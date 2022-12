Demet Akalın

Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala *** Cadı kazanına fırlat Her şeyi bir bir yak Asabi hâllere gerek yok, ah *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Kimse bilmez huyunu suyunu Dans et görelim boyunu posunu Dans zaten bir aşk oyunu ahh *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala

Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider