Nostalji Şarkı Sözleri
Demet Akalın Nostalji şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Nostalji şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bakıyorum Yine Bi' Havalar
Tam Takır, Kuru Bakır Odalar
Ben Mesafeyi Korudukça
Bi' Daha Bi' Daha Demez Mi Bana
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Sebebi Çok Inan Bana Da
Yeterim Ona Da Buna Da
Sözümün Kadını, Müziğin Hanımı..
Aldırmam Sağıma Soluma
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Kralı Gelse, Nasıl Cesaretse
Yollanır Özenle, Tacı Elinde..
***
Yalvarma Vaktim Yok
Dansın Var, Iznin Olursa
Özlersen Nostalji..
Dinlersin Tanita Tikara
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Yalvarma Vaktim Yok
Dansın Var, Iznin Olursa
Özlersen Doksanlar
Dinlersin Tanita Tikara