Ateş Şarkı Sözleri
Demet Akalın Ateş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Ateş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ateş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben seni büyük sevicem nasılsa
Sen hele bir gel bana minik minik
Her türlü savaştan zaferle çıkan
Şu deli yüreğim bir sana yenik
***
Seni bugüne kadar sevenler
Hakkını verememiş
O gözlerine dalmış dalmış da
Kalbinin içini görememiş
***
O işler öyle olmuyor işte
Öğrenirsin bu gidişle
Aşk ateşine gönüllü düşenler
Yanıyor görünmez bir ateşte
***
Ben seni büyük sevicem nasılsa
Sen hele bir gel bana minik minik
Her türlü savaştan zaferle çıkan
Şu deli yüreğim bir sana yenik
-
Uçurumun ta dibinde
Pencerenin gerisinde
Yokladığın ihtimalse
İhtimalsen daha gelme
***
Kendini kandırmakta
Usta mı var benden başka?
Bu oyunlar diyarında
Sıkılırsın bence gelme
***
Sussan da akıyo' yaşlar
Hadi susma, içeri içeri
Makul olana biz varamadık ki
Nerde hasta bizi buluyo' bizi
***
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
***
Zümrütünden hayır da yok
Çürük vişne dudağından
Çatık kaşı, yarık toprak
Yağmur olsan bile yağma
***
N'apalım len ölelim mi?
Ağlarken gülelim mi?
Bildiğini okuyosun
Aşk seni bi' temiz dövelim mi?
***
Sussan da akıyo' yaşlar
Hadi susma, içeri içeri
Makul olana biz varamadık ki
Nerde hasta bizi buluyo' bizi
***
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
***
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
-
Yokluğunda çok acı çektim
Demeyi isterdim
Bir iyi geldi ki ayrılık
Bitti bütün derdim
***
Alışmadık kalpte aşk durmaz
Durmadı zaten
Kimsenin yanı boş kalmaz
Kalmadı zaten
***
Yeni bir aşka yelken açtım
Çok mutluyum iki kere iki dört
Esiyor şimdi tabi senin oralar
Aman üşütürsün sırtını ört
***
Yeni bir aşka yelken açtım
Çok mutluyum iki kere iki dört
Esiyor şimdi tabi senin oralar
Aman üşütürsün sırtını ört
-
Bırak gelirse gelsin üstüme dünya
Bırak tütsün yangın yeri
Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi
Olmayınca olmuyor işte
***
Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın
Bir ömür benim başıma belasın, belasın
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
***
Bırak gelirse gelsin üstüme dünya
Bırak tütsün yangın yeri
Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi
Olmayınca olmuyor işte
***
Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın
Bir ömür benim başıma belasın, belasın
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
-
Sabahın bi' körü, göremem önümü
Ellerim mesajlar yazıyo'
Biraz hakaret, bitecek sabret
Bizim de canımız çok yanıyo'
***
Daha açamadın asıl konuları
İçimde fırtınalar kopuyor
Senin de bildiğin bütün karmaların
Acısı yavaş yavaş çıkıyor
***
Yalnız kalmazdım
Bilsem yorulmazdım
Aşktan yıkılmazdım
Pes! Yenildim son kez
***
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Kes!
Son 'ki
***
Üç beş kişisel özel eşyan vardı
Topla! Çeneni kapat!
Sende kalan ne varsa gereksizdir
At!
N'apıyorsan yap!
***
Kafanı topla, bırak
Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu
İstediğin de buydu, al işte oldu
N'apıyorsan yap!
***
Yalnız kalmazdım
Bilsem yorulmazdım
Aşktan yıkılmazdım
Pes! Yenildim son kez
***
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Kes!
Son 'ki
***
Üç beş kişisel özel eşyan vardı
Topla! Çeneni kapat!
Sende kalan ne varsa gereksizdir
At! N'apıyorsan yap!
***
Kafanı topla, bırak
Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu
İstediğin de buydu, al işte oldu
N'apıyorsan yap!
***
Üç beş kişisel özel eşyan vardı
Topla! Çeneni kapat!
Sende kalan ne varsa gereksizdir
At! N'apıyorsan yap!
***
Kafanı topla, bırak
Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu
İstediğin de buydu, al işte oldu
N'apıyorsan yap!
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