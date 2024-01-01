Proje Şarkı Sözleri
Demet Akalın Proje şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Proje şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Proje sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seninle bir o yana
Bir bu yana
Tutmadı hiç kalpte rota
Kalma sakın
Git yoluna
Anladım aşk
Senle hata
***
Hiç çekilmiyor
Bu haller
Hiç çekilmiyor
Hep yalan dolansa eller
Aşk tutulmuyor
***
Yalanın tadına
Varanın yarına
Adı kalmazmış
Bilemedin sen
***
Sonunu yazana
Oyunu bozana
Dönüş olmazmış
***
Seninle bir o yana
Bir bu yana
Tutmadı hiç kalpte rota
Kalma sakın
Git yoluna
Anladım aşk
Senle hata
***
Bir o yana
Bir bu yana
Tutmadı hiç kalpte rota
Uygun adım
Marş diyor bak
Bu şarkıda
En son nota
***
Yok bulunmuyor
Seven çok zor
Bulunmuyor
Hep zarar ziyan
Hayalde aşk kurulmuyor
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Çok içim acıyor
Sorular soruyor kalp
Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla
***
Vasiyet yazıyor gibi aşk
Vaziyet ne kadar zor
Bi çözüm yok, bi bilen yok
Bu durumda üzülen çok
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana
***
Çok içim acıyor
Sorular soruyor kalp
Bir cevap biliyorsan bize gerçeği açıkla
***
Vasiyet yazıyor gibi aşk
Vaziyet ne kadar zor
Bi çözüm yok, bi bilen yok
Bu durumda üzülen çok
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana
***
İkimiz yarıştık hep inadına
Birimiz bıraktık hep oluruna
Elimiz uzansa yeni bir ele
Yerimiz emanet geliyor bana
-
-
Hadi ben ol dayanabiliyorsan
Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan
Kaybolup git acele ediyorsan
Ve unut git becerebiliyorsan
Kaderini silemez ona gücü yetmeyen
Değerini bilemez sevenini kaybetmeyen
***
Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla
Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla
Hadi ben ol dayanabiliyorsan
Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan
Kaybolup git acele ediyorsan
Ve unut git becerebiliyorsan
***
Altımda mavi
Üstümde kot ceket fiyaka
Kız Lady Gaga hastası düşmüyor telefondan eli a!
Üst üste mesajlar bir gidecekmiş dönmeyecekmiş geri
Bu değiştirir her şeyi ters yüz eder tüm gerçeği
Ah bak bu bir sonun değil yeni bir başlangıcın hediyesi
***
Kullandığın her git kelimesi
Seni bana daha çok itiyor geçmiyor etkisi
Bırak inadı haydi çık odamdan
Yönümüz aynı unutamaz
Evet işte öyle sakın durma bu gece bu sar!
***
Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla
Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla
Hadi ben ol dayanabiliyorsan
Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan
Kaybolup git acele ediyorsan
Ve unut git becerebiliyorsan
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Bilirim yapamazsın onla bunla
Acıyı arıyorsun zorla
Çiziyor aşkı kalbin renksiz tonda
Sonunu kaderinden sorma
***
Hep bir adım uzak, sözlerine bi' bak
Sanki senin için biçimsiz
Yüreğin mi tuzak? Gözlerine bi' bak
Sebebin sonucu seçimsiz
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
***
Bilirim yapamazsın onla bunla
Acıyı arıyorsun zorla
Çiziyor aşkı kalbin renksiz tonda
Sonunu kaderinden sorma
***
Hep bir adım uzak, sözlerine bi' bak
Sanki senin için biçimsiz
Yüreğin mi tuzak? Gözlerine bi' bak
Sebebin sonucu seçimsiz
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
-