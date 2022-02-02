Pırlanta Şarkı Sözleri
Demet Akalın Pırlanta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Pırlanta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Pırlanta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sadece sen mi kurnazsın
Yalanına çocuklar inansın
Bende ne noksan ne eksilen var
Seni yüzde doksan etkileyen var
***
Tercihine saygı duyacaktım
Efendi efendi susacaktım
Ne zaman ki gerçeği öğrendim
Gülmekten ölecektim
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Sadece sen mi kurnazsın
Yalanına çocuklar inansın
Bende ne noksan ne eksilen var
Seni yüzde doksan etkileyen var
***
Tercihine saygı duyacaktım
Efendi efendi susacaktım
Ne zaman ki gerçeği öğrendim
Gülmekten ölecektim
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
-
O bir masalmış, biri anlatmış
Bir gün varmış, bir gün yokmuş
Ne fark eder yarıda kalmış
Tadı damakta acı da olsa
***
Korkmam kara gün kararıp kalmaz
Bir yolunu buluruz güzel ince
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
***
O bir masalmış, biri anlatmış
Bir gün varmış, bir gün yokmuş
Ne fark eder yarıda kalmış
Tadı damakta acı da olsa
***
Korkmam kara gün kararıp kalmaz
Bir yolunu buluruz güzel ince
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
-
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
***
Cadı kazanına fırlat
Her şeyi bir bir yak
Asabi hâllere gerek yok, ah
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Kimse bilmez huyunu suyunu
Dans et görelim boyunu posunu
Dans zaten bir aşk oyunu ahh
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
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Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Hayat dedik kahrını çektik
Savunmasız ve gerçektik
Hep zulmedecek hali yok diye
Sabrettik sabrettik
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
***
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Hayat dedik kahrını çektik
Savunmasız ve gerçektik
Hep zulmedecek hali yok diye
Sabrettik sabrettik
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
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