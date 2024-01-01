Demet Akalın

Bırakıp gitmek var mıydı onca yol, onca yıldan sonra Gözümün içine baka baka ihanet var mıydı? Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde Affetmek yalanları kolay mıydı? *** Bensiz mutlu musun? Umduğunu buldun mu? Doğru söyle Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu? *** Bensiz mutlu musun? Adımı anmadın mı? Doğru söyle Başka eller değince bedene yanmadın mı? *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde Affetmek yalanları kolay mıydı? *** Bensiz mutlu musun? Umduğunu buldun mu? Doğru söyle Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu? *** Bensiz mutlu musun? Adımı anmadın mı? Doğru söyle Başka eller değince bedene yanmadın mı? *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni