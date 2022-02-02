Demet Akalın

N'apıyorsan Yap Sabahın bi' körü, göremem önümü Ellerim mesajlar yazıyo' Biraz hakaret, bitecek sabret Bizim de canımız çok yanıyo' *** Daha açamadın asıl konuları İçimde fırtınalar kopuyor Senin de bildiğin bütün karmaların Acısı yavaş yavaş çıkıyor *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap!

Bizi Buluyor Uçurumun ta dibinde Pencerenin gerisinde Yokladığın ihtimalse İhtimalsen daha gelme *** Kendini kandırmakta Usta mı var benden başka? Bu oyunlar diyarında Sıkılırsın bence gelme *** Sussan da akıyo' yaşlar Hadi susma, içeri içeri Makul olana biz varamadık ki Nerde hasta bizi buluyo' bizi *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor *** Zümrütünden hayır da yok Çürük vişne dudağından Çatık kaşı, yarık toprak Yağmur olsan bile yağma *** N'apalım len ölelim mi? Ağlarken gülelim mi? Bildiğini okuyosun Aşk seni bi' temiz dövelim mi? *** Sussan da akıyo' yaşlar Hadi susma, içeri içeri Makul olana biz varamadık ki Nerde hasta bizi buluyo' bizi *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor

Esiyor Yokluğunda çok acı çektim Demeyi isterdim Bir iyi geldi ki ayrılık Bitti bütün derdim *** Alışmadık kalpte aşk durmaz Durmadı zaten Kimsenin yanı boş kalmaz Kalmadı zaten *** Yeni bir aşka yelken açtım Çok mutluyum iki kere iki dört Esiyor şimdi tabi senin oralar Aman üşütürsün sırtını ört *** Yeni bir aşka yelken açtım Çok mutluyum iki kere iki dört Esiyor şimdi tabi senin oralar Aman üşütürsün sırtını ört

Minik Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik *** Seni bugüne kadar sevenler Hakkını verememiş O gözlerine dalmış dalmış da Kalbinin içini görememiş *** O işler öyle olmuyor işte Öğrenirsin bu gidişle Aşk ateşine gönüllü düşenler Yanıyor görünmez bir ateşte *** Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik