Demet Akalın

-
Ne oldu da biz bu duruma geldik?
Az mı sevdik? Çok mu sevdik?
Biz nerde hata yaptık?
***
Düşünüyorum, bulamıyorum
İşin içinden çıkamıyorum
***
Şimdi gördüm, çok şaşırdım
Yeni mi geldin? Burda mıydın?
Oysa bir ara hep aklımdaydın
***
İsim neydi? Çıkaramadım
Adın neydi? Hatırlamadım
***
Her şey çok güzel gidiyordu
Tanışıyorduk, anlaşıyorduk
Günler çok çabuk geçiyordu
Deniyorduk, başarıyorduk inan
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
(Barışmamız bir mucize)
***
Şimdi gördüm, çok şaşırdım
Yeni mi geldin? Burda mıydın?
Oysa bir ara hep aklımdaydın
***
İsim neydi? Çıkaramadım
Adın neydi? Hatırlamadım
***
Her şey çok güzel gidiyordu
Tanışıyorduk, anlaşıyorduk
Günler çok çabuk geçiyordu
Deniyorduk, başarıyorduk inan
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
(Bir mucize...)
-
Ne oldu da biz bu duruma geldik?
Az mı sevdik? Çok mu sevdik?
Biz nerde hata yaptık?
***
Düşünüyorum, bulamıyorum
İşin içinden çıkamıyorum
***
Şimdi gördüm, çok şaşırdım
Yeni mi geldin? Burda mıydın?
Oysa bir ara hep aklımdaydın
***
İsim neydi? Çıkaramadım
Adın neydi? Hatırlamadım
***
Her şey çok güzel gidiyordu
Tanışıyorduk, anlaşıyorduk
Günler çok çabuk geçiyordu
Deniyorduk, başarıyorduk inan
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
(Barışmamız bir mucize)
***
Şimdi gördüm, çok şaşırdım
Yeni mi geldin? Burda mıydın?
Oysa bir ara hep aklımdaydın
***
İsim neydi? Çıkaramadım
Adın neydi? Hatırlamadım
***
Her şey çok güzel gidiyordu
Tanışıyorduk, anlaşıyorduk
Günler çok çabuk geçiyordu
Deniyorduk, başarıyorduk inan
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
***
Hatırlatayım müsaadenle
Fazla değil geçen sene
Biz ayrıldık seve seve
Barışmamız bir mucize
(Bir mucize...)
-
Ne kadardır sürüyordu
Başka kimler biliyordu
Söyle kaç arkadaş kaç dost
Arkamdan gülüyordu
***
Demek ki ben senin için
Hiçbir şeyden ibarettim
Hayatına girip çıkan
Sıradan bir hikâyeydim
***
O kadar mı kıymetim yok
O kadar mı değerim yok
Ne kadar acı...
Bir o kadar açık;
Aldatıldım!
***
Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun
Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun
Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun
Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun
***
Şimdi hangi yüzle karşımda duruyorsun
Hem suçlu hem güçlü sabrımı zorluyorsun
Utanmadan bir de hesap mı soruyorsun
Yıkıl karşımdan durma sen sevmeyi bilmiyorsun
-
Eğer bana ayıracak vaktin varsa
Kendini savunacak gücün varsa
Sende az da olsa gurur varsa
Evde bekliyorum
***
Olmuyor böyle boş konuşmakla
Birkaç gün görüşüp sonra kaçmakla
Doğru söyleyecek yüzün yoksa
Gelme istemiyorum
***
Ne üzülür ne sıkılır
Sadece birazcık düşünür
Hemen yeni bir âşık bulunur
Yerin çok çabuk doldurulur
***
Sevgilimi koluma takarım
Bebek'te üç beş tur atarım
Olmadı bir de sinema yaparım
(Olmadı bir de Miami yaparım)
Gördüğün gibi çok unutkanım
-
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Ben kendimi baharda sanmışım
Kış ortasında çiçek açmışım
Yanlış dağa sırtımı vermişim
Ay-ay-ay içim sızlıyor içim
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin
Büyüsü bozuldu o dev gibi aşkın
Dağıldı kalbimin inci taneleri
***
Ben kendimi baharda sanmışım
Kış ortasında çiçek açmışım
Yanlış dağa sırtımı vermişim
Ay ay ay içim sızlıyor içim
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
***
Çekilmiyor, çekilmiyor
Hayat senle çekilmiyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
Bu sözleri duyman lazım
Arkandan yas tutulmuyor
-
Sendin benden ikinci bir şans isteyen
Sendin bir cümleyle her şeyi bitiren
Sözler utandı gözler yaşlandı neden
Özür dilemek için geç kalmadın mı?
***
Gözümde tütse de bazı tavırların
Üzgünüm hayatım çok yanlış yaptın
Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım
Avuçlarından su gibi akıp kaçtım
Yapacak bir şey yok ben çoktan yol aldım
Sen o defteri ellerinle kapattın
***
Çok çok çok çok pişmansın biliyorum
Boş boş boş ne yapsan boş duyuyorum
Yok yok yok senden vazgeçiyorum
Ölsem de ben sözümden dönmüyorum
-
Kalk gururum bugün buradan gidelim
Ne olur ona yenilmeyelim
Hadi dik dur toparlan gidelim
***
Gel gururum her zalim böyle değil
Eğileceksen sen gerçek aşka eğil
Gözlerinden kurtul da gidelim
***
Oooff teslim etme beni ona
Son kelime aşktan sana
Artık seni sevmiyorum
***
Kalbime dönüyorum
Sevdama ağlıyorum
Umurunda değil ki onun
Aşk benim sonum
-
Okay ladies and gentlemen
Here it is another brand new track from Demet Akalın
Allright, turn it up
This is what you need
This is gonna make you move
This is gonna make you groove
This is everything you ask for, right here, right now
***
This is what you're waiting for
C'mon, c'mon
Turn up the volume
***
Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem
Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var
Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım
Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Pick up pick up, everybody calm down
Pick up pick up, everbody chop around
Pick up pick up, everybody calm down
Everybody calm down, everybody calm down
***
Pick up pick up, everybody calm down
Pick up pick up, everbody chop around
Pick up pick up, everybody calm down
Calm down, calm down
***
Demet on the mic' and stop stop stoppin' it
Funky on the right and rock rock rockin' it
Boot me up to get a little stop stop stoppin' it
On the microphone, will you jug jug juggin' it?
***
Move it, prove it, shake it, don't brake it
Make it, fake it, play it, don't take it
Work it, back it, make it and play it
Demet, Funky C in the place to be
***
Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem
Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var
Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım
Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Move it, prove it, shake it, don't brake it
Make it, fake it, play it, don't take it
Work it, back it, make it and play it
Demet, Funky C in the place to be
***
Will you jug jug juggin' it?
-
Git ona git benden selam söyle, selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle
Git ona git benden selam söyle, selam söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
***
Git ona git benden selam söyle, selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle
Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
***
Onun burnu kafdağı’nda
Söz söylenmez yanında
Kendini beğenmişin biri o
***
Git ona git benden selam söyle, selam söyle
Nispet yapmasın hiç bana öyle, bana öyle
Git ona git benden selam söyle, selam söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
***
Onun burnu kafdağı’nda
Söz söylenmez yanında
Kendini beğenmişin biri o
***
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
***
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
-
Kimselere inancım kalmadı benim
Dost bilip sevdiklerimden el aman dedim
Beni benden alıp da gidenler arasında
En büyük ızdırabı çektiren sendin
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
***
Na-na-na-na-na-na-na-na
Ben gönlünün sultanı başının tacı
Sense kahraman aşık usta yalancı
Şimdi geride kaldıi sen ve senin gibiler
Ve yalan dostlukların verdiği acı
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
Na-na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na-na
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna
Bıkmışım dertten gölge etme
Başka ihsan istemem senden
-
Ben, ne yaptım ki ben sana
Niye böyle apansız
Bırakıp gittin
***
Ben, söyle ne yaptım, söyle
Hiç bir günahım yokken
Sevdim delice
***
Sen Allahını seversen
Aklını başına al
Hemen geri gel
***
Sen o Allahın aşkına
Geçmiş günler hatrına
Bir düşünüver
***
Hasretinden kahrolsam da
İnanki hiç unutmadım
Ne olursun dön geriye
Bir an seni unutamadım
***
Bulamadım, bulamadım
Senin gibi olamadım
Hiç olmadı başka kimse
İnan seni unutamadım
***
Bulamadım, bulamadım
Senin gibi olamadım
Hiç olmadı başka kimse
Seni bir an unutmadım
***
Bulamadım, bulamadım
Senin gibi olamadım
Hiç olmadı başka kimse
Seni bir an unutamadım
-
Kına (yak, yak)
Kına (yak, yak)
***
Biraz daha uğraş güzelim
Sabrım tam taşacak
Tarih bana yaptıklarını
Tükenmezle yazacak
***
Ölenle ölünmez derler
İstisna tanımam
Çiğnediğin güller başına
Siyah çelenk olacak
***
Seninle bir gün daha mı?
Yok (yok) hadi yok (yok)
Bana yatacak yorgan, yastık
Çok ama çok
***
Elinle çizdiğin kaderine
Bak, iyi bak
İyisinden seç kınalarını
En güzel yerine yak
***
Seninle bir gün daha mı?
Yok, hadi yok
Bana yatacak yorgan, yastık
Çok ama çok (çok)
***
Elinle çizdiğin kaderine
Bak, iyi bak
İyisinden seç kınalarını
Münasip yerine yak
***
Nası' yani?
(Çok)
***
Biraz daha uğraş güzelim
Sabrım tam taşacak
Tarih bana yaptıklarını
Tükenmezle yazacak
***
Ölenle ölünmez derler
İstisna tanımam
Çiğnediğin güller başına
Siyah çelenk olacak
***
Seninle bir gün daha mı?
Yok, hadi yok
Bana yatacak yorgan, yastık
Çok ama çok (çok, çok)
***
Elinle çizdiğin kaderine
Bak, iyi bak (bak)
İyisinden seç kınalarını
En güzel yerine yak
***
Seninle bir gün daha mı?
Yok, hadi yok (yok, yok)
Bana yatacak yorgan, yastık
Çok ama çok
***
Elinle çizdiğin kaderine
Bak, iyi bak (bak, bak)
İyisinden seç kınalarını
Münasip yerine yak
***
Kınalarını
(Yak, yak, yak, yak, yak, yak)
(Yak, yak, yak, yak, yak)
***
Nası' yani?
-
Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem
Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var
Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım
Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Üzgünüm ama ilk kez tanıştığım birine telefonumu veremem
Yanlış anlama, sorun sen değil, biraz aşk tecrübem var
Zaten içmişim, biraz sarhoşum, daha yeni ayrılmışım
Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Kadeh kadeh içkiler
Şıkır şıkır giysiler
Açık saçık cümleler
Yanıyor yine geceler
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
***
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
Durma, dans et
-
Dikkat et çabuk tüketme
Belli et ama söyleme
Dile çabuk dolanıyor
O sihirli kelime
***
Kalbine zorla öğretemezsin
Yabancı iki kelime
Yalnızları oynarsın
Hatalı bir sözde
***
Kalbine zorla öğretemezsin
Yabancı iki kelime
Yalnızları oynarsın
Hatalı bir sözde