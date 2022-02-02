Demet Akalın

Nazar Unutuldun bende çoktan Kalan acısı da kalpte aksesuar Sevebilirdim gerçek olsan Hep fake hep filtreli pozlar *** Senle eskiyi konuşmanın Faydası yok bu ilişkiye Gelgit aklına alışmadım Doydu kalp kötü tecrübeye *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Unutuldun bende çoktan Kalan acısı da kalpte aksesuar Sevebilirdim gerçek olsan Hep fake hep filtreli pozlar *** Senle eskiyi konuşmanın Faydası yok bu ilişkiye Gelgit aklına alışmadım Doydu kalp kötü tecrübeye *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana

Bu Defa Son Isınmadı da ardından Buralar soğuk.. Yangına girmeden, İyileşemem bir daha. *** Çok ağlamadım aslında Yüreğim buruk… Sen gibi zalimi sevmeyecek bir daha. *** Uzun olsun bu gidişin Bana dokunmasın gülüşün Bıraktığın viraneden saralay olmaz Anla bi daha… *** Sen beni bir kere anlamadın Bitmedi bitmez kaygıların Sen beni bir kere anlamadın Uzaktan uzağa yargıladın *** Ben de bu yolda devam edemem Kendi hayatımı mahfedemem Sevgimi uğruna sarf edemem Kendi hayatına git, bu defa son *** Çok ağlamadım aslında yüreğim buruk Sen gibi zalimi ﻿sevmeyecek bir daha. *** Sonu gelsin kara kışın Bana dokunmasın bakışın Bıraktığın viraneden saralay olmaz Anla bi daha… *** Sen beni bir kere anlamadın Bitmedi bitmez kaygıların Sen beni bir kere anlamadın Uzaktan uzağa yargıladın *** Ben de bu yolda devam edemem Kendi hayatımı mahfedemem Sevgimi uğruna sarf edemem Kendi hayatına git, bu defa son

Damga Damga Mutsuzluktan, Ölen ilk insan tabi ben olmazsam Sensin sen, anladıysan yalnızlıktan Vefasızlıktan payımı aldım ben Sıra senin şimdi, misli misli *** Bu yara neymiş anla Biraz da sen ağla Muma dönüp ömrün, erisin aşkımla Damla damla *** Benim adım var hala Silinemez de asla! Yüreğimin üstünde, acıtan harflerle Damga damga!!! Damga damga!!!

Hayalet Hep! Bir yanı kırık Bakma hep bir yanık Canım ciğerim Ama gösteremem *** Sustum ah ölümüne En büyük cevap anlayana İzahat veremem *** Gördüm, aydım, doydum ben Senden farkım rütbemden *** Ooof... Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim *** Ooof... *** Hep! Bir yanı kırık Bakma hep bir yanık Canım ciğerim Ama gösteremem *** Sustum ah ölümüne En büyük cevap anlayana İzahat veremem *** Gördüm, aydım, doydum ben Senden farkım rütbemden *** Ooof... Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim *** Ooof... *** Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim

Ah Ulan Sevda Bir elimde zehir Bir elimde şifa En az on bin defa Ölücez galiba *** Gecenin bi köründe Uymuşuz şeytana Yine yan yollardan Dönücez galiba *** Ah ah ulan sevda Ah ulan sevda Bi kere de sen anla *** Ah ah ulan dünya Ah yalan dünya Bi kere bizi anla *** Tam severken Tam bu derken Baktık ardından *** Gel delirme Gel de içme ızdırabından Allah Allah *** Gecenin bi köründe Uymuşuz şeytana Yine yan yollardan Donücez galiba *** Ah ah ulan sevda Ah ulan sevda Bi kerede sen anla *** Ah ah ulan dünya Ah yalan dünya Bi kere bizi anla *** Tam severken Tam bu derken Baktık ardından Gel delirme Gel de içme ızdırabından *** Ah ah ulan dünya Ah yalan dünya Bi kere bizi anla *** Tam severken Tam bu derken Baktık ardından Gel delirme Gel de içme ızdırabından