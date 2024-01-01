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7/24 Dinle Proje

Proje Şarkı Sözleri

Demet Akalın Proje şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Proje şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Proje sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Proje

  • Rota Ft. Erdem Kınay

  • Aşk Kızı ft Erdem Kınay

  • Broken ft Erdem Kınay

  • Dont Waste My Time ft Erdem Kınay

  • Duman ft Erdem Kınay

  • Emanet ft Erdem Kınay

  • Günler Geçti ft Erdem Kınay

  • Kanat ft Erdem Kınay

  • Shine ft Erdem Kınay

  • Yatıya Gelsin ft Erdem Kınay

  • Yorum Yok ft Erdem Kınay

  • Zamanla ft Erdem Kınay

  • İşporta ft Erdem Kınay

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