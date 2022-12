Demet Akalın

Sabahın bi' körü, göremem önümü Ellerim mesajlar yazıyo' Biraz hakaret, bitecek sabret Bizim de canımız çok yanıyo' *** Daha açamadın asıl konuları İçimde fırtınalar kopuyor Senin de bildiğin bütün karmaların Acısı yavaş yavaş çıkıyor *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap!