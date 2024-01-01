Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
Demet Akalın Hatıran Yeter şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Hatıran Yeter şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatıran Yeter sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın
Hatıran Yeter
-
Bırakıp gitmek var mıydı onca yol, onca yıldan sonra
Gözümün içine baka baka ihanet var mıydı?
Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde
Affetmek yalanları kolay mıydı?
***
Bensiz mutlu musun?
Umduğunu buldun mu?
Doğru söyle
Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu?
***
Bensiz mutlu musun?
Adımı anmadın mı?
Doğru söyle
Başka eller değince bedene yanmadın mı?
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde
Affetmek yalanları kolay mıydı?
***
Bensiz mutlu musun?
Umduğunu buldun mu?
Doğru söyle
Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu?
***
Bensiz mutlu musun?
Adımı anmadın mı?
Doğru söyle
Başka eller değince bedene yanmadın mı?
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
***
Uyusun büyüsün yüreğim
Boyundan büyük sevdi seni
Ağıtlar yakarım
Ağıtlar bana ninni
-
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...