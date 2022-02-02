Demet Akalın

Mucize Ne oldu da biz bu duruma geldik Az mı sevdik çok mu sevdik Biz nerede hata yaptık Düşünüyorum bulamıyorum İşin içinden çıkamıyorum *** Şimdi gördüm çok şaşırdım Yeni mi geldin burada mıydın Oysa bir ara hep aklımdaydın İsim neydi çıkaramadım Adın neydi hatırlamadım *** Her şey çok güzel gidiyordu Konuşuyorduk anlaşıyorduk Günler çok çabuk geçiyordu Deniyorduk başarıyorduk inan *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize *** Hatırlatayım müsaadenle Fazla değil geçen sene Biz ayrıldık seve seve Barışmamız bir mucize

Aldatıldım Ne kadardır sürüyordu Başka kimler biliyordu Söyle kaç arkadaş kaç dost Arkamdan gülüyordu *** Demek ki ben senin için Hiçbir şeyden ibarettim Hayatına girip çıkan Sıradan bir hikâyeydim *** O kadar mı kıymetim yok O kadar mı değerim yok Ne kadar acı... Bir o kadar açık; Aldatıldım! *** Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun *** Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun

Bebek Eğer bana ayıracak vaktin varsa Kendini savunacak gücün varsa Sende az da olsa gurur varsa Evde bekliyorum *** Olmuyor böyle boş konuşmakla Birkaç gün görüşüp sonra kaçmakla Doğru söyleyecek yüzün yoksa Gelme istemiyorum *** Ne üzülür ne sıkılır Sadece birazcık düşünür Hemen yeni bir âşık bulunur Yerin çok çabuk doldurulur *** Sevgilimi koluma takarım Bebek'te üç beş tur atarım Olmadı bir de sinema yaparım (Olmadı bir de Miami yaparım) Gördüğün gibi çok unutkanım

Çekilmiyor Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Ben kendimi baharda sanmışım Kış ortasında çiçek açmışım Yanlış dağa sırtımı vermişim Ay-ay-ay içim sızlıyor içim *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın Dağıldı kalbimin inci taneleri *** Ben kendimi baharda sanmışım Kış ortasında çiçek açmışım Yanlış dağa sırtımı vermişim Ay ay ay içim sızlıyor içim *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor *** Çekilmiyor, çekilmiyor Hayat senle çekilmiyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor Bu sözleri duyman lazım Arkandan yas tutulmuyor

Geç Kalmadın mı? Sendin benden ikinci bir şans isteyen Sendin bir cümleyle her şeyi bitiren Sözler utandı gözler yaşlandı neden Özür dilemek için geç kalmadın mı? *** Gözümde tütse de bazı tavırların Üzgünüm hayatım çok yanlış yaptın Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım Avuçlarından su gibi akıp kaçtım Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım Sen o defteri ellerinle kapattın *** Çok çok çok çok pişmansın biliyorum Boş boş boş ne yapsan boş duyuyorum Yok yok yok senden vazgeçiyorum Ölsem de ben sözümden dönmüyorum