir karar iki çift sözüme bakar
***
Tak şu sepeti koluna herkes kendi yoluna
Arama sorma boşuna gitmiyor hoşuma lalalalalala
***
Tak şu sepeti koluna herkes kendi yoluna
Arama sorma boşuna gitmiyor hoşuma lalalalalala
-
(Son, 'ki, üç, dört)
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime
Ben ben değilim bu günlerde
Yediğim nanelerin haddi hesabı yok
Şişenin dibindeyim
Çok mutsuzum
Çok, çok, çok (Vah, vah)
***
Kendiliğinden gelsen n'olur
Aramıyorum yiğitlikten
Sendeki sabır da mübarek
Paslanmaz çelikten
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime
Ben ben değilim bu günlerde
Yediğim nanelerin haddi hesabı yok
Şişenin dibindeyim
Çok mutsuzum
Çok, çok, çok
***
Kendiliğinden gelsen n'olur
Aramıyorum yiğitlikten
Sendeki sabır da mübarek
Paslanmaz çelikten
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
(Of! Öptürmedi dudaktan)
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
-
Sen!
Yaşadığım tek pişmanlığım
Yüzümdeki çizgim kalbimdeki ahım
Sığındığım liman sarıldığım yılan
Bir baş belası
***
Sen!
Her gördüğümde acıyarak baktığım
Ve ağıtlarla arkamda bıraktığım
Hayatımın en büyük hatasısın sen!
***
Ve ben!
Bir gülüşün uğruna dünyayı veren
Karşılıksız çıkarsız delice seven
Bugünlerde seni kalem kalem silen
***
Yine ben!
Kaçırdığın belki de en büyük şansın
İlk göz ağrın hesapta yol arkadaşın
Şimdilerde izine az rastladığın
***
Sen!
Her gördüğümde acıyarak baktığım
Ve ağıtlarla arkamda bıraktığım
Hayatımın en büyük hatasısın sen!
-
Hani elindeyken kıymet bilmezsin ya
Sen de bu misal geç mi fark ettin
Geriye dönmek için bir bahane ararsın ya
Taş mı düştü şimdi çark ettin
Hayret!
***
Zamanında yokları oynayan sendin
Ayrılık acısıyla şimdi kendine mi geldin
***
Söyledim sana aşk oyuncak ayrılık oyun
Bence kalbinde sorun
Denize düşsen yılana sarılıyorsun yazık!
Felaket senin sonun
***
aşk oyuncak ayrılık oyun
Bence kalbinde sorun
Denize düşsen yılana sarılıyorsun yazık!
Felaket senin sonun
-
Çık karşıma kaderim
Bu gece bitirelim
Verdiklerini de al
Hepsi senin eserin
***
Tek bir aşktı isteğim
Bir omuz düşlediğim
Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim
***
Suçlu sensin, kalbin değil
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk
***
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk
***
Çık karşıma kaderim
Bu gece bitirelim
Verdiklerini de al
Hepsi senin eserin
***
Tek bir aşktı isteğim
Bir omuz düşlediğim
Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim
***
Suçlu sensin, kalbin değil
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk
***
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk
-
Küçük bir çocuğum sanki senin yanında
Bütün dünya dertlerinden uzak
O derin derin gözlerine dalınca
Seni sevmek dışında her şey bana yasak
***
Ben kime ne iyilik ettim de
Seni bana yazdı kader
Aşk ödülünü aldı kalbim
Bu da bana bir ömür yeter
***
Sadece filmlerde olur sanırdım böylesine büyük aşklar
Bizim seninle doğmayı bekleyen bir oğlumuz var
***
Sadece filmlerde olur sanırdım böylesine büyük aşklar
Bizim seninle doğmayı bekleyen bir oğlumuz var
-
Sen bana nasıl kıydın söyle bu kadar zor muydu iki kelime
Sen beni nasıl kırdın böyle bu kadar zor muydu iki kelime
***
Gözümde kanlı yaşım çok geç anlamışım
Kendimi yollara bırakmışım
Dilimde yalvarışım meğerse ben yalanmışım
Kendimi sana adamışım
***
Bir köşede oturmuş ağlıyorum
Gün kavuşmuş karanlık geceye
Nasıl bu hâle geldik anlamıyorum
Aşk dönüşmüş çözülmez çileye
***
Bir köşede oturmuş ağlıyorum
Gün kavuşmuş karanlık geceye
Nasıl bu hâle geldik anlamıyorum
Aşk dönüşmüş çözülmez çileye
-
Kimin sözü geçmiş söyle hayata
Her kader davacı ne aşk mahkumu
Hani zamanla akar der dururlar ya
İçimde erirken umudum buruk
***
Sensiz geçen yıllar çalarken benden
Bir bilsen dünyaya ne çok ah ettim
Yalnızlık demlerinde seni verdi ya
Bu zalim dünyayı bile affettim
***
Ah sevgilim sen başkasın
Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm
Anladım sen aşksın
***
Ah sevgilim sen başkasın
Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm
Anladım sen aşksın
***
Kimin sözü geçmiş söyle hayata
Her kader davacı ne aşk mahkumu
Hani zamanla akar der dururlar ya
İçimde erirken umudum buruk
***
Sensiz geçen yıllar çalarken benden
Bir bilsen dünyaya ne çok ah ettim
Yalnızlık demlerinde seni verdi ya
Bu zalim dünyayı bile affettim
***
Ah sevgilim sen başkasın
Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm
Anladım sen aşksın
***
Ah sevgilim sen başkasın
Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm
Anladım sen aşksın
***
Ah sevgilim sen başkasın
Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm
Anladım sen aşksın
-
İlelebet ilelebet böyle sürüp gitmez elbet
Neşe kadar hüzün de var hayatın içinde
***
İlelebet ilelebet böyle sürüp gitmez elbet
Neşe kadar hüzün de var hayatın içinde
***
Kötü günümde de yanımda olacaksan
Yine sevda sözünde duracaksan
Yerin baki bende
***
Geçiyor ömür ama tatlı ama acı
Aşktan ötesi önemli değil
Söndürme içimdeki ışığı
Herkese kırmızı sana yeşil
***
Geçiyor ömür ama tatlı ama acı
Aşktan ötesi önemli değil
Söndürme içimdeki ışığı
Herkese kırmızı sana yeşil
-
Ağlamışım gülmüşüm
Yanmışım yıkılmışım
Sanki senin umrunda mı
Sevilmeden sevmişim
Yaramı zor sarmışım
Sende her şey yolunda mı
***
Çağırmadan gelmişsin
Ne çok zahmet etmişsin
Pişmanlıklar koynunda mı
Dile kolay dön demek
Kalbe kolay mı
***
Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan
Gönül medet ummuş ondan bundan
Ne kin tutar kalbim ne bir intikam
Sana değmez yıkıl karşımdan
***
Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan
Gönül medet ummuş ondan bundan
Ne kin tutar kalbim ne bir intikam
Sana değmez yıkıl karşımdan
Artık çok geç yıkıl karşımdan
***
Ağlamışım gülmüşüm
Yanmışım yıkılmışım
Sanki senin umrunda mı
Sevilmeden sevmişim
Yaramı zor sarmışım
Sende her şey yolunda mı
***
Çağırmadan gelmişsin
Ne çok zahmet etmişsin
Pişmanlıklar koynunda mı
Dile kolay dön demek
Kalbe kolay mı
***
Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan
Gönül medet ummuş ondan bundan
Ne kin tutar kalbim ne bir intikam
Sana değmez yıkıl karşımdan
***
Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan
Gönül medet ummuş ondan bundan
Ne kin tutar kalbim ne bir intikam
Sana değmez yıkıl karşımdan
Artık çok geç yıkıl karşımdan
***
Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan
Gönül medet ummuş ondan bundan
Ne kin tutar kalbim ne bir intikam
Sana değmez
Sana değmez
-