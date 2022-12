Demet Akalın

Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik *** Seni bugüne kadar sevenler Hakkını verememiş O gözlerine dalmış dalmış da Kalbinin içini görememiş *** O işler öyle olmuyor işte Öğrenirsin bu gidişle Aşk ateşine gönüllü düşenler Yanıyor görünmez bir ateşte *** Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik

Sabahın bi' körü, göremem önümü Ellerim mesajlar yazıyo' Biraz hakaret, bitecek sabret Bizim de canımız çok yanıyo' *** Daha açamadın asıl konuları İçimde fırtınalar kopuyor Senin de bildiğin bütün karmaların Acısı yavaş yavaş çıkıyor *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap!