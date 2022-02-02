Demet Akalın

Bakıyorum Yine Bi' Havalar Tam Takır, Kuru Bakır Odalar Ben Mesafeyi Korudukça Bi' Daha Bi' Daha Demez Mi Bana *** Sebebi Çok Inan Bana Da Yeterim Ona Da Buna Da Sözümün Kadını, Müziğin Hanımı.. Aldırmam Sağıma Soluma *** Kralı Gelse, Nasıl Cesaretse Yollanır Özenle, Tacı Elinde.. *** Yalvarma Vaktim Yok Dansın Var, Iznin Olursa Özlersen Nostalji.. Dinlersin Tanita Tikara *** Yalvarma Vaktim Yok Dansın Var, Iznin Olursa Özlersen Doksanlar Dinlersin Tanita Tikara